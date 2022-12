Újra személyesen látogatható a TIMTOS kiállítás

A TIMTOS néven ismert Tajpeji Nemzetközi Szerszámgépipari Szakkiállítás 2023. március 6--11. között tér vissza az európai látogatók számára a Nangang Kiállítási Központ 1. és 2. csarnokában, valamint a TWTC 1. csarnokában. Az eddig regisztrált több mint 1 000 kiállító közel 6 100 standon mutatkozik majd be. A kiállítás grandiózusága nagyban annak köszönhető, hogy Tajvan a közelmúltban minden, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos utazási korlátozást feloldott.

Jelenleg a külföldi szakemberek a megszokott módon, szabadon utazhatnak Tajvanra, hogy részt vegyenek a szakmai kiállításokon. Ennek eredményeként egyre nagyobb az igény a TIMTOS 2023 nagyobb standhelyei iránt és teljes delegációk készülnek a szigetországra Vietnamból, Törökországból, Indiából stb.

Simon Wang, a TAITRA elnök-vezérigazgatója és Larry Wei, a TAMI elnöke egy sajtótájékoztató keretében ismertették a közelgő TIMTOS 2023 legfontosabb eseményeit. Wang, a TAITRA vezérigazgatója rámutatott, hogy a TIMTOS új szlogenje – Keep Rolling in Metalworking – a szakkiállítás azon törekvését emeli ki, hogy összekapcsolja a globális szerszámgép-ökoszisztémát a fémipar intelligensebbé, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tétele érdekében. Nem túlzás azt állítani, hogy a világszerte kiváló dinamikának örvendő fémipar a tartós globális növekedés egyik fő hajtóereje.

A TAMI elnöke, Wei is biztos a TIMTOS 2023 sikerében. A tajvani szerszámgépipar ellenállóbbá vált a járvány óta, folyamatosan dolgozik az intelligens átálláson és egyre több hozzáadott értéket ad a termékeihez. A TIMTOS – mint a tajvani szerszámgépipar legtöbb szereplőjét összegyűjtő vásár – kötelező esemény mindazok számára, akik a tajvani gyártók által kifejlesztett megbízható és innovatív termékeket vagy szolgáltatásokat keresik.

További paneltagok voltak: Eugene Y, J. Chang, a Chin Fong elnöke, Richard Wang, az Earth-Chain elnöke, Miro Lin, a tajcsungi Szerszámgép Üzleti Csoport és a Fair Friend Group (FFG) ügyvezető igazgatója és Sunny Yang, TTGroup vezérigazgatója. Clint Brewer, Tajvani Amerikai Intézet, Axel Limberg, Taipei Német Kereskedelmi Iroda és Bo Mønsted, Dán Kereskedelmi Tanács képviselői pedig azt mutatják majd be, hogy a változó piaci trendek miként befolyásolták az iparág átmenetét a rugalmasság és a fenntarthatóság irányába. A sajtótájékoztatón több mint 20 ország/régió újságírói és iparági szakemberei vettek részt a helyszínen és online.

A szakvásáron olyan óriáscégek mutatják majd be a legújabb fejlesztéseiket és intelligens megoldásaikat, mint a Chin Fong, az Earth-Chain, az FFG, a TTGroup, a HIWIN, a PMI, a YLM, a SHINBU, a KAFO, a CHMER, a Hartford, a SOCO, a YOU JI, a TAKISAWA, a YCM , a Kao Ming, a Victor Taichung, a Delta, a Siemens, a HEIDENHAIN, a TRUMPF, a FANUC, az igus, a MAZAK, a Mitsubishi, a THK, a Zeiss, a Universal Robot, a Mitutoyo, a Keyence és a Renishaw.

A TIMTOS 2023 három új tematikus területet – Advanced Metalworking Technology, Additive Manufacturing és Future Manufacturing – is bevezet. A szervezők arra is biztatják a résztvevőket, hogy használják ki a TIMTOS 2023 többi látványos eseményét – a Future Manufacturing Forum, a Corporate Carbon Footprints Consultation, a Podcast Live, a Maker Workshop és a Guided Tours – is.

További információk és regisztráció: www.timtos.com.tw