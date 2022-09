Red Dot díjas magyar fejlesztésű okos edzést támogató rendszer

A CAD-Terv Mérnök csapatának képviseletében Horváth Réka, az ötletgazda Németh Roland és a Flying Object Design stúdió képviselővel közösen, szeptember 27-én átvette a világ legrangosabb design díját, a Red Dot Design Awardot. A Nort Complex okos edzőrendszer a kiemelt kategóriát, a Best of the Best elismerést nyerte el, amit mindössze a nevezések 1%-a kaphat meg.

Az utóbbi években a személyi edzés egyre inkább digitalizálódott, amit a pandémia tovább erősített. Sosem látott megoldások könnyítették meg az edzők és atléták közötti kommunikációt és tették hatékonyabbá az edzéseket, mindeközben a csapatsportágakban ez a szintű fejlődés elmaradt. Például az instrukciókat továbbra is sok esetben bekiabálásokkal közlik, még a profik szintjén is.

A Nort Complex ötletgazdája, Németh Roland, maga is labdarúgó edző, aki a rendszer kigondolásakor a saját munkája megkönnyítésén túl szeretett volna egy olyan eszközt, ami a játékosok pszichomotorikus, kommunikációs és kognitív képességeit is fejleszti.

Így született meg egy vizuális jeleken alapuló rendszer, melyet a CAD-Terv Mérnökei fejlesztettek szoros együttműködésben a Flying Objects - Design Studio Budapest designereivel és a PCB Design Ltd elektronikai fejlesztőivel.

Kiabálás helyett kognitív fejlesztés és kijelzők

A Nort Complex rendszere a focipálya köré elhelyezett kijelzőkből áll (1-8 db), amelyeket egy egyszerűen használható, a rendszer agyaként szolgáló tablet applikációja irányít. Az eszköz jól használható akár a legkisebbek edzésein és a legmagasabb, profi szinten is.

A kijelzők fejmagasságban helyezkednek el, így a játékosok tekintete magasabban marad, ahelyett, hogy lefelé, a lábukra és a labdára fókuszálnának. A jelzések a játékosok figyelmét folyamatosan éberen tartják, segítve őket abban, hogy fókuszáltak és reaktívak legyenek.

Ez a magas szintű jelenlét olyan készségeket fejleszt, amelyek a hétköznapi életben hasznosak, egy professzionális sport karrierben viszont elengedhetetlenek.

A jeleket a csapat megbeszélés alapján választja ki, melyek tetszés szerint beállíthatóak, az edző pedig az applikáción keresztül instruálhatja velük a játékosokat.

Best of The Best kategória díját érdemlő fejlesztési folyamat

Mindig szerencsés, ha a termék- és mérnöki fejlesztés a design folyamatokkal közösen történik. A Nort Complex esetében ennek az együttműködésnek az eredményét a Red Dot díj is bizonyítja.

A fejlesztő csapat tagjai már a koncepció korai megoldásában is szorosan együttműködtek. Nagy jelentőséggel bírt az edzéseken való részvétel a projekt teljes megvalósítása során. Ez nem csak a termék fizikai megjelenésének kialakításában segített, hanem a vezérlő szoftver megtervezésében, tesztelésében is.

A nagy ellenállóképességű, fröccsöntött burkolat könnyen ellenáll a félrelőtt labdáknak, és a borulásoknak. Ugyanakkor ezt a terhelést az elektronikának is bírnia kell. Az egységek egyrészt univerzális csatlakozókkal erős állványokhoz illeszthetőek, de a hátfal alumínium betétjéből kihajtható fülekkel az oldalhálóra, oldalkerítésre is akaszthatóak. Az erős fényű LED panelek napsütésben is jól láthatóak, az egységeket pedig nagy kapacitású akkumulátorok működtetik. Az vezérlő szoftver a kijelzők letisztult és funkcionális design szemléletét követi.

A programozható funkciók nagyfokú komplexitása ellenére a vezérlő szoftver intuitív, egyszerű, és könnyen áttekinthető maradt. A felület az edzőnek teljes szabadságot ad az edzések megtervezésében, de később, játék közben is könnyű változtatni az edzésprogramon. A rendszer minden eleme az edzésprogramot támogatja még a gyors tempójú edzések során is akadálytalan irányítást biztosít.

A rendszer futballedzők, pszichológusok, mérnökök és designerek szoros kollaborációjában készült, több száz órányi tesztelés eredményeként.

A Nort Complexet 2021 ősze óta rendszeresen használják futballedzések során.