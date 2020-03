Szegeden nyitja meg új irodáját a Lufthansa Systems

Címkék: légiipar repülés repülőgép repülőgépipar

Elsősorban Java és Javascript fejlesztőket, tesztelőket és adatmérnököket vár újonnan nyíló szegedi irodájába a légiközlekedési informatika egyik piacvezető vállalata, az idén 25 éves Lufthansa Systems Hungária. A társaság az utánpótlást sem bízza a véletlenre: még 2019 nyarán írt alá megállapodást alkalmazott és ipari kutatási együttműködésről a Szegedi Tudományegyetemmel.

A Széchenyi tértől pár utcára, a hajdani tiszti klub épületének első szintjén alakítottak ki modern, innovatív irodai környezetet a Lufthansa Systems Hungária új, szegedi irodájában dolgozóknak. A légiközlekedési informatika egyik meghatározó világvállalatának új egysége 10-15 fővel kezdi meg működését Fritz Zsombor site manager irányításával, és a tervek szerint évente 15-20 új kollégával bővül a létszám, hogy megmaradjon a társaság budapesti központjára is jellemző, családias környezet – közölte a megnyitón Michael Herrmann, a Lufthansa Systems Hungária ügyvezető igazgatója.

Az idén 25 éves magyar leányvállalat egyidős a légiközlekedés szinte összes szegmensére egyedülálló megoldásokat kínáló, az útvonaltervezéstől a személyzet beosztásán át a fedélzeti szórakozásig minden területet informatikai szolgáltatásokkal lefedő Lufthansa Systems-szel. A cégcsoport több mint 350 légitársaságnak dolgozik, az itt fejlesztett szoftverek közel 700 000 járat működéséhez járulnak hozzá. Az 1995-ben alapított budapesti iroda azóta további „testvéreket” kapott a világ számos pontján, New Yorktól Szingapúrig. A fővárosi irodában jelenleg több mint 450 magasan képzett szakember dolgozik, akik több száz légitársaság és repülőtér mindennapi biztonságos és hatékony működésének tevékeny részesei.

Ahogyan negyedszázaddal ezelőtt a kiemelten felkészült magyarországi informatikai szakembergárda miatt tette le Budapest mellett a voksot a Lufthansa Systems, ez a faktor Szeged esetében is döntőnek bizonyult. Jelenleg is több szegedi kolléga dolgozik rugalmas foglalkoztatás keretében több éve vagy éppen évtizede a vállalatnál. Michael Herrmann szerint a kedvező földrajzi elhelyezkedés és a jó megközelíthetőség mellett a városban folyó, színvonalas IT-képzés szólt leginkább Szeged mellett. „Büszkék vagyunk rá, hogy az informatikai oktatásban innovatív megközelítést alkalmazó, a speciális képzésekben és az üzleti szereplőkkel történő kutatás-fejlesztési együttműködésekben egyaránt regionális éllovasnak számító Szegedi Tudományegyetem partnerei lehetünk.” – fogalmazott a Lufthansa Systems Hungária ügyvezető igazgatója. Michael Herrmann arról is beszélt, hogy az egyetemmel tavaly nyáron aláírt kutatási megállapodás alkalmazott és ipari kutatási feladatokra egyaránt kiterjed. Így egyebek mellett a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás felhasználására a számítógépes optimalizálás területén, továbbá légiközlekedési feladatok megoldására fejlesztett egyedi algoritmusokra, modellekre és szoftveralkalmazásokra.

A kooperáció kutatási eredményeit a Lufthansa Systems új termékeinek kialakításához ugyanúgy fogják majd használni, mint a meglévők továbbfejlesztéséhez, amelyek részben akár helyben is megvalósulhatnak. Szegeden a légi és földi személyzet, valamint a légiforgalmi irányítók által használt alkalmazásokat, továbbá a repülőjegyértékesítés teljes folyamatát végigkísérő digitális megoldásokat fognak fejleszteni és tesztelni. Ezért backend és frontend fejlesztők, tesztelők, valamint adatmérnökök jelentkezését várja nyitott pozícióira a Lufthansa Systems Hungária, amelynél elsősorban nem a végzettség, hanem a jelöltek szakértelme és hozzáállása a lényeges a kiválasztáskor.