Példátlan könnyítést vezettek be az autóipari gyártóknál

Már távauditot is lehet végezni

A koronavírus-járvány sosem látott kihívások elé állította az autóipart is. A világjárvány miatt a legtöbb vállalat szigorú óvintézkedéseket vezetett be, emiatt sok kötelező ellenőrzést nem tudtak elvégezni az auditorok. A Nemzetközi Autóipari Szövetség (IATF) több könnyítést is tett az elmúlt 8 hónapban, ennek értelmében a cégek például elhalaszthatták az aktuális auditokat. Mivel azonban sok helyen még mindig nem lehetséges személyes ellenőrzés, 2020 novemberétől bevezették a távauditokat. Ez rengeteg cégnek esélyt jelent arra, hogy ne veszítse el a tanúsítványát.

Magyarországon 2020 márciusában kezdtek el bezárkózni a vállalatok, és ez alól nem képeztek kivételt az autóipari cégek sem. Mindenki azonnal meghozta a saját belső szabályzatát a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását szem előtt tartva, aminek a hátulütője az volt, hogy külső szolgáltatók, de még az auditorok sem mehettek be többnyire a területükre.

Járfás Tamás, a URS Hungary Kft. (United Registrar of Systems Hungary nemzetközi tanúsító szervezet) szakértője elmondta: áprilistól június elejéig a vállalatok többsége élt az IATF által felkínált lehetőséggel, melynek alapján maximum fél évvel elhalaszthatták a soron következő auditjukat, de az átmeneti időszakban a tanúsítványuk érvényessége természetesen érvényben maradt.

Ezt követően került bevezetésre az IATF által egy új fogalom, a monitoring. A monitoring nem minősült auditnak, ugyanakkor a dokumentációs felülvizsgálatot távolról el lehetett végezni.

A korábbi könnyítés becslések szerint az IATF által tanúsított vállalatok körülbelül 60 százalékát érintette, de a határidőkitolások mostanra zömében lejártak, az auditot el kellett végezni a telephelyen, vagy lehetőségként, alternatív megoldásnak ott volt a monitoring. Ha ez sem történt meg, a cég elvesztette a tanúsítványának érvényességét.

2020 novemberétől megérkezett a távaudit

Járfás Tamás szerint nincsenek könnyű helyzetben az autóipari vállalatok, ugyanis a korábban említett egyszerűsítés miatt elhalaszthatták az auditjukat, közben pedig megérkezett a COVID-19 második hulláma, amely sokkal erősebb, mint az első volt.

Forrás: urs-hungary.hu

„Megint be kell zárkóznunk, de az IATF ismét reagált a kialakult helyzetre, mivel a korábban bevezetett monitoring tevékenység során nem lehetett ugyanazokat a kötelező elemeket ellenőrizni, mint egy hagyományos audit során. A nemzetközi autóipari szövetség példátlan könnyítést tett, 2021 novemberétől lehet élni az úgynevezett távaudittal, amit csak jóváhagyott vezető auditor végezhet el” – magyarázta.

Mint fogalmazott, a távauditot megelőzően meg kell bizonyosodni arról, hogy a koronavírus-járvány érinti-e még a gyártó telephelyét. Ha nem, akkor a helyszíni ellenőrzést meg kell tartani, ha igen, akkor arról kell meggyőződni, hogy biztosan adottak-e a feltételek a távaudit elvégzéséhez. Meg kell vizsgálni például, hogy online módon, konferenciabeszélgetéssel lehetséges-e a gyártás megfelelő ellenőrzése.

Extra idő kérhető

A világ 35 országában jelen lévő URS tanúsító szervezet szerint a vállalatoknak a távaudit nem jelent majd extra kihívást, hiszen a különböző videókonferenciákra alkalmas szoftvereket, eszközöket már régóta használják külső és belső kommunikációra egyaránt. Az audit szervezése ugyanakkor hosszabb ideig eltarthat.

„Azt javaslom, hogy amennyiben az auditjuk még nem lett elvégezve, mindenképpen egyeztessenek a tanúsító testülettel, hogy véletlenül se veszítsék el a tanúsítványukat. Ha valaki jövőre tűzte ki az audit napjait, annak szintén érdemes felvennie a kapcsolatot velük” – hívta fel a figyelmet Járfás Tamás, a URS Hungary Kft. IATF vezető auditora.