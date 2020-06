Yamazaki Mazak Szerszámgépmúzeum

A Mazak nagyon komolyan kezeli a koronavírus (COVID-19) világszintű elterjedésével kialakult helyzetet, ügyfelei, partnerei és alkalmazottai egészsége prioritást élvez. A megfelelő egészségügyi óvintézkedések betartása mellett azonban továbbra is elkötelezetten dolgozunk a teljes körű ügyféltámogatás és a szervizszolgáltatások fenntartásán. Szükség esetén munkatársaink telefonon és e-mailben is elérhetők (részletek lent), továbbá szerviz, alkatrész, gépregisztráció vagy egyéb műszaki igényét a Mazak Szerviz és Alkatrész applikáción keresztül is eljuttathatja hozzánk. Az alkatrészellátás továbbra is működik, de a szabad forgalmat befolyásoló kormányrendeletek bevezetése akadályozó tényező lehet. Bízunk benne, hogy minimalizálhatjuk a munkák során felmerülő zavart. Kérjük, amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal a területi Mazak-irodához. Elérhetőségeink: Szerviz: 06-70/630-6037, service@mazak.hu Alkalmazástechnológia: applications@mazak.hu Értékesítés: sales@mazak.hu