Megjelent A Jövő Gyára 2019. decemberi lapszáma!

A tartalomból: Hiába jön a recesszió, a digitalizáción nem spórolnak a cégek; Mesterséges intelligencia? Igen, de a döntés továbbra is az emberé marad!; Ami tegnap még sci-fi volt; Digitáli(s)iker a gyártásban, termelésben és logisztikában; I4.0 megoldás új lehetőségekkel; GigaDevice 32 bites RISK-V architektúrájú mikrokontroller; A webbányászat környezeti hatásai; Így vehetjük fel a versenyt az automatizációval; Megoldások a kritikus hazai mérnökhiányra.

Hiába jön a recesszió, a digitalizáción nem spórolnak a cégek A jövő repülőszárnyát tesztelték a SZTAKI kutatói A science fiction ma már a valóság Szárnyal az ipari aukciók világa Sorozatgyártásban a Volkswagen első teljesen elektromos személyautója Az ipari digitalizációs oktatást elősegítő program indul öt egyetemen Nemzeti mesterségesintelligenciastratégia készül Tartalmában és módszertanában is átalakul a szakképzés Az ipar első számú szuperszámítógépe Mesterséges intelligencia? Igen, de a döntés továbbra is az emberé marad! Ami tegnap még sci-fi volt A leállások nélküli termelés felé vezető út Digitáli(s)iker a gyártásban, termelésben és logisztikában Digitális karbantartás menedzsment Prediktív karbantartási könyvtár az állásidő csökkentéséhez I4.0 megoldás új lehetőségekkel Mobil robotok a félvezetők gyártásában Megnyílt a CHIRON Precíziós Gyára A kontúrmérés új módja Valós idejű adatokkal optimalizálható az élettartam GigaDevice 32 bites RISK-V architektúrájú mikrokontroller Az óraátállításon túl: így is spórolhatunk az energiával Kopásálló műanyag alkatrészek három nap alatt A stand, ahol megérte megállni Nagy kihívás a magyar cégeknek a kibertámadások kivédése A kifinomult kibertámadások ellen fejlettebb hálózatvédelem kell A webbányászat környezeti hatásai Itt a vezeték nélküli kapcsolatok új korszaka Közel egy millió magyar munkahelyet érint a mesterséges intelligencia Az innovatív munkaerő jelenti a vállalatok jövőjét Így vehetjük fel a versenyt az automatizációval Megoldások a kritikus hazai mérnökhiányra

