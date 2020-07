Szeptembertől újra indulnak a szakvásárok

A Messe Düsseldorf kihirdette higiéniai és fertőzésvédelmi koncepcióját

A düsseldorfi CARAVAN SALON, a lakóautók és lakókocsik világvására jelenti a szakvásárok újraindítását a düsseldorfi vásárközpontban. Ezt a szakvásárt 2020. szeptember 4-13. között rendezi meg a Messe Düsseldorf. A tavasszal elrendelt zárlatot követően Észak-Rajna-Vesztfáliában 2020. május 31-től bizonyos feltételek betartásával ismét rendezhetők szakvásárok és szakmai kongresszusok. A düsseldorfi seregszemlék közül november 16-19. között a MEDICA és a COMPAMED, december 1-3. között a VALVE WORLD EXPO, valamint december 7-11. között a huzalok, kábelek és csövek vásárpárosa, a wire és a Tube szerepel a napirenden.

A düsseldorfi vásárközpont higiéniai és fertőzésvédelmi koncepciójának köszönhetően az egyes ágazatok meghatározó seregszemléit a kiállítók, a látogatók és a munkatársak lehető legnagyobb fokú védelme mellett meg lehet rendezni. A koncepció biztosítja a szükséges egészségügyi és higiéniai intézkedéseket, valamint a távolságtartási szabályokat. Ezen kívül kiterjed a résztvevők létszámára, a standkiosztásra, valamint a higiéniai, műszaki és szervezési intézkedésekre. A vásárvállalat szabályozása Észak-Rajna-Vesztfália jelenleg érvényes koronavírus-járvány elleni rendeletén alapul.

A nemzetközi utazási lehetőségek fokozatos felszabadítása szintén segíti a vásárok lebonyolításának újrakezdését. Az első, Európán belüli határnyitásokat követően a német kormány 2020. július 1-vel fokozatosan szünteti meg a harmadik országból érkező beutazásokra vonatkozó korlátozásokat. Ezek a kezdeményezések elsősorban a düsseldorfi világvásároknak kedveznek, hiszen azok kiemelkedően magas nemzetközi részvétellel büszkélkednek. 2019-ben a kiállítók 73,4 %-a és a szakmai látogatók 37,1 %-a érkezett Németországon kívülről.

Fontos lépés a gazdaságnak

„Örülök, hogy a vásárvállalat ennyire felelősségteljesen kezeli a fertőzésvédelem kérdését és megtesz minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a koronavírussal terhelt időszakban is biztonságosan lehessen lebonyolítani a szakvásárokat” – hangsúlyozta Thomas Geisel főpolgármester, aki egyben a Düsseldorfi Vásárvállalat felügyelő bizottságának elnöke is. „A vásárvállalat a koncepció kidolgozásával megalapozza az újraindítást, amelyre a gazdaságnak égetően szüksége van. Ehhez óhatatlanul szükség van a vezető világvásárokra, és ez nem csupán a szerte a világból összesereglő kiállítókra és látogatókra igaz, hanem a számtalan standépítő, fuvarozó és szállítmányozó, vendéglátós, szállodai és kiskereskedelmi alkalmazott esetében is, akik mind élvezik a rendezvények előnyeit.” A müncheni székhelyű IFO gazdaságkutató intézet egyik tanulmánya szerint csak a düsseldorfi szakvásárok és kongresszusok évente mintegy 2,98 milliárd eurónyi árbevételt generálnak (közvetlenül Düsseldorfban 1,66 milliárd eurót), 27.692 munkahelyet biztosítanak (csak Düsseldorfban 16.664-et) és önmagukban is 567 millió eurónyi adóbevétellel járnak (csak Düsseldorfban: 36,3 millió euró). A szállodai vendégéjszakák harmada tudható be a szakvásároknak.

Wolfram N. Diener – aki 2020. július 1-től a Messe Düsseldorf vezérigazgatója – a kiállító iparágakban képviselt szerepet hangsúlyozza: „Minden előjel az újraindítás irányába mutat. A vállalatoknak most olyan színtérre van szüksége, ahol bemutathatják saját magukat és újdonságaikat, ahol építhetik a kapcsolatrendszerüket és ahol együttesen tűzhetik ki a jövőbe vezető utat. Ehhez teremtünk kitűnő feltételeket vezető világvásárainkkal. Higiéniai és fertőzésvédelmi követelményrendszerünk gondoskodik arról, hogy a lehető legnagyobb mértékben óvjuk kiállítóink, látogatóink és munkatársaink biztonságát és egészségét. Mi készen állunk!”

Bevált intézkedéseken alapuló részletes koncepció

A düsseldorfi vásárközpontban tartott rendezvényeken alapvetően a hivatalos távolságtartási és higiéniai előírások érvényesek. Ezek betartása a résztvevők személyes felelőssége – éppúgy, mint közterületen vagy a kereskedelemben. Ilyen előírás, hogy legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani másoktól, hogy gondoskodni kell kezünk higiénikus állapotáról, hogy szájat és orrot lefedő maszkot kell viselni, hogy be kell tartani a tüsszentésre vonatkozó rendszabályokat és hogy el kell tekinteni olyan üdvözlési formaságokról, mint például a kézfogás. A szakvásárok kiszolgáló személyzete a vásárkapuknál és a vásárközpontban is igény szerint biztosít szájat és orrot elfedő maszkot.

