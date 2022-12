Raklap rock: íme, a világkereskedelem legfontosabb eszköze -

Magyarországról irányított növekedés skandináv háttérrel

Bármilyen szerény eszköznek is tűnik, raklapok nélkül a világkereskedelem egyszerűen leállna. Magyarország jó úton halad abba az irányba, hogy regionális raklap „nagyhatalommá” váljon.

Raklap konferenciát tartott a skandináv gyökerű, Budapesti székhelyű PalletBiz. A vállalatcsoport új megközelítéssel, ügyfélre szabottan, ’faltól-falig’ kínál igény szerinti raklap megoldásokat. A PalletBiz hálózatalapú rendszerben nemzetközi szinten gondoskodik raklapok gyártásáról, rendelkezésre állásáról, valamint újra felhasználásáról is. Hálózatuk alapja termelési egységek, a csomagolóanyagok forgalmazására szolgáló raktárak és anyagmozgatási rendszerek országokon átívelő láncolata helyi partnerek közreműködésével.

Thomas Gents, a PalletBiz működtetési igazgatója elmondta, hogy céljuk tovább bővíteni és megszilárdítani jelenlétünket az EMEA-régióban és azon kívül. A PalletBiz 1998-ban indult Európában, és komoly növekedési pályára állt. A jelenleg 24 millió Euro bevételű cégcsoport éves növekedése eléri a 27%-ot (az iparági átlag 5% körül alakul), ötszáznál is több ügyfelet szolgál ki hét régióban, és gyorsan bővül franchise hálózata is.

A PalletBiz legújabb, Magyarországról induló befektetései Romániában és Dél Afrikában valósulnak meg. Ehhez kapcsolódóan Andre Kruger, a Dél-Afrikai régió vezetője aláhúzta, hogy a Dél-Afrika Ehlanzeni körzetében elindított fűrészüzem társadalmilag is nagyon fontos, mert munkalehetőségeket teremt a helyi közösségeknek.

A PalletBiz magyarországi partnere a Sebestyén Wood. A családi vállalkozás 30 évvel ezelőtt indult el évi 40.000 szabványos és 40.000 egyutas raklap kézi gyártásával. Folyamatosan fejlesztették a telephelyet, a gyártástechnológiát, és 2017-ben a szegezést is automatizálták egy speciális géppel, mely elsőként náluk volt az országban. Sebestyén Gábor, a cég ügyvezetője elmondta, hogy 2018-ban vette át édesapjától a céget, és a generációváltást az alapértékek megtartásával új rendszerek bevezetése és további gépesítés kísérte.

Zombori Lilla, a PalletBiz fenntarthatósági és franchising vezetője hangsúlyozta, hogy iparágukban nagy jelentőségű a fenntarthatóság. A folyamatokat és a raklapokat is cél szerint úgy igyekeznek tervezni, hogy azokat hatékonyan és minél tovább lehessen felhasználni, életciklusuk végén megfelelően újra hasznosítani, és fontos hozzájárulni a fenntartható erdőgazdálkodáshoz is. A vállalati kultúrában a fenntarthatóság mellett kiemelt figyelmet kapnak a kollégák is, akiket marginalizált csoportokból is keresnek.

A rakodólapok kezdeti konstrukcióit már az ókori Egyiptomban is használták, és azok nem is térnek el nagy mértékben a maiaktól, ismertette a raklapok történelmét Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Szövetség főtitkára. A rakodólapok alkalmazása az iparban már a 20. század elején megjelent, valamint az első anyagmozgató gépek is feltűntek.

A hadiipar a II. Világháborúig nem igazán vett tudomást a rakodólapok és az anyagmozgató gépek jelentette előnyökről, a háborús helyzet, a katonai felszerelések és egyéb ellátmányok harctérre való gyors eljuttatása azonban rákényszerítette a katonai vezetőket a hatékony technika bevezetésére. Ettől kezdve számítjuk a rakodólapok robbanásszerű térnyerését, amely maga után vonta csomagolástechnikai fejlesztések egész sorát, így az egységrakomány-képzés, rögzítés anyagai, gépek-géprendszerek, robotok, számítástechnikai optimalizáló programok innovációit.

A raklapokkal a belsőépítészetben, építészetben, bútor tervezésben, kertépítésben, várostervezésben, közösségi terekben, műalkotásokban is találkozhatunk, fejtette ki Rosta Péter, a Soproni Egyetem művésztanára. Hozzátette, hogy egyetemükön a raklap szerepet kap, mint diplomamunkák tárgya, faanyag tudományok alanya, tantárgyi tematikák és kurzusok, kutatások és publikációk tartalma is.

A PalletBiz képviselői kérdésekre válaszolva elmondták, hogy nagy lehetőséget látnak a Közép-Kelet európai régióban, amelyet üzletileg az „új Európának” tekintenek, nagy fejlődési potenciállal. Magyarország számukra különösen vonzó, mint e növekedés egyik regionális központja. Utaltak arra is, hogy a szakember utánpótlás számukra is fontos, elsősorban a mérnöki és üzleti tervezési területeken. Kiemelték, hogy a raklap gyártása, logisztikája és újra felhasználása mellett óriási jelentőségű a raklapok menedzsmentjével kapcsolatos üzleti tanácsadás, amellyel abban segítenek ügyfeleiknek, hogy a raklapokhoz kapcsolódó költségeiket optimalizálják, hatékonyan biztosítsák a raklapok rendelkezésre állását és ezzel együtt a megszakítás nélküli folyamatosságot a raklapok körforgásában.

