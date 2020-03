Népszerű lett Csehország a magyar kiállítók körében

Jó évet zárt a Közép-Európa legnagyobb szakkiállításait rendező Brnói Vásárvállalat,de az idei évre rányomja a bélyegét a vásári menetrend körüli bizonytalanság.

A Sars-CoV-2 koronavírus által okozott járvány immár világszerte a széles tömegeket vonzó rendezvények átgondolására, sok esetben lemondására késztetik a döntéshozókat. A járvánnyal kapcsolatos biztonsági intézkedések miatt a látogatók nagy része kerüli a tömegrendezvényeket, a vállalkozások pedig szigorú utazási, vagy részvételi korlátozásokat vezettek be a munkatársaik számára. A fejlemények a tavaszi brnói szakkiállítások megrendezését is kétségessé tetté.

Miközben 2019-ben a gazdaság fejlődése az eurózóna több országában lelassult, a cseh gazdaság összességében továbbra is erős. A gazdaság fejlődése több mint öt éve töretlen: a GDP úgy az első, mint a második negyedévben a vártnál nagyobb mértékben, 2,7 százalékkal nőtt. A jó konjunktúra elsősorban a háztartások fogyasztásnövekedésének köszönhető. A lakosság fogyasztási kedve az alacsony munkanélküliségi ráta és a dinamikus bérnövekedés révén töretlen. A külföldi kereslet alakulása is pozitívan hatott a gazdaságra.

Kereskedelmi kapcsolatok a Cseh Köztársaság és Magyarország között

2019-ben a Cseh Köztársaság és Magyarország közötti kétoldalú kereskedelem 9,5 milliárd euró értékben az eddigi legnagyobb volument érte el. Ez összességében 6,9 százalékos növekedést jelent. A Magyarországra irányuló cseh kivitel 12,9 százalékos növekedéssel elérte az 5,8 milliárd eurót, a Csehországba irányuló magyar kivitel pedig 1,3 százalékos csökkenéssel 3,7 milliárd euróra esett vissza. Magyarország ezzel a Cseh Köztársaság tizedik legnagyobb kereskedelmi partnere, ami a cseh külkereskedelmi forgalom 2,8 százalékát teszi ki. Ez a pozíció továbbra is tarthatónak mutatkozik. Tekintettel arra, hogy mind a cseh, mind a magyar gazdaság messzemenően az autóiparra fókuszál, a jövőt tekintve egyértelmű ezen ágazat, valamint az elektronikai ipar termékeinek túlsúlya a két ország kereskedelmi kapcsolataiban.

Magyarország a brnói szakvásárokon a stabil 7. helyet foglalja el

2019-ben Magyarország a vásárokon résztvevő külföldi országok sorában – Szlovákia, Németország, Lengyelország, Kína, Ausztria és Olaszország után – a hetedik helyet foglalta el (2019: 815 m2, 121 cég, 249 látogató). Tekintettel arra, hogy a brnói vásárokon résztvevő magyar cégek száma 2019-re megduplázódott, a jövőben növekvő tendenciára számíthatunk. A legtöbb magyar kiállító tradicionálisan a következő vásárokon vesz részt: MSV– nemzetközi gépipari szakvásár, IDET – nemzetközi honvédelmi és biztonságipari szakvásár, TECHAGRO – a mezőgazdasági gépek és technológiák nemzetközi szakvásár, SALIMA – nemzetközi élelmiszeripari vásár, STYL – nemzetközi divat- és textilvásár, KABO – nemzetközi cipő- és bőripari szakvásár.

Új pavilonnal bővül a vásárterület

Az elkövetkezendő év legnagyobb beruházási projektje egy új D kiállítási csarnok építése lesz, ami a műemlékvédelem alatt álló C csarnokkal együtt egy építészeti egészet fog alkotni. Az új, modern kiállítási csarnok a – bár építészetileg szép, de ugyanakkor kevésbé használható – régi C csarnok számára is új funkcionális lehetőséget biztosít majd – jelentette ki Jiří Kuliš vezérigazgató. – Az építkezés a tervek szerint 2021 tavaszán indul el és egy évig fog majd tartani.”

Az új D csarnok építésével egyidejűleg a B csarnokot is modernizálják. Az 1956-ból származó – nagymértékben terhelhető padlózattal rendelkező – kiállítási csarnok egy magas kiállítói komforttal rendelkező, ún. „state-of-the-art” csarnokká változik majd. Az új C-D duplacsarnokkal és az E konferenciacsarnokkal együtt a vásárterület új, a vásárrendezés legújabb minőségi és komfort elvárásainak megfelelő középpontját fogja alkotni.

AMPER 2020

A Brnói Vásárváros legnagyobb vendégrendezvénye az évente megrendezett AMPER nemzetközi elektronikai és elektrotechnikai szakvásár, amelyen az elmúlt évben 26 ország 650 kiállítója mutatta be termékeit több mint 43 ezer szakmai látogatónak. A külföldi kiállítók jelentős számának köszönhetően az AMPER Közép-Európa elektrotechnikai fókuszú szakvásárainak vezető rendezvénye. a koronavírus járvány miatt egyelőre meg nem határozott időpontra halasztott vásár legnagyobb kiállítói Szlovákia, Németország, Lengyelország, Ausztria és Kína. A kísérő szakmai rendezvények sorában az „AMPER Motion” témája lesz többek között az elektromos közúti közlekedés is.

Teljes lendülettel zajlik az MSV 2020 előkészítése is.

2019-ben „Czech Republic – Country For The Future” elnevezés alatt egy nagy alapterületű standon mutatkozott be a cseh gazdaság innovációs stratégiája. A vásár súlypontját olyan forró témák alkották, mint a digitalizálás, a blokklánc, a mesterséges intelligencia, illetve a körforgásos gazdaság. A Digital Factory téma számára az A pavilon adott helyet, ahol egy sor neves, nagy cég – így a Microsoft is – mutatkozott be. A gyártási folyamat digitalizálásának témaköre a 2020. évi MSV szakvásáron még nagyobb figyelmet kap.

2020. október 5-9. között rendezik meg a 62. MSV nemzetközi gépipari szakvásárt, öt további kiállítással karöltve: 12. IMT nemzetközi fémmegmunkálási szakvásár, 18. FOND-EX nemzetközi öntészeti szakvásár, 25. WELDING nemzetközi hegesztéstechnikai szakvásár, 8. PROFINTECH nemzetközi felületkezelési szakvásár, illetve 7. PLASTEX - a műanyag-, gumiipar és kompozitok nemzetközi szakvására. A szervezők több mint 1 600 kiállítóval és legalább 80 ezer szakmai látogatóval számolnak. Az utóbbi évek sikere után a központi témák egyike ismét az ipar digitalizációja lesz, ami „Digital Factory” név alatt egy speciális bemutatótéren kap helyet.

Frissítés: A március 6-án kapott információk szerint elhalasztják az AMPER, a TECHAGRO és a BIOMASS kiállításokat. A szakkiállítások megrendezéséről szóló hírekről a www.bdexpo.hu oldalon tájékozódhat.

