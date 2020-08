Megjelent a TechMonitor 2020 augusztusi lapszáma!

Címkék: lapszám szakfolyóirat Techmonitor

A tartalomból: Az IQ kerül előtérbe az intelligens befogástechnikában; Az innováció a legnehezebb időben is kifizetődő; A robotintegrátori piac növekedési lehetőségei; Mi vár a robotikára a világjárvány tükrében?; Hol van az egészséges egyensúly a robotgyártó és az integrátorok között?; Onshape – professzionális CAD és PLM a felhőben.