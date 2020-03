Megújult a Haas nemzetközi weboldala

A gépekkel és a forgácsolási folyamattal kapcsolatos minden tartalom egyetlen oldalon is elérhetővé vált

Címkék: e-kereskedelem forgácsolás Haas CNC online platform online portál portál

Napjaink digitális világában számtalan olyan megoldással találkozunk, amely egy-egy adott témakör minden releváns információját egy helyen, naprakészen igyekszik elénk tárni, és azokat a nap bármely szakaszában elérhetővé tenni. Találkozott már ilyennel a CNC-szerszámgépek világában is?

Teljes ráncfelvarráson esett át a Haas Automation, Inc. nemzetközi webhelye, hogy megfeleljen a felgyorsult élet okozta kihívásoknak. Az immár 18 nyelven – köztük magyarul is – elérhető internetes oldal egyszerű felépítésű és könnyen navigálható. A webhelyről már magyar nyelven is letölthetők a kezelési kézikönyvek. A kezdőlapon öt menüpontból (Gépek, Opciók, Miért a Haas?, Szerviz és Videók) érhetők el a legördülő menük.

A Haas közismerten széles CNC-termékválasztéka a Gépek és az Opciók menüpontok alatt nyílik meg. Az új webhely a szerszámgépeket és az automatizálási megoldásokat könnyen navigálható formában mutatja meg, néhány kattintással elérhető az ideális termékváltozat. A Miért a Haas? menüpont a teljesen megújult „myHaas” felületen kívül többek között a Haas Műszaki Oktatóközpontokról és az ipar 4.0 kompatibilis rendszerekről nyújt felvilágosítást. Szeretné tudni, hogy mennyibe kerül egy megmunkálógép, amely megfelelne az elvárásainak? Specifikálja saját gépét online a myHaas felületen a Build&Price opcióval, és küldje el az Ön által összeállított árajánlatot saját magának!

A Szerviz menüpont a riasztókód-kereső mellett a hibaelhárítási útmutatókat és az alkatrészwebshopot is tartalmazza. A megújult weboldal szerves része a Video Bonus Content, ahol a Haas szerszámgépekre és a forgácsolási folyamatra vonatkozó hasznos videótartalmakat gyűjtötték össze a szerszámkiválasztástól a karbantartáson át a programozási tippekig. A videók egyre fontosabb szerepet töltenek be a Haas életében az ügyfelekkel való kommunikációban. Segítségükkel gyorsan és egyszerűen mutatható be, hogy miként növelhető a gépek termelékenysége.

A HaasDrop alkalmazással iOs vagy Android operációs rendszerű mobil eszközről küldhetők fájlok a Haas szerszámgép vezérlésére (NGC). Az alkalmazás a 100.19.000.1301 szoftververziótól érhető el. Az APP Store-ból, illetve a Google Play Áruházból letölthető alkalmazással fotók, videók, médiafájlok és egyéb zip, pdf, txt, és nc fájlok küldhetők a vezérlésre, amik azután az M130/M131 kóddal jeleníthetők meg.