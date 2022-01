Októberre halasztották a Light + Building szakvásárt

Címkék: BD-Expo épületautomatizálás Frankfurt ház- és épületautomatizálás Light+ Building világítás világítástechnika világítástechnikai kiállítás

A súlyos járványhelyzetre tekintettel a Messe Frankfurt 2022 őszére halasztotta a világ vezető világítás- és épületautomatizálási szakvásárát. A tavaly decemberben az ügyfelekkel folytatott intenzív megbeszélések az eredeti időpont felülvizsgálatához vezettek. Az új időpontot pedig már ki is tűzték: a Light + Building Autumn Edition 2022. október 2-6. között kerül megrendezésre Frankfurtban.

Tavaly decemberben az új variáns megjelenése és az ezzel járó utazási korlátozások jelentős bizonytalansághoz vezettek a világítás-, épület- és biztonságtechnikai szektorban. „Komolyan vettük a partnereink általa megfogalmazott aggodalmakat és természetesen mérlegeltük a vállalkozói lehetőségeket és kockázatokat is – magyarázta a döntés okait Wolfgang Marzin, a Messe Frankfurt elnök-vezérigazgatója. – Amint azt decemberben már bejelentettük, megvizsgáltuk az új időpontra vonatkozó összes lehetőséget. Továbbra is minden esély megvan arra, hogy 2022-ben egy erős iparági szakkiállítást hozzunk tető alá Frankfurtban.”

A megbeszéléseken az iparág jelentős része megerősítette, hogy igény van az ágazat nemzetközi találkozóhelyére. „A hosszú szünet után az iparágnak feltétlenül szüksége van az újrakezdésre, hogy végre bemutathassuk a fenntartható építészet terén elért számos innovációnkat – jelentette ki a Német Elektromos és Elektronikai Gyártók Szövetségének (ZVEI) Villanyszerelési Rendszerek Szakosztályának elnöke. – Nagyon várjuk, hogy 2022. október 2-6. között Frankfurtban újra találkozhassunk ügyfeleinkkel és partnereinkkel.” Ezt Ingolf Jakobi, a Német Elektrotechnikai és Információtechnikai Vállalkozók Szövetségének (ZVEH) vezérigazgatója is megerősítette: Iparágunk aktívan részt vesz olyan fontos jövőbeli témakörök előre mozdításában, mint a klímavédelem, a digitalizáció, a villamosítás és az energiahatékonyság. Ezeken a területeken számos újdonság jött létre, amelyeket személyesen is szeretnénk vásárlóinknak bemutatni. Ezért elengedhetetlen, hogy a legfontosabb iparági platformnak számító szakvásár még idén megrendezésre kerüljön.” Ezzel dr. Jürgen Waldorf, a ZVEI Világítástechnikai Divíziójának ügyvezető igazgatója is egyetért: „egy ilyen hosszú szünet után a világítástechnikai szakma számára különösen fontos a személyes eszmecsere a legnagyobb nemzetközi platformon.”

Light + Building Autumn Edition 2022 októberében

A Light + Building az építészek, az ipar, a kereskedelem, a kereskedelem és a tervezők legfontosabb nemzetközi platformja. Innovációs fórumként és interdiszciplináris piactérként garanciát jelent az üzleti kezdeményezésekre, az új kapcsolatokra és a tudástranszferre is. Olyan aktuális témákra fókuszál, amelyek a fenntarthatósági kérdésekhez is hozzájárulnak. A Light + Building Autumn Edition esetében is megmarad a hibrid koncepció. A frankfurti fizikai jelenlét mellett a Light + Building Digital Extension platformon keresztül is lehetséges lesz a részvétel. A Kiállítási Központban 2022. október 2-6. között az integrált épülettervezés egyedi termékspektrumát mutatják be átfogó iparági részvétellel: a világítás- és lámpatest-tervezéstől a hálózatosított biztonság- és épületautomatizáláson át az elektromos szerelési rendszerekig, az intelligens energiagazdálkodásig és az e-töltőállomások infrastruktúrájának gyártóiig.

www.light-building.com

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

Máté Szilvia

Tel.: 346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu