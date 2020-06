Változik a CAD Studio tulajdonosi köre

A CAD Studio s.r.o., a mérnöki és építőipari CAD/CAM-megoldások vezetője és az AUTODESK legnagyobb közép-európai partnere az elismert európai ARKANCE csoport tagjává válik. A korábbi tulajdonos AUTOCONT úgy döntött, hogy a jövőben üzleti alaptevékenységére fókuszál.

A ma kötött üzletről Milan SAMEŠ, az ARICOMA Group (az AUTOCONT tulajdonosa) vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Tíz év után úgy döntöttünk, hogy eladjuk az egyik legsikeresebb vállalatunkat. A CAD Studio s.r.o. szakterületén kulcsfontosságú a konszolidáció fejlesztése és a piaci pozíció európai szintű erősítése. Az ARKANCE pontosan ezt kínálja, hiszen jelenleg a francia, belga, holland, finn és lengyel piacon is jelen van.”

Az ARICOMA Group, amely a Karel Komárek által alapított KKCG Group IT-tevékenységét fedi le, hosszú távon a vállalati informatika fő területeire kíván összpontosítani, többek között a digitális áttérésre, a felhőmegoldásokra, az egyedi szoftverfejlesztésre és a kiberbiztonságra.

„A CAD Studio s.r.o. nagyon vonzó célpont, amely a befektetők érdeklődését nem csak a kiváló eredményeivel keltette fel, hanem elsősorban egy magas szolgáltatáshányadú licencelési modell sikeres bevezetésével," – folytatta Milan SAMEŠ.

A CAD Studio s.r.o. az Autodesk legnagyobb közép-európai partnereként körülbelül 120 szakembert foglalkoztat a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon. CAD/CAM/CAE, BIM, GIS/FM és PDM/PLM megoldásokat kínál a mérnöki, kivitelezési, építészeti, térképészeti, építőmérnöki, 3D látványtervezési, dokumentumkezelési és eszközkezelési projektekhez. Számos olyan szinergia látható, amelyek miatt ezek a specifikus IT-szolgáltatások több lehetőséget kínálnak egy nagyobb csoporton belül. „Helyes döntés volt az, hogy CAD Studio az ARKANCE részévé vált. Így tudásunkat, tapasztalatunkat és az általunk fejlesztett szoftvereszközöket közösen jobban használhatjuk fel, és hasonlóképpen a csoporton belüli társvállalatok eszközeihez mi is hozzáférhetünk, ajánlhatjuk azokat ügyfeleinknek,” – tette hozzá Jan BINTER, a CAD Studio s.r.o. igazgatója.

„Mióta a CAD Studio cégcsoportba tartozunk a tervezés és gyártás új területeit fedhetjük le, kihasználhatjuk a bevált CAD-, BIM- és GIS-bővítményeket és a széles műszaki hátteret, így jobb szolgáltatást nyújthatunk ügyfeleinknek. Az ARKACE csoporthoz való csatlakozással ezek a lehetőségek tovább bővülnek, a csoport egyértelmű célja, hogy Európában az Autodesk első számú partnere legyen” – mondta Voloncs György, a Varinex-CADStudio Kft. ügyvezető igazgatója.

„A CAD Studio s.r.o. felvásárlásával vezető pozícióba kerülünk a cseh, szlovák és magyar piacokon, de még ennél is fontosabb, hogy egy nagyon tapasztalt, kiváló technikai tudással rendelkező csapathoz jutunk, amely segíti növekedésünket a teljes európai piacon. Mostantól csak rajtunk múlik, hogy a területek együttműködésének fejlesztésével a CAD Studio s.r.o. ügyfelei részesülhessenek az egyes speciális területek szakértői által kínált tudás előnyeiből. A CAD Studio s.r.o. vezetősége továbbra is közvetlenül működik együtt az ügyfelekkel, miközben már most a szolgáltatások erősítésén dolgozunk, és befektetünk a vállalat fejlődésébe,” – mondta Grégoire ARRANZ, az ARKANCE vezérigazgatója.