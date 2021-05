Megjelent A Jövő Gyára 2021. májusi lapszáma!

A tartalomból: Gyors kilábalást várnak a magyar vezetők; Termelésütemezés – a szakértelem mindig kifizetődik!; Ezek a technológiai trendek és kihívások jellemzik a digitális átállást; Úton az iparosított mesterséges intelligencia felé; A fizikai és a digitális élmény találkozása