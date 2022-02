Nagyot robbantott tavaly a LAPP

A forgalom 26,1, a nyereség 177 százalékkal növekedett a 2020/21-es pénzügyi évben

Címkék: csatlakozás-technika csatlakozó kábel kábeltechnológia Lapp ÖLFLEX® CONNECT vezetékek

Erőteljes növekedéssel zárta a stuttgarti székhelyű, a kábel- és csatlakozástechnika integrált megoldásainak globális piacvezetőjének számító LAPP a 2020. október 1. és 2021. szeptember 30. között számított pénzügyi évet. A családi vállalkozás árbevétele 26,1 százalékkal 1 423 millió euróra növekedett. A foglalkoztatottak száma7,2 százalékkal 4586 főre emelkedett szeptember 30-ra, míg az adózás előtti eredmény 177 százalékkal 82 millió euróra javult.

„A digitális átalakulás nyerteseinek számítunk – jelentette ki Andreas Lapp, a Lapp Holding AG igazgatótanácsának elnöke. – A világjárvány idején erőteljesen fejlesztettük vállalati folyamatainkat. Erős globális csapatunknak és innovatív portfóliónknak köszönhetően még gyorsabban tudtunk reagálni a piaci igényekre. Agilisak és innovatívak vagyunk és következetesen megyünk tovább az értékteremtés és a fenntartható növekedés irányába vezető utunkon. Tény, hogy világszerte rendszerrelevánsnak minősítettek minket, ezért a a járvány alatt a Lapp Csoport vállalatát sem kellet leállítanunk, ami szintén nagyon hasznos volt számunkra.”

A legnagyobb növekedés a LAPP történelmében

A 295 millió eurós forgalomnövekedés messze a legerősebb a stuttgarti székhelyű családi vállalkozás történetében. Ebben jelentős hatása volt az előző évhez képest jelentősen (+38,5 százalék) emelkedő réz átlagárnak. Az előző évhez képest 1,4 százalékkal gyengülő devizaárfolyamok csak csekély hatással bírtak a forgalomra. A réz- és devizahatásokkal korrigálva megkapjuk a valós, de még mindig nagyon impozáns 16,3 százalék körüli forgalomnövekedést. „A jelentős növekedés főként az ipari környezetben tapasztalható komoly piaci fellendülésnek, a piaci részesedés növekedésének, valamint az ellátási láncok általános felzárkóztatásának volt köszönhető” – hangsúlyozta Jan Ciliax, az Igazgatóság Pénzügyért felelős tagja.

A LAPP Csoport európai központja a németországi Stuttgart-Vaihingenben (Forrás: LAPP)

Jelentős növekedés minden régióban

A Lapp Csoport minden régiójában nagymértékben fejlődött a forgalom: az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régióban a forgalom az előző évhez képest 25 százalékkal, 1 045 millió euróra növekedett. Az ebből a régióból származó forgalom aránya nem változott, 73 százalék körül alakult. A forgalom még erőteljesebben bővült az APAC-régióban (Ázsia-csendes-óceáni térség, beleértve Indiát is), az év végére elérte a 242 millió eurót, ami mintegy 37 százalékkal haladta meg az előző évit. Különösen figyelemre méltó volt a LAPP regionális jelenléte Indiában, Kínában, Koreában és Indonéziában. Az amerikai régió (Észak-, Közép- és Dél-Amerika) is kiemelkedően teljesített, hiszen 16 százalékkal137 millió euróra nőtt, miután az előző évben a koronavírus-válság ellenére is stabil maradt a régió forgalma.

Stabil pénzügyi háttér

A LAPP pénzügyi teljesítménye rendkívül stabil. A kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) jelentősen, mintegy 51 százalékkal, 140 millió euróra nőtt. Az adózás előtti eredmény (EBT) az előző évi 30 millió euróról 82 millió euróra (+3,2 százalékos árbevétel-arányos megtérülés) nőtt a beszerzések és az ellátási láncok jelentős költségnövekedése ellenére. A saját tőke jelentősen, mintegy 390 millió euróra emelkedett; a saját tőke aránya folyamatosan magas, 42,3 százalékos szinten maradt (előző évben: 45,7 százalék).

A számok dióhéjban

2019/20 üzleti év 2020/21 üzleti év Változás Teljes árbevétel millió euróban 1 128 1 423 26,1% Adózás előtti eredmény millió euróban 29,7 82,4 177,0% Alkalmazotti létszám világszerte 4 278 4 586 7,2% Saját tőke arány százalékban 45,7 42,3 -3,4 %

Nagyszabású beruházási hullám

A járvány és az ezzel járó költségtudatosság ellenére a Lapp Csoport az elmúlt üzleti évben jelentős beruházásokat hajtott végre immateriális és tárgyi eszközök terén, mintegy 26 millió eurós célzott beruházással. Kiemelt hangsúlyt kaptak a szoftver- és digitalizációs projektek, valamint a globális ERP rendszerek (SAP HANA) bővítése és harmonizálása. Az ingatlanokba, gépekbe és berendezésekbe történő befektetések az európai és koreai termelési és logisztikai telephelyekre, valamint a Lapp Mobility GmbH házon belüli tanúsított fejlesztési laboratóriumára összpontosultak. Mindezen befektetések mellett a Lapp Csoport 2021. július 1-jével 100 százalékra növelte a részesedését az olasz KU/Unika csoportban, és a cégeket teljes egészében a Lapp Csoportba tömörítette.

Növekvő alkalmazotti létszám

A különösen a termelésben és a logisztikában végrehajtott kapacitásbővítéssel a foglalkoztatottak száma világszerte (a bérmunkaerőt leszámítva) 7,2 százalékkal 4 586 főre nőtt a szeptember 30-i fordulónapon. A kereskedelmi részlegek növekedése (+8,5 százalék) meghaladta az üzemeltetési osztályok (+5,6 százalék) bővülését. A jövőbeni egészséges növekedés érdekében a beruházások különösen a munkavállalók digitális készségeinek fejlesztésére irányultak. A LAPP számos digitális formátumot kínál „Az egész életen át tartó tanulás és bizalom kultúrája” mottó alatt. „Különösen fontos számunkra, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a ONE LAPP koncepcióra – magyarázta Andreas Lapp. – Ennek során arra törekszünk, hogy az agilitást és az egyéni ügyfélközpontúságot a globálisan egységes folyamatokkal és irányelvekkel ötvözzük. Ez képezi a folyamatos sikeres növekedés alapját.”

A fókusz az iparági slágertémákon van

A LAPP új termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésének középpontjában az ipari kommunikáció áll. A LAPP az innovatív megoldásai révén különösen erőteljesen tudott növekedni ebben a szektorban az elmúlt üzleti évben. Az Ethernet alapú termékek 32 százalékos forgalomnövekedést értek el. Az észak-amerikai régióban az ipari kommunikációs szektor forgalma 38 százalékkal nőtt. Nagy piaci érdeklődést váltott ki a különleges igénybevételnek kitett adatkábelek prediktív karbantartására szolgáló ETHERLINE® GUARD bevezetése is. A Lapp Mobility GmbH az IAA szakkiállításon mutatta be új MOBILITY DOCK-ját. Ez egy új, helytakarékos töltőkészülék az elektromos járművek normál háztartási aljzatból történő töltését teszi lehetővé, bármilyen 2-es típusú töltőkábellel kombinálva.

Georg Stawowy, a Lapp Holding AG technológiai igazgatója szerint a LAPP a fő ipari trendek élvonalában van, és aktív szerepet játszik a kutatásban. Mivel az egypáros Ethernet (SPE) kulcsfontosságú technológiának számít a Smart Factory koncepcióban, a LAPP részt vesz az SPE Industrial Partner Networkben, és az ETHERLINE® T1 alakjában megfelelő kábelportfóliót kínál ezekhez az alkalmazásokhoz. A LAPP nagy lehetőségeket lát az egyenáramú technológia ipari létesítmények számára történő kiterjesztésében is. A cég már kifejlesztette saját DC portfólióját, és aktívan részt vesz a német kormány által támogatott DC-Industry 2 kutatási projektben is. A klasszikus termékportfólió az összes termékterületre kiterjedően tovább bővült. Ez magában foglalja a modern hajtási megoldásokhoz kifejlesztett új ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS hibrid szervókábelt. A LAPP volt az első beszállító, amely ólommentes SKINTOP® sárgaréz tömszelencet dobott piacra. „Arra törekszünk, hogy a teljes anyagciklusra ráhatásunk legyen és biztosítsuk, hogy a jövőben az ólom elhagyható legyen a teljes értékláncban” – mondta Georg Stawowy.

A Lapp Holding AG igazgatósága: Georg Stawowy (innovációs és technológiai igazgató), Andreas Lapp (az igazgatóság elnöke), Jan Ciliax (pénzügyi igazgató) és dr. Christoph Hiller (értékesítési és marketing igazgató) (Forrás: LAPP)

Gyors ütemben fejlődik az ÖLFLEX® CONNECT néven futó összeszerelő üzletág is. A LAPP vette át például egy teljesen elektromos fröccsöntő gép kábelkészleteinek összeszerelését a Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH számára a Nürnberg melletti Schwaigban. Ez lehetővé tette az ügyfél számára a termelékenység jelentős növelését. Egy másik példa a holland HARWI fűrészgépgyártó: a LAPP kész szerelvényeinek segítségével négy órával csökkent a gépek legyártásának ideje. „Ügyfeleink sikere végeredményben a mi sikerünk is” - hangsúlyozta Georg Stawowy.

