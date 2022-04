Visszatér a világ legnagyobb fémipari házi kiállítása

A DMG MORI hagyományos Open House Pfronten házi kiállítása 2022-ben már két hétig fog tartani

Címkék: automatizálás digitalizálás DMG MORI forgácsolás Házi Kiállítás nyílt nap Pfronten

A koronavírus járvány legnehezebb időszakai után 2022. május 9. és 21. között tér vissza a DMG MORI hagyományos pfronteni házi kiállítása. Az olyan bevált termékek mellett, mint a vezető nélküli szállítórendszerek (AGV), a DMG MORI nem kevesebb, mint négy újítást mutat be: a Robo2Go MAX-ot, a MATRIS light-ot, a PH Cell 2000-et és a PH 50-et. Az ehhez hasonló automatizálási megoldások a házi kiállítás után is megtekinthetők lesznek az állandóan felszerelt bemutatóteremben és más helyszíneken is.

A DMG MORI újításait és fejlesztéseit 2016. január 26-30. között ismerhetjük meg a pfronteni gyárban. A 2022-es nyílt napok ismét egyet jelentenek az élvonalbeli CNC-technológiával és a szerszámgépgyártás úttörő trendjeivel – mindenekelőtt az innovatív és holisztikus automatizálási megoldásokkal. Ezek továbbra is nélkülözhetetlen eszközök maradnak a jövőorientált felhasználók számára a produktív és versenyképes munkavégzéshez. Ezen a területen, úttörőként, a DMG MORI 57 automatizálási megoldást kínál, egyetlen forrásból. A pfronteni rendezvényen ebből 14 darab lesz látható, köztük a legújabb fejlesztésekkel.

A Házi Kiállítás programjából idén hat témakör emelhető ki:

Automatizáció: Robo2Go MAX – Rugalmas munkadarabok kezelése 115 kg-ig

Automatizáció: MATRIS light – Rendkívül rugalmas és együttműködő automatizálás akár 5 kg-os munkadarabokhoz 1,4 m²-en

Automatizáció: PH Cell 2000 – Rugalmas palettakezelés akár 2 000 kg szállítási súlyig

Automatizáció: PH 50 – Palettakezelés mindössze 2,7 m² területen

Fogaskerék marás – fogaskerék megmunkálás szabványos gépeken: 60 százalékkal gyorsabb programozás a DMG MORI fogaskerék-maró megoldásokkal

Digitalizáció: DMG MORI Cell Controller – (Master computer) Mesterszámítógép automatizált gyártórendszerekhez

Digitalizáció: DMG MORI Digitális Iker – Gyorsabb gyártási felfutás és alacsonyabb költségek

Világpremier: NTX 500 – 42 000 percenkénti fordulatszámú compactMASTER eszterga- és maróorsó nagy sebességhez és szuperfiniseléshez

Világpremier: DMU/C 85 H monoBLOCK – Folyamatbiztos 5-tengelyes univerzális megmunkálás 1 000 kg-ig

További információ:

Tenke Anita

DMG MORI Hungary Kft.

Kaposvár utca 14 - 18.

HU-1117 Budapest

Tel.: +36 1 371 24 50

Fax: +36 1 371 24 51

Mobile: +36 30 894 58 97

anita.tenke@dmgmori.com

www.dmgmori.com