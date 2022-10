Már zajlik a regisztráció a következő Mazak Nyílt Napokra!

Címkék: forgácsolás INTEGREX lézer lézeres vágás lézertechnológia nyílt nap öttengelyes megmunkálás VARIAXIS Yamazaki Mazak

A rendezvényen több gépet lehet megnézni munka közben, emellett kiemelten foglalkoznak a Mazak Go Green startégiájával is, így a Mazak gépek energiahatékonyságot támogató lehetőségeit is bemutatják és egy különleges előadással készülnek, ahol az energiahatékonysági beruházások támogatási fejlesztési lehetőségeit, pályázatait veszik górcső alá egy külsős szakértő segítségével.

A rendezvényen bemutatják az OPTIPLEX 3015 FIBER III 8kW-os verzióját, továbbá megtekinthető a VARIAXIS i-300 AWC-t, a VARIAXIS C-600-at és az INTEGREX i-250H ST-t a TA-35/270-el kiegészítve.

Helyszín: 2038 Sóskút, Bánki Donát utca 1.

Időpont: 2022. november 8-10.

Programterv (a program mindhárom napon azonos)

09:30 - 10:00 Érkezés, regisztráció

10:00 - 11:00 Előadások

11:00 - 12:30 Gépbemutató, demó megmunkálás

12:30 - Ebéd

13:00 - 15:00 Egyéni konzultációk

Megmunkálás közben megtekinthető gépek:

VARIAXIS i-300 AWC

VARIAXIS C-600

INTEGREX i-250H ST TA-35/270

OPTIPLEX 3015 FIBER III 8KW

Partnerek:

EFT Szerszámok Kft.

Enterprise Group

Seco Tools

A rendezvényre csak korlátozott számban áll módunk regisztrációt befogadni. Az esemény látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött.