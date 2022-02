Robotizálna? Csapjon le az Audi gyár használt robotjaira!

A győri Audi gyárból származó, kiváló minőségű FANUC robotok és F.EE lineáris tengelyek eddig a világ egyik legismertebb prémiumautó-gyártó cégét szolgálták ki, holnaptól viszont talán már Önt fogják!

Magyarországon 2020-ban 10 ezer feldolgozóipari alkalmazottra 120 darab robot jutott, ami némi lemaradást mutat a 126 darabos világátlagtól. Idehaza az összes robottelepítés 55 százaléka az autóiparban történt 2020-ban, a megatrendek szerint tehát mind a robotsűrűség, mind a szektorális megoszlás erős növekedési potenciált sejtet. Robotizálni azonban most egyszerre gyorsan, olcsón és jól is tudnak a jól informált vállalkozások.

A Nemzetközi Robotikai Szövetség jelentése szerint 2020-ban 384 ezer, 2021-ben pedig 435 ezer ipari robotot telepítettek világszerte. 2020-ban az elektronikai ipar először előzte meg a robottelepítések számában korábban mindig vezető szerepet betöltő autóipart. Ezt részben a világjárvány miatt bekövetkezett fogyasztói változások okozták, a kulcsfontosságú elektronikai alkatrészek termelési kapacitásának bővítése pedig csak automatizálással fejleszthető.

Napjainkban már nemcsak a nagyvállalatok vágnak bele robotikai projektekbe, hanem sok kis- és középvállalkozás is elkezdte folyamatainak robotizálását. Egy új robot beruházási költsége azonban gyakran magas. A robotizálás esetében is megoldást jelenthet a használt gépek beszerzése. Európa egyik vezető ipari aukciósháza, a Surplex GmbH most egyedülálló lehetőséget kínál ehhez.

A Győrben gyártott Audi TT sportautó-modell gyártósorának tavalyi leszerelése miatt százával váltak létszám felettivé a kiválóan karbantartott FANUC robotok és F.EE lineáris tengelyek, amelyeket most a Surplex kínál megvételre. A részletekről Maxence Dutat és Jánosi Szabolcs, a Surplex országmenedzsere, illetve akvizíciós menedzsere beszéltek a TechMonitor olvasóinak.

Hogyan hatott a világjárvány a használt gépek hazai piacára?

Jánosi Szabolcs, a Surplex GmbH akvizíciós menedzsere

Jánosi Szabolcs: Azt tapasztaltam, hogy a tárgyalások tekintetében sokkal rugalmasabbak lettek az ügyfelek. Sok ügyféllel online is le tudjuk folytatni a megbeszéléseket, ami rengeteg időmegtakarítással jár, így több céggel tudjuk felvenni a kapcsolatot. Ezzel együtt én jobban szeretem, ha személyesen találkozunk az ügyféllel – ugyanúgy igaz ez az első találkozásra, mint akár egy ügylet lezárására, mert a bizalmat nagyon nehéz digitális eszközökkel kialakítani.

Maxence Dutat: Nap mint nap járom az üzemeket, és egyre több álló, a gyártásból ideiglenesen kivett termelőberendezést látok. Ez nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy ezek a gépek megjelennek a piacon, de a tulajdonosaik gyakrabban kérdeznek rá arra, hogy nagyjából mennyiért tudnák eladni ezeket a gépeket. A hitelmoratórium idei kivezetése talán megadja a kezdőlökést ahhoz, hogy ezek a berendezések használt gépként legyenek értékesítve.

Hogyan sikerült elnyerni az Audi bizalmát?

Jánosi Szabolcs: Nemzetközi szinten (Belgiumban) volt már egy hasonló projekt az Audi és a Surplex között, aminek során szintén robotokat és lineáris tengelyeket értékesítettünk. Amikor elkezdtük a magyarországi tevékenységünket, nem igazán az autógyárakra, hanem inkább azok beszállítóira fókuszáltunk. Tavaly nyáron váltottunk némileg irányt, és akkor került fel a térképünkre a győri Audi gyár is.

Szerencsés időpontban vettük fel velük a kapcsolatot, mert akkoriban szűnt meg az Audi TT modell gyártása. Csak abban az üzemben közel 600 robot dolgozott. Kiválogatták azokat a robotokat, amikre nem lesz szükségük a jövőben – ez darabszámban többet jelentett 111 robotnál, de mi erre a csomagra nyújthattuk be az ajánlatunkat. 111 robot és a hozzájuk tartozó, nagyobb mozgástartományt biztosító lineáris tengelyek azonban így is gigacsomagot jelentenek a hazai használtgép-piacon.

Hogyan kerültek hozzátok ezek a robotok?

Jánosi Szabolcs: Az Audi esetében nincs lehetőség arra, hogy bizományosi értékesítéssel, online árverezzük el a gyár tulajdonában lévő gépeket. Nincs kizárólagos megbízás, minden esetben nyílt tender van, és a legmagasabb ajánlat győz. A berendezésekre tehát egy teljesen nyílt tendert írtak ki, vagyis minden gépkereskedő pályázhatott azokra, aki csak kapcsolatban állt az Audival. Felmértük a robotokat, értékbecslés alapján megállapítottuk, hogy milyen ajánlatot tehetünk le értük az asztalra, és 2021 szeptemberében a mi ajánlatunk bizonyult a legjobbnak.

