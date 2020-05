Megjelent a TechMonitor 2020 májusi lapszáma!

Címkék: lapszám szakfolyóirat Techmonitor

A tartalomból: Fejlesztési dömping a Haasnál; Néhány tipp a lézervágás költségeinek csökkentésére; Semmi sem bénít úgy, mint a választék; A sorjátlanítás önmagában nem elegendő; Mire jó a gyártási folyamatszimuláció?; Ipari IT-rendszerek a háborgó vizeken.