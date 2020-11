Újabb gyáregységet épít 16 milliárdos beruházással a Vajda-Papír Dunaföldváron

A kapacitásbővítéssel teljessé válik a higiéniai papírtermékeket gyártó piacvezető cég alapanyag ellátása

Címkék: beruházás papír papírgyár papírgyártás papíripar Vajda Papír

Újabb üzemet épít Dunaföldváron a higiéniai papírtermékek piacán vezető magyar tulajdonú gyártó, a Vajda-Papír, a beruházást a gyáregység digitális alapkőletételi ceremóniáján jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter és Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója. A pénzügyminiszter kiemelte: a vállalat 16 milliárd forintos beruházása 600 munkahelyet véd meg és 50 új munkahelyet teremt, amelyhez a kormány 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében. A térség életében meghatározó beruházás célja a kapacitásbővítés és a cég teljes alapanyag ellátásának biztosítása, ami stratégia előnyt jelent a vállalatcsoport számára.

Újabb gyáregységgel bővítik a Vajda-Papír Kft. Magyarország első és egyetlen higiéniai háztartási papírtermékeket előállító integrált gyáregységét Dunaföldváron. Varga Mihály pénzügyminiszter a Vajda-Papír Kft. legújabb, a program keretében megvalósuló gyártóüzemének digitális alapkőletételén bejelentette: erősödnek a magyar vállalkozások beruházási igényei, ezért a kormány 40 milliárdról 80 milliárd forintra emeli a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program idei keretét. A pénzügyminiszter kiemelte: a vállalat 16 milliárd forintos beruházása 600 munkahelyet véd meg és 50 új munkahelyet teremt, amelyhez a kormány 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt.

A koronavírus-járvány megmutatta, hogy Magyarországnak saját lábára kell állni több iparágban, így az egészségipar mellett többek között a higiéniai termékeket előállító cégeknek jelentősége is nőtt – hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: a kormány ezért támogatja azokat a beruházásokat, amelyek erősítik az önellátást, és a növekedés további forrását jelentik. A miniszter fontosnak nevezte, hogy a hazai vállalkozások nyertesen kerüljenek ki a válsághelyzetből, ezért folytatódnak az adókönnyítések, a munkahelymegőrző intézkedések és nőnek a támogatási keretek is. Mint mondta: a gazdasági válságból való kilábaláshoz szükséges átmenetileg az eddiginél költekezőbb fiskális politikát folytatni, azonban a kormány a gazdaságpolitikai céljait nem adja fel. Fenn kell tartani a gazdaság szereplőinek a bizalmát és a vállalkozások beruházási hajlandóságát – hangsúlyozta a miniszter. Varga Mihály úgy fogalmazott: ahogy a járvány tavaszi hulláma után, úgy most is az a cél, hogy a gazdaság működőképessége fennmaradjon, és hazánk mielőbb visszatérjen a válság előtti pályára. Ezt hivatott elősegíteni a Nagyvállalati Beruházási Támogatás, amely már közel 300 milliárd forintnyi fejlesztéshez járult hozzá, és újabb beruházások várhatók a közeljövőben. Ezért döntött a kormány tavasszal az eredeti, 15 milliárd forintos keret 40 milliárdra történő emeléséről, míg a mostani, újabb növeléssel ez az összeg már 80 milliárd forintra emelkedik.

Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója azt hangsúlyozta, hogy az új üzemnek köszönhetően a kapacitás növelésen túlmenően teljessé válik a saját előállítású alapanyag biztosítása a cég higiéniai termékeihez. Ez a stratégiai előny lehetővé teszi, hogy az innovatív termékfejlesztés és az elérhető legmodernebb, energiahatékony technológia segítségével a magyar tulajdonú vállalat piacvezető pozíciója a régió még több országára kiterjedjen, az export tovább bővüljön. Kiemelte, hogy a cég éves higiéniai alappapír-gyártása bőven meghaladja a belföldi igényeket, így Magyarország önellátó is lehet ezekből a termékekből, a koronavírus-járvány alatt megnőtt kereslet mellett is. A higiéniai papírfogyasztás a higiénés elvárások és igények erősödésével folyamatosan emelkedik, Magyarországon is komoly még a növekedési potenciál, a cég ezért is döntött a beruházás mellett. Emlékeztetett rá, hogy Dunaföldváron 2018. novemberében készült el a beruházás első üteme: Európa legmodernebb, a régió legnagyobb papíripari üzeme épült meg 15 milliárd forintból, a második ütem pedig további 16 milliárd forintos beruházást jelent. Ebben az ütemben újabb üzemcsarnokot építenek fel és beüzemelnek egy alappapírgyártó gépsort is. A teljes költségvetéséből csaknem 10 milliárd forintot fordítanak gép és technológiai beruházásra ezen túlmenően jelentős az építőipari fejlesztés mértéke is. Az első ütem beruházását a Magyar Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásai közé sorolta, és a Nagyvállalati Beruházási Támogatási programban 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Vajda Attila hangsúlyozta, hogy a beruházás cégcsoportnak többletbevételt jelent és ezzel párhuzamosan a költségvetés felé is növekvő adóteljesítménye lesz a cégnek. Az új gépsor termelését belföldön és külföldön egyaránt értékesítik majd, a többletbevétel várhatóan eléri az évi 21 milliárd forintot, amely éves szinten 80-100 millió forint társasági adó többlet befizetést keletkeztet. Az eddigi hazai gyártókapacitás további 70 ezer tonnával nőhet. A bővülés ­- a további ötezer kamionnyi késztermék, illetve kétezer kamionnyi félkész termék előállítása és szállítása révén - 50 fő közvetlen munkaerő és több száz közvetett munkaerő foglalkoztatását jelenti, ami éves szinten közel 1milliárd forint bruttó bér kifizetést eredményez. A járulékokra vonatkozóan szintén növekszik az adóteljesítményünk várhatóan 200 millió Ft-tal. A Vajda-Papír ügyvezető igazgatója szerint nem elhanyagolható az sem, hogy a fejlesztéssel nő a vidék megtartó ereje, és számítások szerint az önkormányzatok felé is növekszik az adóteljesítményünk, megközelítőleg 130 millió forinttal. Ismertette azt is, hogy az építkezés várhatóan 2021. márciusában kezdődik, és az új üzemben a tervek szerint 2022. márciusában indulhat el a gyártás.

A vállalat Ooops! márkájú és sajátmárkás higiéniai papírtermékeit - toalettpapír, papír zsebkendő, papírtörlő, papír szalvéta - Skandináviába, a Baltikumba és Kelet-Közép-Európa több mint 20 országába szállítják. A koronavírus-járvány kitörése óta az eddigi, átlagosan napi 2 millió tekercs gyártását 3 millióra emelte a toalettpapír termékeknél, papírtörlőből 20 százalékkal, papír zsebkendőből pedig 10 százalékkal emelték a termelést. Egy magyar család évi 9 kilogramm higiéniai papírterméket használ fel évente, így a cégcsoport egy átlagos évben 13 millió ember higiéniai papírszükségleteit elégítheti ki.

A Vajda-Papír 20 éve alakult családi vállalkozásként és a cégvezető vallja, hogy bár csoportszinten mintegy 600 munkavállalót foglalkoztatnak, továbbra is családi vállalkozásként tevékenykednek, azonban ma már nemzetközi színtéren és multinacionális gondolkodással. 2013-ban Norvégiában nyitottak több mint 100 új munkahelyet teremtő leányvállalatot, 2014-ben a vállalat 1,8 milliárd forint értékű kapacitásbővítő nagyberuházást valósított meg, a világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzemének számító dunaföldvári gyárának fejlesztését pedig 2018-ban fejezte be.

A cégvezetés kiemelten kezeli az üzem ökológiai lábnyomának mérséklését, felelős erdőgazdálkodásból származó (FSC®-tanúsított) cellulózrosttal, csökkentett energia- és vízfelhasználással dolgoznak, és a termékinnovációnál is szempont a környezetvédelem: gurigamentes (duda nélküli) Ooops! papírtörlő termék gyártását indították el 2019-ben, idén pedig két új, tekercses termékük - piaci újdonságként – lebomló, komposztálható papírcsomagolásban kerül a boltok polcaira a megszokott műanyag csomagolás helyett.

Az idei tervek szerint a Vajda-Papír Kft. értékesítési árbevétele 26 milliárd forintra nő a tavalyi 24 milliárd forintról. A Vajda-Papir Scandinavia bevétele 14 milliárd forintra, a Vajda Real Estate Kft.-é pedig 11 milliárd forintra emelkedik, így az 50 milliárd forintos összesített árbevétel csaknem 4 milliárd forinttal haladja meg a tavalyit. Hosszú távon a korábbiaknál magasabb szinten stabilizálódó fogyasztással számol a cégvezető, amit a vállalat néhány jelentős export-partnere már meg is erősített.