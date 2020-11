Szabad a verseny a volt MTD üzem gépeiért

Címkék: árverés aukció használt gép online platform online portál Surplex

Lézervágó, élhajlító, forgácsológépek, szerszámok és robotcellák – a fémmegmunkálás szinte teljes vertikumát lefedő géppark most minimálár nélkül vásárolható meg egy online árverésen.

Gyártóberendezések és tartozékok (98 tétel) az MTD gyárból

Májusban vált ismertté, hogy végleg bezárja kapuit az MTD kerti gépeket gyártó nemesvámosi üzeme. A modern géppark legizgalmasabb tételeit – a fémmegmunkáló berendezéseket és szerszámokat – most bocsátotta online aukcióra a Surplex GmbH. Az árverésben részt vevő berendezések kiváló műszaki állapotban vannak, így a kis- és a nagyvállalatok részére egyaránt tökéletes választásnak számítanak. A tételekről részletes leírás és képek találhatók a www.surplex.com oldalon.

A Surplex minimálár nélkül hirdetett meg minden berendezést, ami – a gépek remek állapota mellett – további jó hír a leendő licitálók számára. Az aukció 2020. november 26-án zárul. A berendezéseket november 24-én vagy 25-én lehet a helyszínen személyesen is megtekinteni.

Az árverés vége: 2020. november 26. 9:00

Használt, de első osztályú!

Azonnal elérhető

Minimálár nélkül!

Személyesen megtekinthető

Kapcsolat: Jánosi Szabolcs

Telefon: + 36/30 709 35 16

A kifejezetten fémmegmunkálásra szakosodott volt MTD üzem a kisebb sugárfúróktól kezdve az élhajlító gépeken át a lézeres vágógépekig minden gyártóberendezésből a kiváló minőséget választotta, amik most a magyarországi fémipari cégek számára váltak elérhetővé. A 98 tételben aukcióra bocsátott gép- és eszközpark 90 százalékban gépeket, a maradék 10 százalékban pedig kiegészítőket (tokmányok, szerszámok és szerszámtartók) ölel fel.

„Egy már lezárt aukcióban 14 fröccsöntő gépet értékesítettünk az MTD egy önálló, műanyag-feldolgozó üzeméből. A most indult második kört pedig egy harmadik is követi majd, amiben a kisebb berendezések, bútorok, állványok stb. szerepelnek majd – mondta Jánosi Szabolcs akvizíciós menedzser. – Az MTD az egész működése alatt nagy hangsúlyt fektetett a berendezések karbantartására, így nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy az aukcióban szereplő gépek a korukhoz képest kiváló állapotban vannak. A legmagasabb értékű gépekhez természetesen a karbantartási dokumentumok is rendelkezésre állnak.”