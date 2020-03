Megnyílt a Yamazaki Mazak Szerszámgép Múzeuma

A Yamazaki Mazak a szerszámgépek fejlődése, valamint az iparra és napjainkra gyakorolt hatása előtt tiszteleg az új, Japánban, Minokamoban alapított Yamazaki Mazak Szerszámgép Múzeummal. A 2019-ben, a vállalat fennállásának 100. évfordulójának évében megnyitott múzeum bemutatja a szoros kapcsolatot a Mazak 100 éves történelme és a technológia fejlődése között.

A múzeum végigvezet a 18. századi szerszámgépektől egészen napjaink modernkori automatizálási megoldásaiig. A látogatók egy teljesen automatizált, innovatív IoT technológiát alkalmazó, más gyártási folyamatokhoz szükséges alkatrészeket gyártó aktív gyártósort is megtekinthetnek. Így a múzeum egyszerre állít emléket a technológia fejlődésének és szolgál inspirációként a jövő generációi számára.

A Yamazaki Mazak a Minokamoban alapított Yamazaki Mazak Szerszámgép Múzeummal ünnepli a szerszámgépek történelmét és mindennapjainkra gyakorolt hatását

A kiállításon bemutatásra kerül a szerszámgépek „anyagép” szerepe, mivel a többi fontos iparág, mint a repülőipar, az egészségügyi-, és gépjárműipar zavartalan működéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen alkatrészek gyártásának alapjául szolgálnak.

A 2019-ben, a vállalat fennállásának 100. évfordulóján nyílt múzeum bemutatja a Mazak történelme és az ipar technológiai fejlődése közti szoros kapcsolatot, a 18. századi kezdetektől egészen a mai fejlett szerszámgépekig kalauzolja a látogatókat

Az informatív kiállítások számos tradicionális szerszámgépet még működőképes állapotban mutatnak be, valamint olyan, pl. autó-, repülő- vagy gőzmozdony alkatrészekkel párosítják őket, amelyek létrejöttében a szerszámgépek létfontosságú szerepet játszanak. Ezeket a gépeket és alkatrészeket fokozott odafigyeléssel, különböző gyártók bevonásával restaurálták, így az összes iparág örökségét hitelesen képesek szemléltetni. A kiállítás azt is bemutatja, mennyire szerves részét képezték a szerszámgépek a többi szektor folyamatos technológiai fejlődésének. A múzeum külön oktató sarokkal is rendelkezik, ahol a gyerekek élvezhetik az aktív tanulási lehetőségeket és többet tudhatnak meg a múlt, jelen és jövő technológiáiról.

A múzeum kiállításai a szerszámgépeket, mint "anyagép" mutatják be, szemléltetve, milyen elengedhetetlen szerepet tölt be az alkatrészgyártás az olyan fontos iparágak, mint a repülőgépipar, egészségügyi-, és autóipar fejlődésében

A múzeum kialakításakor nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságra. 11 méterrel a föld alatt, a korábbi Mazak lézervágó berendezés összeszerelő egység átalakításával kapott helyet, így tovább hasznosítja annak adottságait. Belső hőmérsékletének szabályozását például geotermikus energia felhasználással oldották meg, aminek következtében az ehhez szükséges energiaigénye jelentősen kevesebb, mint egy hasonló paraméterekkel rendelkező felszíni épület esetében lenne.

A kiállításon néhány tradicionális szerszámgép ma is működőképes állapotban szerepel, rajta készült, és nagy odafigyeléssel, a gyártók bevonásával restaurált alkatrészekkel

"A világ gyártási tevékenységeinek jelentős részét végzik szerszámgépeken, így elmondható hogy elengedhetetlennek számítanak mindennapi életünkben," nyilatkozta Richard Smith, a Yamazaki Mazak Europe európai egységének ügyvezető igazgatója. "A Yamazaki Szerszámgép Múzeum méltó elismerése ezeknek az "anyagépeknek", amelyek nagyban hozzájárultak technológiai fejlődésünkhöz, és jelentős hatással vannak társadalmunk alakulására."

"Mivel ezeket a gépeket többnyire ipari termelésre használják, a nagyközönség talán nincs is tudatában létezésüknek és széleskörű felhasználtságuknak. Reménykedünk benne, hogy ez a 100. évfordulónkon nyílt egyedi múzeum megfelelően mutatja be a szerszámgépek fontosságát a következő generációk számára és azt, hogy a Mazak milyen szerves része volt a mögöttük álló technológia fejlesztésében.