Utólag visszagondolva nem hiszem, hogy Magyarországon sok olyan gépkereskedő lenne, amely képes lenne ekkora összeget kifizetni és a tőkéjét hónapokig robotokban tartani. Ennek az üzletnek megvan a maga kockázata, hiszen 111 ugyanolyan, vagy nagyon hasonló robotról beszélünk. Ennyi használt robotot nem lehet egyszerre rázúdítani a piacra, hiszen azzal a várható vételárakat rántanánk a mélybe. Az időtényező mellett a logisztikai és raktározási költségekkel is számolnia kellett annak, aki ajánlatot tett a robotokra.

A robotok és a lineáris tengelyek elszállítása rendkívüli gondosság mellett történt

Felvettétek a kapcsolatot a hazai FANUC-képviselettel?

Jánosi Szabolcs: Igen, voltak problémáink a vezetékezéssel, ahol az ő szakértelmük nagy segítséget jelentett. Ezzel párhuzamosan természetesen begyűjtöttem az információkat a telepített szoftverekről, azok más országokban történő használhatóságáról. Műszaki segítséget nem kértünk tőlük. Minden egyes robotot saját magunk indítottuk be, meggyőződtünk azok működéséről, ezért meggyőződésem, hogy a mi ügyfeleink is jó üzletet csinálnak a robotokkal.

Maxence Dutat, a Surplex GmbH országmenedzsere

Maxence Dutat: A Surplex nemcsak kozmetikázza a robotokat a megvételük után, hanem minden dokumentációt átnéz, megvizsgálja a működési paramétereket. Most mind a 111 robot újszerűnek néz ki. Mi nem adhatunk egy, a gyártóhoz hasonló garanciát, de adunk egyfajta Surplex-garanciát, ami a működőképességre vonatkozik.

Az eddigi tapasztalatok szerint mennyire hoztatok pénzügyileg jó döntést?

Jánosi Szabolcs: A robotokat és a lineáris tengelyeket mintegy másfél hónap alatt szállítottuk el, és most két raktárban (Győrben és Egerben) tároljuk azokat. November végén indítottuk az első értékesítési kört, ami rendkívül sikeresnek bizonyult. Minden kör során nyolc robotot verünk dobra, és a várakozásaink szerint nagyjából egy év alatt árverezzük majd el az összes robotot és tengelyt.

Az első kör tapasztalatai alapján nagyon jó üzletet kötöttünk, de nehéz ennyiből a teljes állomány várható eredményére következtetni. Azt hinnénk, hogy azok a robotok érnek többet a vásárlók számára, amelyek nagyobb súlyt képesek mozgatni (ezen projekt esetében tehát az M-900iA típusok). Ezzel szemben az aukción a kisebb teherbírású R-2000iB modellekért fizettek többet, mert a kisebb helyigény többet nyomott a latban, mint a nagy teherbírás. Valószínűleg minden aukciós kör más-más eredménnyel fog zárulni, lesznek jobb és kevésbé jó eredmények, de mindent megteszünk azért, hogy a legjobbat hozzuk ki a projektből.

Az üzleten kívül mit jelent még számotokra ez a projekt?

Jánosi Szabolcs: Ez a projekt mindenki számára bebizonyítja, hogy a Surplex abszolút biztonságos és átfogó szolgáltatáscsomagot ad a vásárlóinak. Rengeteg pénzt és energiát fektettünk abba, hogy tiszta, pontos, hibátlanul működő robotokat szállítsunk le a világ bármely pontjára, ezért egyáltalán nem aggódunk a várható eredmények miatt. Ebben nagy segítség volt az Audi gyártási és karbantartási filozófiája is. Szeretünk autóipari cégekkel dolgozni, hiszen azok nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a gépeik ne, vagy rosszul működjenek akár csak egyetlen napig is. Ezért minden karbantartási utasítást lelkiismeretesen betartanak, a robotok tehát használtan is főnyereménynek számítanak. Ezzel a vásárlóink zöme is tisztában van, az első kör kiemelkedő eredménye tehát nem a véletlen műve.

Maxence Dutat: Ez a projekt várhatóan a Surplex nevet is beárazza majd Magyarországon. Nincs Európában még egy olyan használtgép-kereskedő, amelyik ilyen átfogó szolgáltatást lenne képes nyújtani. A célunk nem is lehet más, mint hogy Magyarországon is minél több cég megismerje ezeket a lehetőségeket, mert azok eladói és vevői oldalon is kimutatható pénzügyi nyereséget hoznak nekik. Ha az Audival képesek vagyunk minden igényt kielégítően együtt dolgozni, akkor minden autóipari cég biztos lehet abban, hogy ő sem fog csalódni bennünk.

