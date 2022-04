PaintExpo 2022: beindult az ipari bevonattechnológia motorja

2022. április 26–29. között 8. alkalommal találkoznak majd Karlsruhéban az ipari bevonattechnológiában érdekelt cégek

Már több mint 400 kiállító regisztrált a világ vezető ipari bevonattechnológiai szakkiállítására az iparági trendek és a konkrét projektek megvitatására. A reflektorfény idén is a világpremierekre és a kiállítók számos új fejlesztésére vetül majd.

„Az iparág teljes mellszélességgel támogatja a PaintExpót. A vásári tanácsadó testülettel szoros együttműködésben ezért úgy tervezzük, hogy a világ vezető ipari bevonattechnológiai szakkiállítását fizikai formában is megrendezzük április végén Karlsruhéban – jelentette ki Markus Geisenberger, a Leipziger Messe vezérigazgatója. – Még ebben a hektikus piaci helyzetben is magas számban regisztráltak a kiállítók a szakkiállításra. Számtalan új fejlesztést mutatunk majd be, amelyek a magas teljesítményszinteket, illetve az ipari bevonattechnológia innovatív erejét demonstrálják majd.” Folyamatos egyeztetés zajlik szervezők, a helyszínként szolgáló Messe Karlsruhe, valamint az illetékes hatóságok között. „A sikeresen alkalmazott Safe Expo higiéniai koncepciónk lehetővé teszi számunkra, hogy biztonságos és felelősségteljes vásári élményt kínáljunk minden érintett számára” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban Markus Geisenberger.

Az ipari bevonattechnika fókuszpontja

Április 26–29. között négy napon keresztül ismét Karlsruhe válik majd az ipari bevonattechnológia középpontjává. A szakkiállításra eddig több mint 400 kiállító regisztrált Németországból és külföldről. A globális szereplők, az iparág piac- és technológiai vezetői, valamint a kis- és középvállalatok három kiállítóteremben mutatják majd be innovációikat, alkalmazásaikat, jövőbeli technológiáikat, valamint az iparági trendeket, amelyek a nemzetközi termékek és szolgáltatások teljes körét lefedik az ipari bevonattechnológia ellátási láncában.

A világ vezető ipari bevonattechnológiai szakkiállítása idén ismét magas szintű nemzetköziség mellett kerül megrendezésre. A kiállítók több mint 40 százaléka érkezik majd külföldről Karlsruhéba. A nemzetközi kiállítók többsége Olaszországból, Törökországból, Svájcból, Belgiumból, Franciaországból és Ausztriából érkezik. A rendszeresen kiállító cégek mellett eddig már több mint 20 új kiállító biztosította standhelyét. Ezek közé tartozik a svájci Prelit, a török VERA Proje Tasarim Makine, a belga RD Coatings, a kanadai Mazlite és a német HA-TEC Automation

Világpremierek és új fejlesztések

Az ipari bevonattechnológia újítások és fejlesztések egész sorát tárazta be az idei PaintExpo szakkiállításra, a legnagyobb várakozás természetesen a világpremiereket övezi. Karlsruhéban mutatják majd be első ízben a nagyközönség előtt a Walther Trowal sorozatgyártott kis alkatrészek bevonatolására szolgáló, új, festékspray-mennyiség-szabályozóval ellátott Rotamat R 85 berendezését. A gyártó szerint az új szabályozó tovább növeli a folyamat megbízhatóságát és a bevonat konzisztenciáját, miközben kezelése is lényegesen egyszerűbb. A Krautzberger FPR 2 és FPR 6 XLINE anyagnyomás-szabályozói szintén a PaintExpón debütálnak. A cég szerint az új generációs anyagnyomás-szabályozó modern és kompakt kialakítású, ezenkívül rendkívül tartós.

A PaintExpo látogatói számos egyéb érdekességre is számíthatnak. A Gema Switzerland standján például a látogatók a PowerBoost technológiát alkalmazó új Optiflex Pro sorozatú kézi szórópisztoly-egységeket is megtekinthetik, amelyek 110 kV-os nagyfeszültséget képesek leadni, és a kiállító szerint magas biztonsági IPS-szintet garantálnak. A WAGNER Industrial Solutions is a PaintExpón mutatja majd be az új bevonatoló központját. Az IPS olyan komplett megoldást kínál, amivel hosszú távon is kiváló, konzisztens bevonatolási eredmények érhetők el. Az olasz Arsonsisi cég többek között a dekoratív, hőre keményedő porbevonatok új generációját ismerteti majd meg a látogatókkal. A vállalat ANTHERM színű festékei UV- és időjárásállóak, valamint az infravörös sugárzás ellen is védelmet nyújtanak.

Elindult a jegyértékesítés, elérhető a kiállítói és a termékkatalógus

Az érdeklődők a PaintExpo honlapján található online jegyboltban vásárolhatnak belépőt a szakvásárra. A kiállítói és termékkatalógus elérhető a PaintExpo ideje előtt, alatt és után is.

www.paintexpo.de/en