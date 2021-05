Új magyarországi jelenléttel terjeszkedik a Webfleet Solutions Közép- és Kelet-Európában

A bővítés megerősíti a vállalat európai piacvezető szerepét a szállítmányozási szektorban, több mint 200 000 összekötött nehéz haszongépjárművel (HCV) – egyetlen telematikai felületen.

A Webfleet Solutions, Európa vezető telematikai megoldásokat kínáló vállalata megérkezett Magyarországra. A Bridgestone tulajdonában lévő cég új budapesti képviseletével személyre szabott megoldásokat és szolgáltatásokat kínál majd a helyi üzleti flottapiac igényeit kielégítve. Első lépésként a díjnyertes WEBFLEET flottakezelő felület – a vállalat zászlóshajó megoldása – magyar nyelven is elérhetővé vált, és már a magyar elektronikus útdíjrendszerrel, a HU-GO-val is illeszkedik.

A bővítés tovább erősíti a Webfleet Solutions európai piacvezető szerepét a szállítmányozási ágazatban, amelyet a cég a WEBFLEET flottakezelési megoldásán keresztül összekapcsolt több mint 200 000 nehéz haszongépjárművel (HCV) alapozott meg.

"Magyarországon a közúti szállítást tekintjük az árufuvarozás legnagyobb szereplőjének, ez a régió fejlett infrastruktúrájából is adódik" – mondta Taco van der Leij, a Webfleet Solutions Europe alelnöke. "Az összekötő szállítási megoldások piacvezetőjeként biztosak vagyunk abban, hogy magyarországi üzleti ügyfeleink számára hasznosak lesznek a flottájuk digitalizálását és a hálózatba kapcsolását elősegítő telematikai technológiánk."

A Webfleet Solutions olyan személyre szabott megoldásokat kínál a szállítmányozási vállalatoknak, amelyek növelik a flotta teljes hatékonyságát és biztonságát, illetve segítenek abban, hogy a cég a jogszabályoknak megfelelően működhessen. Így például biztosít többfunkciós Android-alapú járművezetői terminálokat, amelyek a vezetőket a járművön belüli és kívüli navigációban, illetve a megrendelések feldolgozásában és külső alkalmazások kezelésében is segítik. Az általános telematikai szolgáltatások mellett – mint az út- és kilométer-követés – a kategória legjobb távoli tachográfadat-letöltése biztosítja a megfelelőséget. A WEBFLEET felület illeszkedik a már használatban lévő folyamatokhoz, beleértve a szállításirányítási rendszereket is (TMS).

A magyarországi terjeszkedést Dariusz Terlecki, a Webfleet Solutions lengyelországi és kelet-európai ágának értékesítési igazgatója vezeti. Lengyelországi Varsóban működő csapata koordinálja és felügyeli majd a magyarországi tevékenységeket.

"Jelenlétünk Magyarországban – egy központi fekvésű, erős közlekedési iparral és hatalmas fejlődési potenciállal rendelkező országban – segít megerősíteni helyzetünket az egész térségben" – mondta Terlecki. "A közép- és kelet-európai országokban a nemzetközi szállítások aránya rendkívül magas. A flottaüzemeltetés hatékonyságát javító és a felmerülő kihívásokkal megbirkózó korszerű telematikai megoldásaink nagy előrelépést jelentenek majd mind a helyi vállalkozások, mind a régió egész gazdasága számára."

A magyar piac vonzerejét tovább erősíti a Bridgestone helyi jelenléte. A Bridgestone gyártóüzemmel, értékesítési hálózattal, valamint kiterjedt forgalmazási és partnerhálózattal is rendelkezik az országban.

"A Bridgestone-hoz való csatlakozással új lehetőségek és új fejlesztések tárháza nyílt meg előttünk" – tette hozzá Terlecki. "Ahol csak lehet, építeni szeretnénk erre az együttműködésre. A magyar piacra való belépés a Bridgestone portfóliójának ésszerű és magától értetődő bővítése ezen a piacon."

A magyarországi terjeszkedés a Webfleet Solutions szélesebb körű növekedési terveinek kezdetét jelzi: a vállalat további régiókba, többek között Amerikába, a Közel-Keletre és Ázsiába is tervezi eljuttatni szolgáltatásait. Mivel a COVID-19 továbbra is gyorsítja a digitalizálást szinte minden ágazatban és piacon (a közlekedésiparral az élen), a vállalat elkötelezett amellett, hogy a növekvő ügyféligényt kiszolgálja, és fejlett telematikai megoldásait egyre több országban elérhetővé tegye.

A viszonteladók és üzleti partnerek hálózata a Webfleet Solutions magyarországi portfóliójának stratégiai értékesítési csatornáját alkotja majd. A vállalat már alá is írta első üzleti partneri megállapodásait az alábbi cégekkel: az AKH, a MARSO és az N-Fleet is a WEBFLEET felületét népszerűsítik majd. Az AKH és a MARSO a Bridgestone jelentős hosszú távú üzleti partnerei Magyarországon a gumiabroncsok területén, most pedig lehetőség nyílik arra, hogy együttműködésüket a mobil és digitális szolgáltatások kapcsán is megerősítsék. Az N-Fleet egy dinamikusan fejlődő, a szállítmányozási szektorban tevékenykedő vállalat.

