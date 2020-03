Megújult a Magyarország.hu portál

Címkék: online platform online portál portál

A megújult közigazgatási ügyintézési portál, a Magyarország.hu segítségével az elektronikus ügyintézés egyszerűbbé és kényelmesebbé válik. A közérthetőbb tájékoztatások és áttekinthetőbb oldalszerkeze mellett az elektronikus közigazgatási szolgáltatások már mobileszközről is könnyen elérhetőek.

A megújult Magyarország.hu oldalon az ügyleírások élethelyzetek szerint rendeződnek. A főoldalról elérhetőek a leggyakrabban intézett ügyek, továbbá a folyamatosan fejlesztett, a felhasználói szokások alapján „tanított” kereső is segít abban, hogy könnyen megtalálhatóak legyenek a keresett tartalmak.

A megújuló felület új ügyintézési lehetőségeket is biztosít. Az offline, saját gépen kitöltött ÁNYK nyomtatványok helyett most már olyan űrlapok vannak az oldalon, amelyek nem igénylik külön program telepítését, egyszerűen, online kitölthetők a böngészőből, vagy akár mobileszközön is. Jelenleg mintegy 110 ilyen űrlap segíti az ügyintézést. Többek között lehetőség van az első sikeres nyelvvizsga díjának visszaigénylésére, a KRESZ vizsgadíj támogatás, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának igénylésére, de akár fogyasztóvédelmi beadvány is küldhető a portálon keresztül. Szintén új ügyintézési lehetőséget biztosítanak a portál kisalkalmazásai. A Járműszolgáltatási platform (JSZP) segítségével 13 millió lekérdezést kezdeményeztek alig több mint egy év alatt.

Több olyan személyre szabott funkcióval is rendelkezik az új oldal, amelyek korábban nem voltak elérhetők: például a „Kedvencek” mappába rendezhetőek a gyakori ügyek, illetve visszakereshetőek a portálon végzett műveletek.

Mindemellett fontos újítás az is, hogy az elektronikus ügyintézésben résztvevő szervezetek, többek között a NAV, a Magyar Államkincstár és a Belügyminisztérium, maguk készítik és frissítik a tájékoztatókat és útmutatókat a felhasználók kérdéseinek és visszajelzéseinek figyelembevételével. Mára már 110 szervezet csatlakozott a szolgáltatáshoz, és megközelítőleg 900 ügyleírás található a felületen, melyek közül 750 esetében az elektronikus ügyintézésre is van lehetőség.

Az oldalon található tájékoztató tartalmakat bárki megtekintheti, az elektronikus ügyindítás és egyes szolgáltatások használata azonban bejelentkezéshez kötött. A belépés történhet Ügyfélkapuval, telefonos azonosításra vonatkozó szolgáltatással, vagy eSzemélyi igazolvánnyal. Az új portál népszerűségét mutatja, hogy a tesztidőszak alatt az itt indított ügyintézések száma folyamatosan növekedett. Míg 2019 decemberében csaknem 330 ezer ügyindítás történt, addig 2020 januárjában ez a szám már majdnem 460 ezerre növekedett.