Tovább szigorít a Siemens

Eddiginél is erősebb fenntarthatósági célokat határozott meg a német technológiai vállalat.

A Siemens az eddigieknél is ambiciózusabb célokat és még kiterjedtebb beruházásokat jelentett be működésének széndioxid-mentesítésében. A vállalat közzétette azt is, hogy termékeivel és megoldásaival, amelyeket 2022 folyamán értékesített, ügyfeleit megközelítőleg 150 millió tonna kibocsátás-csökkentéshez segítette hozzá. Ez a mennyiség 13-szor nagyobb, mint az értékesített termékek – nyersanyag-kitermeléstől a gyárkapuig érő – teljes gyártási folyamata során keletkező mintegy 12 millió tonna üvegházhatású gázkibocsátás.

A Siemens DEGREE stratégiai keretrendszerében határozza meg környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) célkitűzéseit. A technológiai vállalat ennek megfelelően hat cselekvési területet – karbonmentesítés, etika, irányítás, erőforrás-hatékonyság, méltányosság és foglalkoztathatóság – felölelő, holisztikus megközelítést alkalmaz, és mérőszámokkal szigorúan követ.

Saját éghajlatvédelmi erőfeszítései már eddig is jó eredményeket hoztak. A Siemens közelebb került ahhoz, hogy működését 2030-ra nettó kibocsátásmentessé tegye, és saját CO 2 -kibocsátását a 2019-es bázishoz képest 46 százalékkal csökkentse. A vállalat a széndioxid-kibocsátás további jelentős felgyorsítására törekszik, ezért köztes célként a 2025-ös pénzügyi év végére a 2019-es szinthez képest 55 százalékkal csökkenti saját működésének CO 2 -kibocsátását.

A Siemens emellett a fizikai CO 2 -csökkentés 2030-ra kijelölt célját 50 százalékról 90 százalékra növeli – ugyancsak a 2019-es bázishoz mérten. Ennek érdekében a vállalat az évtized végéig 650 millió eurót fektet be működésének széndioxid-mentesítésébe, elsősorban saját technológiáin keresztül. Elkötelezve magát a Science Based Targets (SBTi) kezdeményezés mellett, a Siemens a párizsi klímaegyezményben kitűzött cél elérését támogatja.

Összhangban mindezzel a Siemens emberi munkaerejét is fejleszti, elkötelezett az egész életen át tartó tanulás, a méltányosság és a jólét támogatása mellett. A 2022-es pénzügyi évben minden egyes alkalmazottja átlagosan mintegy 21 órát digitális tanulással töltött, miközben a vállalat 280 millió eurót fordított szakmai képzésre és továbbképzésre. Felismerve a továbbképzés jelentőségét, a hosszú távú foglalkoztathatóság támogatására a Siemens a 2025-ös pénzügyi év végére 25 órára emeli több mint 300 000 alkalmazottjának digitális tanulási célkitűzését.

A 2022-es fenntarthatósági jelentés elérhető itt.

