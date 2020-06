Új időpontban, új helyszínen és új vásári koncepcióval jelentkezik az Intertool

Minden megújul Ausztria gyártástechnológiai szakvásárában. Az Intertool most először Welsben kerül megrendezésre 2022. május 10-13. között. A vásárt szervező Reed Exhibitions a tartalmat tekintve is új utakra léptek.

Az Intertool Bécsből Felső-Ausztria ipari régiójába, Welsbe költözik – hozta meg a döntést a Reed Exhibitions. A kétévenkénti megrendezést megtartják, ennek megfelelően a szakkiállítás legközelebb 2022. május 10-én nyitja majd meg kapuit. „Szeretnék köszönetet mondani minden érdekelt félnek, akik részt vettek az elmúlt hetek intenzív egyeztetésein – mondta Barbara Leithner, a Reed Exhibitions operatív vezetője. – Ugyanígy köszönetet mondok az irántunk tanúsított türelemért minden kiállítónak, akik az Intertool lemondása miatt idén nem tudtak részt venni Ausztria egyetlen ipari szakkiállításán. Meggyőződésem, hogy az Intertool jövőjének lelkiismeretes előkészítése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy újra a siker útjára lépjünk.”

Az Intertool jövője: a hibrid vásár

2022-ben a klasszikus kiállítási élmény egy digitális 365 napos platformmal egészül majd ki. „Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a B2B platformok csak nyerhetnek azzal, ha több digitális elemet tartalmaznak – hangsúlyozta ezzel kapcsolatban Barbara Leithner. – A platformon az év minden napján megvalósulhat a kiállítók és a látogatók közötti információcsere. Az első lépés az interjú és a beszélgetés formátuma, a Reed Talk, amelyre első alkalommal június 17-én kerül sor az Intertool érintettjei között a www.intertool.at oldalon. Mint eddig mindig, a stratégia kiemelt része most is az élő szakkiállítás lesz.”

A szervezők a 2020-ig rendelkezésre álló időt a formátum élesítésére és az alkoncepciók kidolgozására használják majd fel. Az Intertool továbbra is a szerszámgépekre, a precíziós szerszámokra, valamint a létesítményekre, folyamatokra és a folyamatlánc rendszereire fókuszál majd. De a vásár olyan témaköröket is felkarol majd, mint a „pay-per-use”, a hálózatba kapcsolt értékláncok, vagy a mesterséges intelligencia. A Reed Exhibitions ezekhez külső tanácsadók segítségét is igénybe veszi. A részletek a következő néhány hónapban ismerhetők majd meg.

