Új weboldallal reagál az RS az ügyfelek megváltozott igényeire

A disztribútor a legkeresettebb kategóriákat helyezi most weboldala fókuszába, ezzel is megkönnyítve a termékkereséssel és vásárlással járó folyamatot

Még az olyan nehéz helyzetben is, mint a mostani az RS Components (RS) továbbra is ügyfelei igényeire koncentrál. Mivel az ügyfelek igényei jelenleg gyorsan változnak a folyamatosan változó piaci feltételek miatt, a disztribútor elemezte a jelenlegi vevői igényeket. Az eredmény pedig egy, a jelenlegi helyzetben kifejezetten keresett termékeknek dedikált weboldal lett, mely megkönnyíti és felgyorsítja az ügyfelek számára a termékkereséssel és vásárlással járó folyamatot. Az RS széles termékkínálata és jól megalapozott online forrásai a jelenlegi bizonytalan időkben még fontosabb szerepet játszanak, mint valaha.

Az RS Components jelenlegi kereslete négy különböző ágazatra koncentrál: otthoni munkavégzés, higiénia, munkaterületi biztonság és karbantartás. Hogy miért épp ezek iránt a termékek iránt nőtt meg a kereslet az utóbbi időben, az ma már szinte magyarázatra sem szorul. Mivel sokan távoli munkavégzésre kényszerülnek, és nem járhatnak be a megszokott módon az irodákba vagy a vállalati létesítményekbe, saját nappalijukat, hálószobájukat kell átalakítaniuk ideiglenes „irodává”. Emiatt a tendencia miatt megnőtt a kereslet a professzionális irodai kellékek és készülékek iránt. Egy jól működő fejhallgató megkönnyíti a kommunikációt a mostani helyzetben alkalmazott videó konferenciák alatt, míg egy jól beállított, megfelelő irodai székkel megelőzhetők azok a hátpanaszok, amelyek a kanapéról dolgozva hosszútávon jelentkezhetnek. Az RS speciális weboldalán minden olyan terméket felsorakoztat, melyek megkönnyíthetik, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehetik az otthoni munkavégzést, és segítenek az új, megváltozott helyzetre történő átállásban.

De mindannyian tudjuk, hogy vannak olyanok, akik nem tudnak otthonról dolgozni, hiszen munkahelyi jelenlétük elengedhetetlen egy fontos feladat ellátásához vagy szolgáltatás fenntartásához. Nekik különösen hálásak vagyunk, hiszen ők gondoskodnak arról, hogy továbbra is normális keretek között és biztonságban élhessünk. Ilyen esetekben azonban alapvető fontosságú, hogy a munkaadó megfelelő munkakörnyezetet teremtsen a járvány ideje alatt, mely eleget tesz a WHO, azaz Egészségügyi Világszervezet egyértelmű útmutatásainak, melynek fókuszában a higiénia és a szociális távolságtartás áll. A megfelelő higiénia pedig a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel és kendőkkel kezdődik, és a speciális, munkaterületet és munkafelületeket tisztító sprékkel végződik, amelyek garantálják, hogy mindenki biztonságban végezhesse a munkáját. A disztribútor ezeket a termékeket weboldalán egy külön részbe gyűjtötte össze, amely egyszerűen áttekinthető és gyors összefoglalót nyújt a szükséges higiéniai termékekről.

Az alapvető feladatok mellett új feladatkörök is megjelentek, melyek most elvégezhetők, hiszen sok vállalat leállásra kényszerült és dolgozók nélkül, üresen állnak a létesítményei. Ez a rendkívüli helyzet megköveteli, hogy különös hangsúly kerüljön a létesítmények biztosítására, nehogy illetéktelen személyek hatoljanak be a most üresen álló, ám gépekkel teli területekre. Emellett fontos továbbra is fenntartani a rendszerek hőmérsékletének, nyomásának és vízellátásának felügyeletét. Emiatt egyre nő a kereslet a biztonsági termékek, a logikai modulok és vezérlők, ill. a távirányítású rendszerek iránt.

Ezen kívül a leállás időszakát most sok cég karbantartási feladatok ellátásra is használja: az előrehozott karbantartási tevékenységek biztosítják, hogy a cégek további leállások és szünetek nélkül készen álljanak az év hátralévő részére betervezett termelési időszakra. A karbantartási igények különfélék lehetnek: a pótalkatrészektől a tesztelésen és a mérésen át egészen a szerszámokig számos termékre szükség lehet ilyenkor. Az RS széles választéka azonban minden igénynek megfelel, és ezt a weboldal karbantartással foglalkozó része is igazolja.

Bár számos üzlet bezárt most, az ügyfelek igényei ebben a helyzetben is teljesíthetők. Eljött az elektronikus kereskedelem ideje. Az RS Components webáruháza több mint 550 000 ipari és elektronikai terméket kínál raktárról, több mint 2 500 vezető gyártótól.

A decentralizált raktári hálózat bevált és bizonyított az elmúlt időben, így az ügyfelek továbbra is a megszokott módon juthatnak hozzá a megrendelt termékekhez, a már megszokott szolgáltatási színvonalon. A világszerte elhelyezkedő több mint 13 disztribúciós központjával az RS Components robusztus globális ellátási lánccal rendelkezik. A társaság ennek köszönhetően gyorsan tud alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez védve ezzel az ügyfelek számára felajánlott szolgáltatásokat és azok minőségét.

Az ügyfelek a piacvezető online tapasztalatok révén is profitálnak, mely biztosítja, hogy a legszélesebb termékkínálathoz férhessenek hozzá, a nap 24 órájában, az év 365 napján. A webáruház mellett az RS DesignSpark online mérnöki platformja is nagy segítség lehet, amely tartalmazza a cég ingyenesen letölthető tervezőeszközeit és erőforrásait, valamint egy 850 000 tagú erős mérnöki közösséget. A közelmúltban a disztribútor bemutatta díjnyertes, ingyenes használatra szánt DesignSpark PCB elektronikai CAD szoftverének legújabb verzióját.

