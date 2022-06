Rekorderedményt ért el a Farnell a harmadik negyedévben

Az Avnet 2022. harmadik negyedévében 6,5 milliárd dollár bevételt termelt, ami az előző évhez képest 32%-os, szekvenciálisan 11%-os növekedést jelent.

Az Avnet, Inc. közzétette a 2022. április 2-án végződő harmadik negyedévének eredményeit, amelyben újabb erőteljes árbevétel- és üzemi eredménynövekedésről számolt be. Az eredményekhez nagymértékben hozzájárult a Farnell üzletág erős teljesítménye, az árbevétel ugyanis év/év alapon 18,4%-kal 469 millió dollárra nőtt. A Farnell működési árrése 14,9%-ra nőtt a harmadik negyedévben, ami a globális teljesítmény erejét tükrözi vissza.

Ez globális készletportfóliójának bővítésére az e-kereskedelmi képességek továbbfejlesztéseire irányuló erőfeszítések eredménye. A Farnell a 22. pénzügyi évre 250 000 új cikkelem hozzáadását tervezte, ennek 63%-a már teljesült is, így a meglévő globális portfólió már megközelíti az egymillió terméket. Az e-kereskedelmi képességekbe történő további befektetések, az új termékek bevezetése és az online mérnöki közösség folyamatos támogatása szintén a növekedés fő hajtóereje voltak.

Az e-kereskedelem terén is tovább erősíti a kínálatát a Farnell: a tranzakciós megrendelések több mint 72%-át online adták le a negyedév során, ami a Farnell történelmileg legjobb negyedéve, mivel a Farnell értékesítésének 56%-a zajlik online. Az online értékesítés a hatodik egymást követő negyedévben növekedett.

„Örülünk a legújabb eredményeknek, amelyek a második negyedévben elért hasonlóan lenyűgöző eredményeket követően különösen biztatóak. Erős teljesítményt jeleznek előre a 2022-es pénzügyi évre – jelentette ki Rob Rospedzihowski EMEA értékesítési elnök. – Az online továbbra is üzletünk egyik fő fókuszterülete, és kulcsszerepet játszik mind a növekedésben, mind a jobb ügyfélkiszolgálásban, mivel elkötelezzük magunkat a jelentősen jobb webes élmény mellett. Értékesítéseink és megrendeléseink több mint 70%-át adjuk le az e-kereskedelmi utakon keresztül, miközben termékkínálatunkat új beszállítói vonalak bevezetésével, valamint az alapvető és új szegmensekben történő terjeszkedéssel különböztetjük meg.”

A Farnell átfogó kínálata továbbra is kulcsfontosságú prioritást élvez az Avnet-csoport számára, és kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy az Avnet korrigált működési árrése elérte a 4,7%-ot a negyedévben, a bruttó árrés pedig 12,2%-ról 12,5%-ra emelkedett.

Az EMEA-régió rekord negyedéves eredményeket ért el annak ellenére, hogy a piaci bizonytalansággal és a COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó megnövekedett átfutási időkkel kapcsolatos folyamatos kihívások mellett a Farnell megszüntette minden üzleti érdekeltségét Oroszországban. Ezt a sikert különösen az ipari, biztonságtechnikai és szállítmányozási iparágak keresletnövekedése okozta.

„Továbbra is erős a globális kereslet – jegyezte meg Rospedzihowski. – És bár továbbra is kihívásokkal kell szembenézni a megrendelések teljesítése terén sikerünk a munkatársaink és a beszállítóink által tanúsított rugalmasság és elkötelezettség közvetlen eredménye. Közösen törekszünk arra, hogy a következő naptári évben és azt követően is sikeresen működjünk.”

Az Avnet 2022. évi harmadik negyedévi pénzügyi eredményei itt, az ügyféltámogatás lehetőségei pedig itt olvashatók.

