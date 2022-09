VALVE WORLD EXPO 2022 szakvásár Düsseldorfban

Az ipari szerelvények ágazatában már nagyon várják a 2022 novemberi seregszemlét Düsseldorfban

Címkék: BD-Expo düsseldorf fenntarthatóság messe düsseldorf szelep szelepsziget Valve World Expo

A nekiveselkedés hangulata lesz úrrá az ipari szerelvények világán: a négyéves kihagyás után a vállalatok újra vágynak a személyes és közvetlen találkozásra, a lelkes információcserére és a kiállító standokon szó szerint kézzel fogható technológiai újdonságokra.

Az ipari szerelvények és szelepek szinte minden iparágban nélkülözhetetlenek: szabályozzák a térfogatáramot, elválasztják a különböző közegeket és megakadályozzák a folyadékok és gázok keveredését. Az iparág innovációs képességét bizonyítják a VALVE WORLD EXPO kiállítói élőben 2022. november 29-e és december elseje között a düsseldorfi vásárközpont 1-es, 2-es és 3-as vásárcsarnokában.

Ennek megfelelően jelentős visszhangra talál a seregszemle. A legjelentősebb piaci szereplők, mint például az MRC Global, a KITZ, az Emerson, a Samson, az AUMA, az Omal/Actuatech, a Zwick Armaturen, a Pekos Valves, a Böhmer, az Ari Armaturen, az Effebi, a Hoerbiger, a Galperti, a Neles/metso, a Neway és a Crane sziklaszilárdan kitartanak az iparág vezető szakvására mellett. Rajtuk kívül a középvállalatok is jelentős számban bemutatkoznak Düsseldorfban. A beérkezett jelentkezések listája február végétől a www.valveworldexpo.de honlapon érhető el. Az érdeklődő vállalatok még mindig jelentkezhetnek kiállítónak.

Az elméleti és gyakorlati szakismeretek kiegyensúlyozott megosztásáról gondoskodik a szakvásárt kísérő Valve World Conference az 1-es vásárcsarnokban és a Valve World Expo-Fórum a 3-as vásárcsarnokban. A Valve World Conference az új, építészetileg és műszaki tekintetben is világviszonylatban a kongresszusok és rendezvények élvonalát képviselő 1-es vásárcsarnokban mutatkozik be. A konferenciát ismét hozzáértő kezekbe adták, a KCI-re bízták. A tematikus megkötések nélküli előadás-sorozattal kapcsolódik az első vásárnaphoz a Valve World Expo-Fórum is. Ezt az egynapos, német nyelvű programot a Vulkan kiadó szervezi.

Azt, hogy a fenntarthatóság, az energia-hatékonyság és az erőforrások kíméletes felhasználása központi szerepet tölt be éppen az olyan energia-intenzív iparágakban, azt az ecoMetals kampány bizonyítja a VALVE WORLD EXPO 2022 keretében.

A tudatosan fenntartható gyártást folytató kiállítók standjainak bejárása minden nap szerepel a szakvásár kínálatában. A bejárások mindig az új déli vásárkapu kijelölt találkozóhelyéről indulnak.

A VALVE WORLD EXPO szakvásárhoz, a konferenciához, a fórumhoz és az ecoMetals kampányhoz kapcsolódó további felvilágosítással szolgál a www.valveworldexpo.de címen elérhető honlap.

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

Máté Szilvia

Tel.: 346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu