Új digitális platform a tudástranszferhez, a hálózatépítéshez és a bemutatkozáshoz

Címkék: BD-Expo digitális drupa drupa 2016 düsseldorf messe düsseldorf nyomdaipar online platform online portál

A drupa kibővíti a digitális kínálatot: a kiállítók és a látogatók októbertől a drupa preview online platformon keresztül is kapcsolatba léphetnek a szektor többi szereplőjével, hogy megbeszélják a trendeket és bemutassák a termékportfóliókat. A portál a „Konferencia”, a „Kiállítás” és a „Hálózat” tartalmakból áll össze. A drupa preview tehát folyamatos információcserét tesz lehetővé a 2021 áprilisára tervezett hibrid vásárig, amely a fizikai szakkiállítást digitális tartalommal ötvözi majd.

A „Konferencia” tartalomban a felhasználók a drupa 2021 előzeteseként előadásokat, videókat és interjúkat találnak. Az anyagok a napirendet a drupa által képviselt tartalom és tudástranszfer szempontjából tükrözik vissza. Az érdeklődők meghatározott napokon és időpontokban ingyenesen vehetnek részt a webinárokon és beszélgethetnek az előadókkal. A videók ezután igény szerint elérhetők lesznek. A „Kiállítás” tartalom összefogja mindazt, amit a látogatók a kiállítási területeken általában elvárhatnak – izgalmas termékek, innovatív vállalatok és szakértői vélemények. Ennek segítségével az élő esemény látogatása már ebben a korai szakaszban megtervezhetővé válik. Ezenkívül találkozókat is szervezhetünk a „Hálózat” tartalomban. A hálózati lehetőségek révén a vállalatok és az érdekelt felek előzetesen élő online kapcsolatot létesíthetnek, amit a 2021 áprilisi szakvásáron tovább erősíthetnek majd.

Az új digitális kínálatnak köszönhetően a drupa folyamatos tudástranszfert biztosít az ágazat számára, és a látogatók és a kiállítók számára egyaránt hasznos platformot biztosít a kiállítás megnyitó ünnepségéig hátralévő időben.

„Hosszan és keményen dolgoztunk a digitális kínálatunk kiszélesítésén – jelentette ki Sabine Geldermann, a drupa és a Print Technologies igazgatója – A járvány új kihívások elé állított minket, és végső soron a digitalizálás katalizátorává vált. A hibrid drupával azoknak a látogatóknak is lehetőséget adunk, akik jelenleg nem lehetnek jelen az iparág nagy összejöveteleinek. A kiállítók jogos elvárása is az, hogy személyesen is elérjék a nemzetközi piacokat. A portálon keresztül a drupa platform ezért célzottan egyesíti a nyomdaipar globális közösségét.”

A drupa preview tartalma és a videók a regisztráció után ingyenesen érhetők el a látogatók számára. A webinárokra, az élő előadásokra ész üzleti partnerkeresésre külön (ingyenes) regisztráció indul egy adott napra és időpontra. Az élő foglalkozások napirendje hamarosan elérhetővé válik.

