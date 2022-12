SPS 2022: bepillantás az automatizálás jövőjébe

A szervezők mind a fizikai, mind a digitális világ előnyeit igyekeztek kihasználni

Címkék: automatizálás digitalizálás folyamatirányítás folyamatvezérlés ipar 4.0 kiállítás Nürnberg SPS

Az intelligens és digitális automatizálás legnagyobb üzleti platformjának számító SPS szakkiállítás 31. felvonása 1 100 kiállítót sorakoztatott fel a világ minden tájáról. A 2022. november 8–10. között Nürnbergben megrendezendő vásár a legújabb termékeket, megoldásokat és úttörő jövőtechnológiákat vonultatta fel az ipari automatizálás területén.

Az SPS idén is az automatizálási és digitalizációs megoldások hazai és nemzetközi szállítóitól származó termékeinek és szolgáltatásainak káprázatos tárházával várta a látogatókat. A piacról az „SPS on air” kiegészítő digitális rendezvényplatform is segített átfogó képet adni, amely a háromnapos nürnbergi fizikai esemény előtt, alatt és után is elérhető.

Személyes találkozások digitális támogatással

Az automatizálási ipar aktuális témáiról szólt az átfogó előadásprogram is. Az SPS-jegytulajdonosoknak még a rendezvény kezdete előtti héten is volt lehetőségük részt venni egy digitális „bemelegítő eseményen” számos technikai és termékbemutatóval az SPS on air platformon. A kiegészítő program a kiállítás ideje alatt a 3. csarnokban, a VDMA/ZVEI Fórumon, a kiállítási területen, valamint a nürnbergi SPS Live Stúdióban futott. A panelbeszélgetések, termékbemutatók vagy vitaindítók fő témái idén a következők voltak:

Digitális átalakulás/Ipar 4.0;

Ipari kommunikáció;

Biztonságtechnika;

Új logisztikai módszerek és robotintegráció;

Adatvezérelt és intelligens vezérlési és megjelenítési koncepciók;

Intelligens érzékelők;

Meghajtások;

Mesterséges intelligencia felhasználói esetek;

Fenntarthatóság az automatizálásban.

A résztvevők ezenkívül a digitális platform segítségével kapcsolatfelvételt kezdeményezhettek és időpontokat egyeztethettek mind a helyszínen, mind digitálisan, hálózatba léphettek egymással, és kapcsolatokat kereshettek konkrét automatizálási kérdéseikhez. Az „SPS on air” – beleértve az interakciós lehetőségeket is – a kiállítás befejezése után 2022. november 11-ig maradt online, a lekérhető médiatár és a felvett előadások nagy része pedig 2022. november 15-ig volt elérhető. Ez azt jelenti, hogy a vásárra személyesen kilátogatóknak utólag is volt lehetőségük előadásokat megtekinteni, illetve kapcsolatokat teremteni világszerte.

A 6. csarnokban a mintegy 16 kiállító által létrehozott „Az automatizálás és az IT találkozása” közös standon a látogatók átfogó válaszokat kaphattak a konkrét kérdéseikre, és testreszabott megoldásokat kérhettek a beszállítóktól.

A közös stand az alábbi témakörökre fókuszált:

Eszközkezelés;

Felhőalapú szolgáltatások;

Adatközpontú szolgáltatások;

Előrejelző karbantartás;

OPC Unified Architecture (OPC UA).

Az SPS 2023 és ami utána következik

Az SPS 2023-at szintén Nürnbergben rendezik majd 2023. november 14–16. között. A szakvásár a következő években is megtartja a novemberi idősávot, így 2024-ben például november 12–14. között rendezik majd meg.