Valamennyi küszöbön álló düsseldorfi rendezvényen korlátozzuk az egyidejűleg a vásárvárosban tartózkodók létszámát annak érdekében, hogy be lehessen tartani a szükséges távolságot. Emiatt korlátozzuk az egy napra érvényes belépőjegyek számát. Belépőjegyet kizárólag online lehet vásárolni, és minden látogatónak a jegyvásárláskor regisztrálnia kell saját magát. A rendezvény területére történő belépéssel folyamatosan követjük a résztvevők létszámát, egyúttal pedig teljesítjük Észak-Rajna-Vesztfália koronavírus elleni védelemről szóló szabályzatának a kontaktkutatásra vonatkozó rendelkezéseit.

Konkrét intézkedések

Minden olyan helyen, ahol sorok alakulhatnak ki, a padlóhoz rögzített jelölések hívják fel a figyelmet a szükséges távolság betartására. Ezeken a helyeken, valamint a vásárközpont nyilvánosan hozzáférhető területén a Messe Düsseldorf, valamint a rendészet munkatársai jelen lesznek, továbbá a korábban telepített zárt láncú felügyeleti videórendszer segítségével ellenőrizzük a megfelelő távolság betartását. A kiállítói standokon a távolság betartatása az adott kiállító munkatársainak feladata. Valamennyi ajtót – a tűzvédelmi ajtók kivételével – szélesre tárunk, így azokon érintés nélkül lehet áthaladni.

A vásárközpont teljes területén biztosítunk fertőtlenítőszert; a standokon a kézfertőtlenítőért a kiállítók felelősek. Minden fizetés lehetőség szerint készpénzmentesen zajlik, ezért minden pénztár zárva tart. A szolgáltató pultokat higiéniai védelemként szolgáló átlátszó panellel látjuk el. A beléptető kapukat és a szolgáltató pultok felületeit, valamint az érintésnek kitett felületeket, mint például a kilincseket naponta legalább kétszer – a látogatók számától függően pedig gyakrabban – tisztítjuk.

Az illemhelyiségekben az egyidejűleg megengedett létszám a használható WC-k számához igazodik. Minden második mosdót lezárunk, a WC-kabinok korlátozás nélkül használhatóak. Az egyidejűleg használók számának ellenőrzésére, valamint az illemhelyek, kilincsek, mosdók és ivókutak fokozott és gyakori tisztítása és fertőtlenítése érdekében minden vizesblokkban folyamatos a takarító szolgálat jelenléte.

A rendszeres és megfelelő mértékű szellőztetésről új, a korábbinál szigorúbb szabályok szerint gondoskodunk. A csarnokok légterébe bevitt friss levegő sokszorosa a szakvásár lebonyolításához szükségesnek, minősége pedig megfelel a kültéri levegő minőségének. Többszintes standokon tárgyalót vagy kabint kialakítani csak nyitott kivitelben lehet, hogy a légmozgás biztosított legyen. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a körbejárható kiállítási tárgyakra is. A kabinok, zárt tárgyalók ablakait, ajtóit és tetőnyílásait folyamatosan nyitva kell tartani.

A rendezvényeken változatlanul lesz vendéglátási és catering szolgáltatás. Az egyes üzemeltetőknek ehhez Észak-Rajna-Vesztfália a koronavírus elleni védekezésről szóló rendelete és annak mellékletei alapján saját higiéniai és fertőzésvédelmi koncepciót kell kidolgozni. A koronavírus világjárvány időtartamára a standpartikat ill. a kiállítói fogadásokat rendezni tilos. A standépítésre a Német Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium „SARS-CoV-2 munkavédelmi követelményrendszer” szabályai érvényesek.

Biztonság a Messe Düsseldorf munkatársainak

Ezen felül természetesen a saját munkatársaink védelméről is gondoskodunk: a vásárvállalat valamennyi munkatársa az orrot és a szájat lefedő texti védőeszközt kap, a szabad területen dolgozók ezen felül arcvédő pajzsot is.

A higiéniai és fertőzésvédelmi követelményrendszer a jelenleg érvényes előírásokat tükrözi, ezért követi a mindenkori helyzetet és a jogszabályi előírások változását. Amennyiben ez változik, a Messe Düsseldorf időben tájékoztat minden érintettet az esetleges módosításokról.

Wolfram N. Diener egyértelműen leszögezte: „Számunkra a kiállítóink, látogatóink, üzleti partnereink és munkatársaink biztonsága a legfontosabb. Mindenkit, aki igénybe veszi a vásárközpontunkat, a megszokottan magas színvonalú higiénia és biztonság, valamint jó orvosi ellátás várja.“

