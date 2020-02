Nem beruházás, hanem befektetés

A Sodick az autóipari megrendelések visszaesése ellenére sem mondott le az új európai központ megépítéséről

Címkék: 3d fémnyomtatás 3D nyomtatás autógyár autógyártás autóipar autóipari beszállító fémnyomtatás ic-Hungary OPM250L Sodick szikraforgácsolás szikraforgácsoló

A Sodick Europe tavaly ősszel átköltözött az új európai központjukba, Warwickba. Az új 3 000 m2-es létesítménynek köszönhetően az ügyfelek és az európai képviseletek kiszolgálása még gyorsabb és zökkenőmentesebb lesz.

Az autóipar visszaeséséről szóló hírek és a megrendelésállomány csökkenése miatt az iparágban szereplő legtöbb cég a nagyobb beruházásokat elhalasztja, vagy akár le is mondanak azokról. A Sodick azonban kitartott az eredeti terve mellett, és felépítették az új európai központot. Az új létesítményben egy 400 m2-es bemutatóterem fogadja a látogatókat, ahol a Sodick szinte teljes gépparkja megtekinthető. A Sodickról hagyományosan a szikraforgácsoló gépek juthatnak eszünkbe, a portfólió azonban jelentősen bővült az utóbbi években. A huzalos és tömbös szikraforgácsoló gépek mellett a bemutatóteremben megtalálhatóak az aktuálisan legújabb gyorsmaró és fröccsöntő gépek, valamint a Sodick OPM250L hibrid 3D fémnyomtató is.

Az angliai csapat számára új lehetőségek is megnyíltak: az európai megrendelőkhöz érkező egyedi gépeknek az átalakítását most már helyben végzik el. Jelenleg egy nyolc tömbös szikraforgácsoló gépből álló gépsor átalakítása folyik, a vevő megrendelésének megfelelően. Ebből a projektből is látszik, hogy a jövőben a Sodick több lehetőséget biztosít a gépek „személyre szabásában”. Előfordulhat például, hogy a rövid ciklusidő miatt nagyobb jelentősége van annak, hogy mennyi idő alatt töltik fel a szivattyúk a munkateret dielektrikummal. A standard gépen ez 50 másodpercbe telik, de egy megrendelő kérésére a Sodick egy olyan rendszert fejlesztett ki, amellyel ugyanez a feladat már csak 25 másodpercbe telik. Nem nagy átalakítás, viszont van, akinek mégis sokat jelent.

Az új létesítmény otthont fog adni egy kiterjesztett oktatási programnak. Ebben a programban az összes európai képviselet részt vesz, így az új építmény valóban befektetésnek is tekinthető, a kamat pedig az európai képviseletek növekvő szaktudása. Így közvetett módon ebből a projektből minden Sodick-ügyfél hasznot meríthet.

A jövőbe természetesen a Sodick vezetői sem látnak, viszont azáltal, hogy többfajta gépet gyártanak, több lábon is állnak. Sok iparágat továbbra is a gazdasági fellendülés jellemzi. Világszerte egyre nagyobb igény mutatkozik a prémium minőségű termékek iránt. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyártás üzembiztonsága, a pótalkatrész-ellátás, valamint a szerviztámogatás. Ezért a Sodick több képviselete – közöttük az IC-Hungary Kft. is – úgy döntött, hogy akár 5 évre kiterjesztett garanciát ad a gépek mellé.

www.ichungary.hu