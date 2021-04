Több milliárd forintos üvegipari beruházás veszi kezdetét Szeged határában

Címkék: beruházás üveg üveggyártás üvegipar

Mintegy négymilliárd forintos beruházással bővíti termelő és logisztikai központját a szegedi alapítású, üvegfeldolgozó cég, a CE Glass. A Szeged határában található vállalatnál új üzemrészt építenek, innovatív gépeket szereznek be és 60 fő új munkatársat vesznek fel.

Az 1918-ra visszavezethető gyökerekkel rendelkező családi vállalkozásként indult vállalat életében újabb mérföldkövet jelent a mostani beruházás. „A fejlesztés funkciója és célja, hogy az edzett, biztonsági üveg iránt robbanásszerűen megnövekedett keresletet újabb gépsorok telepítésével gyorsabban, nagyobb mennyiségben és nagyobb méretben tudja kiszolgálni a vállalat.” – mondta el Varga Gusztáv, a CE Glass vezérigazgatója. A beruházás döntő részt önerőből valósul meg, állami és uniós támogatással kiegészítve.

Márciustól kezdődően több ütemben érkeznek az új gépek, beszereznek egy nagyméretű és nagy hatékonyságú, ugyanakkor nagy helyigényű edzőkemencét, amely 2,8 x 6 méteres üvegek edzését teszi lehetővé. Érkezni fog egy egyedülálló, Magyarországon eddig nem használt vizes vágási technológiát alkalmazó vertikális CNC-berendezés is. Ez egy kifejezetten környezettudatos megoldás, ugyanis nem az üvegfúrás, -marásban használatos gyémántszerszámok használatán alapul, hanem vízzel és homokkal működik, ami utána újra felhasználható. Ezek mellett új lamináló, vágó és élcsiszoló berendezéssel, illetve hőszigetelő üveg gyártósorral bővül a géppark, amivel a napi 5-5,5 ezer darabos hőszigetelt üveg gyártási kapacitást 6-6,5 ezerre növelik.

A gépekhez szükséges megfelelő helyigény biztosítása érdekében nyugati irányba 20 méterrel bővítik a már meglévő csarnokot, illetve egy 30 méter széles és több mint 100 méter hosszú új üzemrészt is felhúznak. Az üzem jelenlegi 30 ezer négyzetméteres alapterülete így 5400 négyzetméterrel lesz nagyobb. Az építkezés az év második negyedévében kezdődik, a teljes fejlesztés pedig a tervek szerint az év végére zárul majd le. A beruházás részeként napelemes rendszert is telepítenek, ami a villamosenergia-felhasználás jelentős részét biztosítja majd.

A piaci igények kiszolgálása érdekében, a beruházáshoz kapcsolódóan még tavasszal összesen 60 fővel bővítik a jelenlegi 414 fős munkatársi létszámot. A válság nem egyformán érintette az iparágakat, bizonyos szektorok, mint például az üvegipar, COVID-állóbbnak bizonyultak. Bóné Ágnes, a vállalat HR-PR vezetője elmondta, hogy a járványhelyzet ellenére az elmúlt időszakban is nőtt a foglalkoztatottak száma a cégnél. A tavalyi évben a cégeknek át kellett értékelniük az üzleti terveiket, az emberi erőforrás igényeiket és a toborzási stratégiáikat is, míg a munkavállalók pedig más szemszögből kezdték vizsgálni karrierútjaikat és munkalehetőségeiket. A megnövekedett bizonytalanság ahhoz vezetett, hogy a munkavállalók munkahellyel kapcsolatos prioritásai is megváltoztak. Továbbra is fontos a munkavállalók számára, hogy versenyképes fizetést kapjanak; hogy legyen előrelépési lehetőség a cégen belül; hogy sokrétű, változatos és kihívásokkal teli feladatokkal találkozzanak; valamint az, hogy nyitott és támogató vezetőik legyenek. Ezeken túl ma már előtérbe került, hogy gazdaságilag egy stabil cégnél dolgozzanak, ahol a CE Glasshoz hasonlóan a járványhelyzet alatt sem állt meg a termelés.