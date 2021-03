Megjelent a TechMonitor 2021. márciusi lapszáma!

A tartalomból: Lehet, hogy Önnél van Magyarország legrégebbi FANUC gépe?; Alkalmi autóipari vételek; Nem ismer egy jó hegesztőt? Made in Germany: igaz ma is?; Új termékek a hatékonyabb lemezmegmunkáláshoz 1. rész; Mit nyer, aki mér? 1. rész; Védett a CAD/CAM/PLM piac a vírus ellen?