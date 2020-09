Szeptember 17-én rendezik meg először az IoT Live Show-t

Hazánkban tevékeny vállalatok IoT megoldásai versenyeznek a budapesti eseményen

Címkék: big data Internet of Things verseny

IoT megoldások versenyét szervezi meg a MOHAnet Mobilsystems Zrt. szeptember 17-én a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban. Az IoT Live Show-n egy szakmai verseny keretében 15 hazánkban tevékeny vállalat, köztük a Telenor Magyarország, az Antenna Hungária, a Konica Minolta mutatja be „okos megoldását”, amelyeket a prezentációk után ki is próbálhat a szakmai közönség. A győztes megoldásról a közönség szavazata dönt.

Az IoT megoldások egyre jobban behálózzák napjainkat, legyen szó a privát- vagy az üzleti szféráról. A big data alapú rendszerekkel és IoT-technológiájú távfelügyelettel foglalkozó MOHAnet Mobilsystems Zrt. ezt felismerve idén rendezi meg először az IoT Live Show-t szeptember 17-én (csütörtök) a budapesti Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban, amelyen összesen 15 vállalat – a rendező MOHAnet mellett a Telenor Magyarország, az Antenna Hungária, a Konica Minolta, az Energrade, az Enterprise Group, az OrthorGraph, a Clico Hungary, a Sensors2net, az AgroSense, a Chameleon, a Seacon Europe, az IoT Hungary, az Intelliport Solutions, a Cubilog és a Cloudberry – mutathatja be legújabb IoT fejlesztését.

Az IoT Live Show-n a szereplők 2 perces élő termékbemutató keretében ismertethetik a megoldásuk felépítését és működését, majd ezt követően 10 percben a szolgáltatásuk hasznosságát és üzleti modelljét is. A prezentációkat követően a termékeket ki is próbálhatják az érdeklődők a helyszínen kialakított kiállítótérben. A vállalatok egymással versenyeznek a kiállítói térben, a legjobb megoldásokat bemutató cégek – a közönség szavazata alapján – elnyerhetik az IoT Live Show Award 2020 díjait, a „Legjobb előadó” és a „Legjobb megoldás” kategóriában. A közönségdíjak mellett szakmai különdíjakra is számíthatnak a versenyzők, amelyet a Deloitte Magyarország, a Cisco Systems, az IT Business és a Telenor Magyarország ad át az általa legjobbnak tartott IoT megoldásért.

„Évről évre igyekszünk mindig valami újdonsággal előrukkolni, amely irányt mutat partnereinknek a felgyorsult világunk digitalizációs útvesztőjében. Ennek szellemében egy olyan egyedülálló, exkluzív nagyrendezvény szervezésébe kezdtünk, amely szakít a klasszikus szakmai konferenciák felépítésével és menetével.” – tájékoztatott Havasi Zoltán, a MOHAnet Mobilsystems Zrt. vezérigazgatója. – „A rendezvény főszervezőjeként elkötelezettek vagyunk az értékteremtés és a minőségi szolgáltatások iránt, épp ezért kezdeményező szerepet vállalunk az IoT technológia hazai képviselőinek népszerűsítésében, valamint az egyes megoldások alkalmazási területeinek megismertetésében. A konferenciasorozat célja, hogy vezető szerepet töltsön be az IoT szektorban, és első számú választás legyen az új technológiák iránt érdeklődők számára.”

Az IoT Live Show-n a 2 perces élő termékbemutatókat követően szakmai előadásokra is sor kerül, a részletes program a www.iotliveshow.hu honlapon olvasható. A járványhelyzetre való tekintettel a rendezvény online is követhető lesz, amely a weboldalon történő regisztrációval díjmentesen érhető el bárki számára.