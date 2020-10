Szelepekkel a koronavírus ellen

A gyártási feltételek apró változásai is hatalmas hatással lehetnek a vakcinák hatásosságára

Címkék: BD-Expo düsseldorf járvány lélegeztetőgép messe düsseldorf orvostechnika szelep szeleprendszer szelepsziget Valve World Expo vírus

A koronavírus-járvány leküzdése gyors és hatékony eszközöket feltételez. A megoldás részét képezik például a lélegeztetőgépekben használt szelepek is. A szelepekkel felszerelt létesítményeknek ezenkívül a COVID-19 elleni kezelésekben és a vakcinák hatékony, rövid idő alatt milliós mennyiségben történő előállításában is helyt kell állniuk. A szelepgyártók tehát olyan alkatrészek kifejlesztésén dolgoznak, amelyek a válság leküzdésében játszanak majd szerepet.

A kórházakat elegendő orvosi oxigénnel kell ellátni – ez alapvető követelmény, amelyet a koronavírus-járvány csak fokozott. A fixen telepített oxigéntartályok mellett a koronavírus-járvány kitörése óta egyre több mobil tartályra van igény, amelyekre az ideiglenes kórházakban és orvosi állomásokon volt sürgősen szükség.

Ezen termékek esetében elvárás a nagyfokú pontosság és a tökéletes tisztaság, ezért különösen alkalmasak az orvosi oxigén kezeléséhez. „A tartályok 100%-ban mentesek az olajoktól, a zsíroktól és minden egyéb szennyeződéstől – mondta Martin Maas, a Herose Fluid Technologies EMEA divíziójának ügyvezető igazgatója. – Ez elengedhetetlen, mivel oxigénnel dúsított légkörben az olajok és a zsírok esetében fennáll a gyors öngyulladás veszélye. A szelepek iránti megnövekedett kereslet kielégítése és az alkalmazottak egészségének védelme érdekében a Herose optimalizálta a gyártási folyamatokat. Tisztában vagyunk azzal, hogy szelepeink életet mentenek.”

A lélegeztetőgépek iránti növekvő kereslet

A lélegeztetőgépek iránti globális igényt a kórházak intenzív osztályai gerjesztik. Az igény kielégítése érdekében az IMI Precision Engineering kibővítette a Flatprop szelepek gyártókapacitását. Ezek a szelepek az áramlásokat szabályozzák, és megkönnyítik a gázok és gázkeverékek nagyon pontos adagolását. Ezen tulajdonságaiknak köszönhetően a szelepek a lélegeztetőgépek nélkülözhetetlen alkotórészei.

A lélegeztetőgépek gyártói számtalan komplex egyedi alkatrészt igényelnek – beleértve a biztonsági szelepeket is. „Lélegeztetőgép-gyártó cégeket is kiszolgálunk, így a saját eszközeinkkel az életek megmentéséhez is hozzájárulunk – magyarázta a Goetze Armaturen. – De a termékeink nem csak a lélegeztetőgépekben találhatók meg. Alkatrészeinkkel a fertőtlenítési technológiában érdekelt gyártókat is támogatjuk.”

Szelepek FFP védőmaszkokhoz

A Hoerbiger Flow Control szintén a válságkezelés frontvonalában áll. „A piezo szelepek a lélegeztetőgépek kulcsfontosságú elemei – mondta Philipp Baldermann ügyvezető igazgató. – Németországból, Svédországból, Hollandiából és az Egyesült Királyságból érkezik hozzánk a legtöbb megrendelés. Jelenleg bizonyos esetekben a havi megrendelések a korábban megszokott éves mennyiséget is meghaladják.”

A Festo is gyárt piezo szelepeket, amelyek levegő- és oxigénszelepként működnek az orvostechnikában. Zajtalanok, könnyűek, nagyon rövid kapcsolási idővel rendelkeznek, kevés telepítési helyet igényelnek, és kiválóan alkalmazhatók az oxigén kezelésében, például a szellőzéstechnikában.

A szelepek a részecskeszűrő félálarcok (FFP maszkok) esetében is szerepet kapnak. Kilégzőszelepként a kilégzési ellenállást csökkentik, így az FFP maszkok kevésbé terhelik meg a viselőjüket.

Vakcinagyárak

A kezelések és a vakcinák utáni kutatások globálisan folynak, de siker esetén a megfelelő gyártóeszközöknek is rendelkezésre kell állniuk. Egy olyan eljárást kell megalkotni, amely „nemcsak a laboratóriumi gyártásból a milliós darabszámokra történő áttérést teszi lehetővé, hanem azt is biztosítja, hogy az egyes oltóanyagok minősége, biztonságossága és hatékonysága bármikor ellenőrizhető és reprodukálható legyen” – jelentette ki a GEA berendezésgyártó cég.

A gyártási érzékenységet tekintve a vakcinák nagyban különböznek sok más gyógyszertől. „Ez abból következik, hogy a vakcinák mikroorganizmusokon alapuló biológiai gyógyszerek, így a kémiailag szintetizált termékekkel szemben potenciálisan nagyobb ingadozásokra hajlamosak. A gyártási feltételek apró változásai is hatalmas hatással lehetnek a termelés stabilitására és a végtermék minőségére – tette hozzá a GEA. – Egy szigorúan szabályozott gyártási folyamat tehát állandó minőséget, biztonságosságot és hatásosságot garantál. Mindezen okokból kifolyólag a meglévő termelési létesítmények és kapacitások nem bővíthetők varázsszóra.” A GEA a szigorú követelményeknek megfelelő megoldásokat fejleszt ki a tervezéstől kezdve a kulcsrakész létesítmények és gyártósorok építéséig és automatizálásáig.

Innovatív és jövőorientált

Az orvostechnika nemcsak a koronavírus elleni küzdelemben, vagyis az életmentésben bizonyul elengedhetetlennek, hanem a gyógyításban és az életminőség javításában is. Az iparágat különösen innovatívnak és jövőorientáltnak tekintik – hangsúlyozta a Német Orvostechnikai Szövetség. Az elmúlt években például Németországban évente több mint 4 százalékkal növekedett az orvostechnikai piac. A koronavírus-válság következtében nyilván ez az év sem a zsugorodásról fog szólni. Az orvosi technológiára a jelenlegi válság után is nagy szükség lesz.

A szelepek világában kifejlesztett újdonságok 2020. december 1–3. között a düsseldorfi VALVE WORLD EXPO szakvásáron lesznek megtekinthetők.

