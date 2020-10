Újra összeült a ChREM

Az előadók a kezedbe adják a kulcsot. Neked csak el kell venned!

2020. szeptember 24-én folytatódott a Rudas Bisztróban a nyaralószezon alatt szintén „pihenésre vonult” műszaki fórumsorozat. Az őszi első ChREM (Chemplex Reggeli Etikus Mérnököknek) célja változatlan maradt: olyan fórumot kíván alkotni a mérnökközösség számára, ahol mindenki garantáltan választ kap a kérdéseire.

A szeptember 24-i ChREM reggelit Sipos Sándor, a Chemplex Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki a magánéleti és a kollektív célok összeegyeztethetőségének lehetőségeiről beszélt. Előadásában fontos szerepet kapott az egyén és a csapat célkitűzéseinek meghatározása és elérése, valamint a csapat az egyén életminőségére gyakorolt hatása. Kóczián Péter üzleti, vezetői és személyes coach pedig vendégelőadóként azon kézzelfogható módszerekről beszélt, amikkel az ötletekből a legtöbb kihozható a célok eléréséhez.

„14 komoly ipari cég valamilyen szintű döntéshozóját láthattuk vendégül és örömmel emelném ki, hogy nagyon magas a regisztráltak körében a ténylegesen résztvevők aránya – mondta Sipos Sándor. – Talán még fontosabb, hogy mindig sikerül azt az atmoszférát megteremtenünk, aminek hatására a reggel még egymásnak vadidegen emberek délre már spontán módon egymással beszélgetnek.” A ChREM reggeliken tanulnak, fejlődnek és kapcsolatokat építenek a résztvevők, de nem ritka az sem, hogy itt találnak kivitelező partnerre, vagy a szabad kapacitásukat itt kötik le

A gépgyártó, forgácsoló és egyéb termelő cégekből érkező vezetők „krémje” a feldolgozóipar minden résztevője számára kiváló összetételnek számítottak volna. A ChREM talán ebben különbözik leginkább a hasonló elven szerveződő kapcsolatépítő közösségektől; itt a mérnök nem a biztosítási szakemberrel kerül egy asztalhoz, hanem egy másik mérnökkel, akivel releváns szakmai kapcsolat hozható tető alá. „Az elsődleges célunk az, hogy minden ChREM résztvevő egyre gazdagabb kapcsolati hálóval rendelkezzen, tele legyen a névjegyzékük kiváló szakemberek elérhetőségeivel, sőt, ha lehet akár egymást ajánlják, ha valahol releváns feladat kerül eléjük. Akárcsak egy háztartásban: ha asztalosra van szükségem, egészen biztos, hogy először a barátaimat kérdezem meg és az általuk ajánlott szakember lesz az, akiben jobban bízom majd, mint egy idegenben. – tette hozzá Sipos Sándor. – Ez tehát a vízió, de minden szerveződést különféle hatások is érnek. Természetes reakció, hogy ezt a közösséget is fel tudja használni minden résztvevő a saját vállalkozása élénkítésére. A vízió ettől változatlan marad és mi, a szervezők mindig is azt tartjuk elsődlegesnek.”

Az idei évtől épülő közösség már el is kezdett gyümölcsöt hozni az elsőként kapcsoló vállalkozások számára, így a részvevők konkrét projektekkel, megrendelésekkel gazdagodhattak – ami után a szervevők egészen rendhagyó módon sem részvételi díjat, sem pedig százalékot nem kérnek.

A ChREM reggelin történő részvételre legközelebb 2020. október 29-én csütörtök délelőtt nyílik lehetőség (mindig hónap utolsó csütörtök!). A programból kiemelkedik Lippner Tamás értékesítési szakértő, a Sell & Speak alapítója előadása, akinek tapasztalatai aranyat érhetnek olyan időkben, amikor komolyabb erőfeszítéseket kell tenni a megrendelések felkutatásáért és elnyerésért. Lippner Tamás ügyfelei közé a számos kkv mellett olyan nagyvállalatok tartoznak, mint a Raiffeisen, az OTP, a Cofidis, a Google, az Unilever, a Telenor, a Wellis, vagy éppen az STI. Az októberi ChREM reggelin pedig arról tart majd előadást, hogy miként fejleszthetjük az értékesítési folyamatot annak érdekében, hogy több ügyletet zárjunk le, mint valaha. Az október 29-i időpontot tehát már most érdemes mindenkinek bevésni a naptárba. A november végi szezonzáró ChREM reggeli pedig a tervek szerint kicsit karácsonyosabb külsőt ölt majd.