Sikerrel zárt a TIMTOS x TMTS 2022 kiállítás

A szakvásár online platformja 2022. március 21-ig várja a látogatókat

Címkék: Fanuc HIWIN kiállítás szerszámgép szerszámgépipar Tajvan

Óriási sikerrel zárult a tajvani TIMTOS x TMTS 2022 szerszámgép-megabemutató. A kiállítás személyes jelenlétekkel járó részét Taipei Nangang 1. és 2. kiállítási csarnokában rendezték meg hat egymást követő napon, míg az online kiállítás március 21-ig tart nyitva. A kiállítás mindeddig több mint 40 000 online és offline látogatót vonzott Tajvanról és külföldről. Figyelemre méltó, hogy az online kiállítás több mint 20 ország és régió látogatóihoz jutott el.

Az 5 100 standon 950 kiállítót felvonultató TIMTOS x TMTS nemcsak a legnagyobb kereskedelmi kiállításnak számított Tajvanon a járvány kitörése óta, hanem egyben a világ első szerszámgépes megakiállítása is volt 2022-ben. Az utazási nehézségekre válaszul a kiállítás számos online platformon is követhető volt a nemzetközi látogatók és média számára. Ilyen online rendezvények voltak a „Helyszíni vezetett túra online látogatóknak”, a „Tajvani gépek beszerzése”, a „Helyszíni vezetett túra a médiának”, az „Élő körút @ Showground”, az „Újságírói szemmel a TIMTOS x TMTS kiállításon”, a „Podcast Live”, illetve a TIMTOS x TMTS Online.

A „Élő körút @ Showground”, az „Újságírói szemmel a TIMTOS x TMTS kiállításon”, valamint a „Podcast Live” naponta adott élő frissítéseket a vásártérről. A videók és podcast-epizódok több mint 25 000 megtekintést és meghallgatást generáltak. Ezenkívül olyan nehézsúlyú résztvevők létesítettek valós idejű kapcsolatot a kiállítókkal, mint a Mighty USA, az EMIL Macchine, a Faustino Pittori SRL, a Hommel GmbH és a Siemens Turkey. A külföldi vásárlók számára a feldolgozógépek, a többtengelyes megmunkálóközpontok és a lézervágó gépek bizonyultak a legérdekesebbnek.

Az online videós tárlatvezetés remek lehetőséget teremtett arra, hogy távolról is megismerhessük a beszállítók legújabb termékeit, 360 fokos rálátást kapjunk az egyes gépekre és valós időben beszéljünk a lehetséges együttműködésről. A tajvani szerszámgépgyártók erős K+F-képessége a nemzetközi médiára is mély benyomást tett. A „Helyszíni vezetett túra a médiának” az interjúk távolról történő elkészítését is megkönnyítette.

A szerszámgépipar lépést tart a megatrendekkel, felgyorsítja a digitális átalakulást és a fejlesztéseket. Az új modellek és megoldások a feltörekvő vállalkozásokat célozzák meg olyan ágazatokban, mint a félvezetőgyártás, a zöld energia, az elektromos járművek gyártása, az egészségügy, illetve a repülőgépipar. Az idei TIMTOS x TMTS a különböző iparágakból érkező látogatók széles skáláját fogadta.

Rengeteg üzleti beszélgetés, kapcsolatépítés és üzlet történt a vásár hat napja alatt. A hidraulikus radiális fúrók vezető tajvani gyártójának számító KAO MING standjáról az első három nap alatt elfogyott az összes kiállított fúró. A vezető szalagfűrész-gyártó RONG FU, a szikraforgácsolókat gyártó CASTEK, az esztergákra specializálódott MYLAS, az 5 tengelyes marójáról ismert HEAKE, valamint a síkágyas esztergagépek piacán vezető SUN FIRM is számos helyszíni megrendelést kapott. A kiállítást várhatóan még sok potenciális üzleti lehetőség követi.

A TIMTOS x TMTS 2022 online kiállítás március 21-ig tart. Az online platform legnépszerűbb kiállítóinak eddig a HIWIN, a VICTOR TAICHUNG, a Hartford, a FANUC és a SAN YUAN bizonyultak. A TIMTOS x TMTS kiállítói az elmúlt három év során kifejlesztett legjobb megoldásokat mutatják be mind a helyszínen, mind az interneten.

A TIMTOS a tervek szerint 2023 márciusában tér majd vissza.

www.timtos.com.tw