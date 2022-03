Még több chip

Reutlingeni félvezetőgyártásának bővítését tervezi a Bosch

Címkék: áramkör bosch félvezető félvezetők Internet of Things Robert Bosch GmbH

Nagyobb sebességbe kapcsol a Bosch a világszerte folyamatosan fennálló chiphiány elleni küzdelemben és tervei szerint tovább bővíti reutlingeni félvezetőgyárát.

A vállalatcsoport azt tervezi, hogy 2025-ig további több mint negyedmilliárd eurót fordít új gyártóterületek, valamint a termeléshez szükséges tisztahelyiségek létesítésére. A Bosch ezzel a mobilitás és a tárgyak internete (IoT) területén felhasznált chipek iránti folyamatosan növekvő keresletre reagál. „Következetesen bővítjük reutlingeni félvezetőgyártási kapacitásunkat. Az új beruházás nemcsak a versenyképességünket növeli, hanem ügyfeleink érdekeit is szolgálja, egyben segít a félvezető-ellátás kihívásainak megoldásában” – hangsúlyozta Dr. Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke. A reutlingeni új épületrészben további, mintegy 3600 négyzetméternyi ultramodern tisztahelyiséget is terveznek, ahol 2025-től a telephelyen már korábban bevezetett technológia alapján készülhetnek a félvezetők. Emellett a Bosch bővíti a már meglévő energiaszolgáltató központját is. Az új gyártóterületeken a tervek szerint 2025-ben indulhat el a termelés.

2021 októberében a Bosch bejelentette, hogy csak 2022-ben több mint 400 millió eurót fordít Németországban a drezdai és reutlingeni gyártás bővítésére, valamint a malajziai Penangban is növelik a kapacitásokat. Ebből mintegy 50 millió eurót a reutlingeni félvezetőgyár működésére szánnak. Reutlingenben 2021 és 2023 között a vállalat összesen 150 millió eurós beruházást tervez, hogy a már meglévő épületeiben további tisztahelyiségeket alakítson ki. A reutlingeni tisztahelyiségek területét a jelenlegi körülbelül 35 000 négyzetméterről 2025 végére több mint 44 000 négyzetméterre bővítik.

A legkorszerűbb félvezetőgyártás

Míg Reutlingenben 150 és 200 milliméteres technológián alapuló félvezetőgyárakat üzemeltet a Bosch, Drezdában 300 milliméter átmérőjű lapkák szolgálnak a chipgyártás alapjául. Az adatvezérelt folyamatirányításban mindkét gyárban élvonalbeli gyártási módszereket alkalmaznak. „A mesterséges intelligenciának köszönhetően és a hálózatba kapcsolt rendszerek kombinációjával a Bosch sikerrel fektette le a gyártás adatvezérelt és folyamatos fejlesztésének, és ezzel az egyre jobb minőségű chipek gyártásának alapjait” – jelentette ki Markus Heyn, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának tagja, egyben a mobilitási megoldások üzleti szektor elnöke. Jó példa erre a hibák automatikus osztályozására szolgáló szoftverek fejlesztése, de a Bosch mesterséges intelligencia segítségével optimalizálja az anyagáramlást is. A reutlingeni ultramodern termelési környezet hatékonyan támogatja a telephely jövőjét, és így a munkahelyek magas fokú automatizálását.

Növekvő kereslet a félvezetők iránt

A Bosch több mint 60 éve, Reutlingenben pedig több mint 50 éve fejleszt és gyárt félvezetőket – mind az autóipari alkalmazások, mind a fogyasztói szektor számára. A Bosch által gyártott félvezető-alkatrészek közé tartoznak az alkalmazás-specifikus integrált áramkörök (Application-Specific Integrated Circuit; ASIC), a mikro-elektromechanikai rendszerek (Micro Electromechanical Systems; MEMS) és a teljesítmény-félvezetők is. A reutlingeni telephely további bővítése elsősorban az autóipari és a szórakoztatóelektronikai szektor MEMS-rendszerek iránti növekvő keresletét, valamint a szilícium-karbid teljesítmény-félvezetők iránti igényét célozza. „A Bosch már most is vezető chipgyártó az autóipari alkalmazások területén, a célunk, hogy a pozíciónkat tovább erősítsük” – emelte ki Markus Heyn. Ez magában foglalja a szilícium-karbidból készülő chipek fejlesztését és gyártását, amelyek sorozatgyártását a Bosch 2021 decemberében kezdte meg. Az innovatív anyagból készülő chipek egyre fontosabb szerepet játszanak az elektromobilitás területén. A Bosch jelenleg az egyetlen autóipari beszállító a világon, amely maga gyárt szilícium-karbidból teljesítmény-félvezetőket. A reutlingeni telephelyen jelenleg összesen mintegy 8 000 munkatársat foglalkoztatnak a félvezetők és elektronikus szabályzóegységek fejlesztésére és gyártására, valamint az adminisztrációs területen és az eBike Systems üzletágban.