A LAPP a fotovoltaikus ipar fellendüléséből is profitál. A cég hosszú évek óta kínál testre szabott portfóliót és 32 százalékkal bővült ebben a szektorban. Az egyik legnagyobb megrendelés Dél-Koreából érkezett. A LAPP eddig 2 700 kilométernyi kábelt szállított a dél-koreai Saemangeum fotovoltaikus erőművek számára.

Speciális alkalmazási példák

A fent említett sikertörténetek, a Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH és a HARWI cég mellett a LAPP egy rendkívül helytakarékos megoldást is kifejlesztett az intralogisztika terén az Ocado csoport számára. Az ügyfél az intralogisztikai rendszerek globálisan jelen lévő brit gyártója, amely az automatizált logisztikai központokra fókuszál. A súly- és költségcsökkentés érdekében az Ocado új helytakarékos hajtásrendszert tervezett a vezető nélküli szállítójárműveihez (AGV), amely a raktáron belül képes szállítani és elosztani a termékeket. Ehhez egy kicsi csatlakozási megoldást keresett, a LAPP ezért Ázsiában személyre szabott és helytakarékos csatlakozót fejlesztett ki az ÖLFLEX® CONNECT kábelszerelvényben az AGV-k hajtásrendszeréhez.

A LAPP emellett a szolártechnika terén is bővített kompetenciáját és leszállította a szükséges csatlakozási megoldásokat a Dominikai Köztársaság legnagyobb napelemparkjához, amelyet a németországi euskircheni F&S solar épített. Két négyzetkilométernyi területen 215 000 fotovoltaikus modul található, amelyek összesen 58 megawatt áramot állítanak elő. A zöld projekt keretein belül a LAPP 1 060 kilométernyi kábelt szállított a modulok csatlakoztatásához, 34 kilométer egyenáramú főkábelt az inverterek csatlakoztatásához, 39 kilométer száloptikai kábelt az adatátvitelhez és további 115 kilométer alumínium kábelt a középfeszültségű szakaszhoz.

Egy másik sikertörténet a LAPP vállalati startupjaként működő Lapp Mobility GmbH-tól származik. A cég HELIX és spirális töltőkábeleket szállít a németországi Hyundai autógyártó számára. Ezeket a töltőkábeleket a Kona elektromos, Ioniq elektromos és Ioniq plug-in hibrid járművekhez használják. Folyamatosan növekszik a LAPP töltési megoldásai iránti kereslet. 022 óta töltőkábeleinket az új, tisztán elektromos IONIQ sorozathoz, valamint a Hyundai csoport testvérvállalatának számító KIA Germany-nél is használják.

Fókuszban a zöld átalakulás

A digitális átalakulás mellett a LAPP a zöld átalakulás terén is nagyot lépett előre. A hangsúly a környezetbarát és fenntartható gazdálkodáson és valamennyi természeti erőforrás felelős felhasználásán van.

A következő évek egyik fő célkitűzése a LAPP termékek CO 2 -lábnyomának csökkentése. „Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 2025-ig 20 százalékkal csökkentsük termékeink CO 2 -kibocsátását” – mondjta Jan Ciliax, a Lapp Hold termékei CO 2 -lábnyomát határozza meg, és az optimalizálási lehetőségeket keresi. Célzott projektek működnek szerte a világon, amelyek a terméktervezésen, a fenntartható anyagok felhasználásán és az energia a termelési folyamatokban történő felhasználásán dolgoznak.

„Fontos, hogy holisztikusan szemléljük termékeink életciklusát, a nyersanyag-beszállítóktól a vevőkhöz történő kiszállításig (bölcsőtől a kapuig), ahelyett, hogy csak az épületek és a termelés energiafogyasztására koncentrálnánk” – hangsúlyozta Jan Ciliax. A LAPP portfóliója is egyre inkább a fenntartható iparágakban tevékenykedő ügyfeleket célozza, és már több éve kínál személyre szabott csatlakozási megoldásokat a fotovoltaikus és szélerőművekhez, valamint az elektromobilitáshoz.

A LAPP az elmúlt néhány évben fokozott erőfeszítéseket tett az értékesítési irodák és gyártólétesítmények energiafogyasztásának optimalizálására. A zöld villamos energiát 2019 óta használják Németország-szerte. Geotermikus fűtésének, fotovoltaikus rendszerének és tetőzöldítésének köszönhetően a stuttgarti európai központ úttörő szerepet tölt be a Lapp Csoporton belül a fenntartható működésben.

Kitekintés a folyó pénzügyi évre

A 2021. szeptember 30-i fordulónapon a rendelésállomány 137 százalékkal haladta meg az előző évi szintet. A világjárvány érezhető hatásai, az ellátási hiányok és a magas nyersanyagköltségek ellenére a LAPP a 2021/22-es pénzügyi évnek is meglehetősen jó érzésekkel vágott neki és minden régióban további mérsékelt forgalomnövekedésre számít. A növekedés digitális, ügyfélspecifikus és regionális támogatása érdekében a LAPP az elkövetkező években jelentős, százmillió euró értéket is meghaladó beruházásokat tervez.