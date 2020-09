Létezik életképes kiállítási koncepció a járvány idején is

A kiállítók tanácsadó testülete támogatja a Formnext 2020 kiállítás egészségvédelmi és higiéniai koncepcióját

A tervek szerint az eredeti időpontban és helyszínen, 2020. november 10–13. között Frankfurtban, de felülvizsgált formátumban kerül megrendezésre a Formnext 2020 szakkiállítás. Az additív gyártás vezető szakkiállításának új formátuma az átfogó egészségvédelmi koncepciót és a digitális jelenlétet is magában foglalja. A modern gyártástechnológiai megoldásokat felsorakoztató Formnext tehát fontos üzenetet hordoz majd magában nemcsak az additív gyártás, hanem a rendezvényszervezők szereplői számára is.

„Az additív gyártás az elmúlt hónapokban jelentős mértékben hozzájárult a koronavírus elleni küzdelemhez, és továbbra is az innováció, az erőforrás-hatékonyság, valamint a jövőbeli kihívások technológiai kezelésének mozgatórugójának számít – jelentette ki Sascha F. Wenzler, a Mesago Messe Frankfurt GmbH Formnextért felelős alelnöke. – Ennél is fontosabb, hogy a Formnext 2020 még a dekonjunktúra idején is képes előremozdítani a gazdaságot.”

A Formnext 2020 újragondolt kiállítási koncepciója a rendezvény tanácsadó testületének tetszését is elnyerte. Bár még nem 100 százalékos a novemberi kiállítás forgatókönyve, az elkötelezettségünk nem csökkent – mondta dr. Christoph Schumacher, az Arburg GmbH & Co. KG képviselője. – Fontos számunkra, hogy legyenek szakvásárok, így örömmel járulunk hozzá a koncepció továbbfejlesztéséhez.”

Dr. Karsten Heuser, a Siemens AG képviselője szintén az additív gyártás kiemelt jelentőségét hangsúlyozta: „Az additív gyártása sok iparág számára jelenti a jövő technológiáját. A novemberi kiállítás erős üzenetet küld majd az értéklánc minden szereplője számára.”

A Formnext tiszteletbeli szponzorának számító VDMA e.V Additív Gyártási Munkacsoportját képviselő dr. Markus Heering véleménye szerint „a gazdasági visszaesés meglepően gyorsan tört ránk, és még nagyobb kihívást jelent az ipar újraindítása. A Formnext az egyik első fontos lépés a helyes irányba”.

Átfogó egészségvédelmi intézkedések

A Messe Frankfurt GmbH-val együttműködésben kifejlesztett széles körű egészségvédelmi koncepcióval a kiállítás szervezői a törvényi előírásokat is túlteljesítették annak érdekében, hogy a kiállítók, a látogatók és az alkalmazottak maximális biztonságban érezzék magukat. A koncepció része a higiéniai akcióterv (például magasabb tisztítási gyakoriság), a szociális távolságtartás (beleértve a tömeg mozgásának irányítását) és a hatékony levegőcsere (a csarnok levegőjének óránként történő cseréje).

A szervezők tervezik a látogatók alapos regisztrációját, valamint a csak bizonyos napokra érvényes jegyek bevezetését is. A teljes mértékben elektronikus regisztrációs és fizetési rendszernek köszönhetően elkerülhetők a szükségtelen kontaktusok. Szintén kötelező a résztvevők aktuális egészségi állapotáról szóló nyilatkozat leadása.

Áttervezett folyosók és standok

A Formnext új megközelítést alkalmaz a folyosók és a standok, fülkék kialakításában is. A folyosók jelentősen szélesebbek lesznek (3-ról 6-ra növekedett a számuk), és mindkét oldalukon egy-egy méteres kommunikációs csík övezi őket. A csarnokban zárt láncú kamerarendszer és képzett személyzet ellenőrzi majd, hogy betartják-e a szociális távolságtartásra vonatkozó előírásokat. Az általános távolságtartási koncepció egy olyan számításon alapul, amelynek célja egy látogatónként megfelelően nagy kiállítási hely biztosítása. A standok építésére vonatkozó irányelveket szintén ennek megfelelően módosították, és a vendéglátásra vonatkozóan is kidolgoztak ajánlásokat. A Formnext ezenkívül kulcsrakész standokat is kínál a kiállítóknak, amelyek teljes mértékben kielégítik a szociális távolságtartással és az egészségvédelemmel kapcsolatos minden követelményt.

„Az intézkedésekkel még a törvényes kötelezettségeinket is meghaladtuk, így mindenki számára lehetségessé válik a kiállítási jelenlét, az eszmecsere, az innovációs erő és a vállalkozói szellem ösztönzése – összegezte Wenzler. – Remek, hogy a digitális munka- és kommunikációs modellekhez mindannyian hozzáférhetünk, de azok mégsem helyettesítik a személyes találkozásokat.”

„Bizonytalan időben pragmatikusan kell megközelíteni a projekteket – hangsúlyozta a Renishaw GmbH-t képviselő Rainer Lotz, a kiállítók tanácsadó testületének elnöke. – A Formnext 2020 koncepciója életképes, ezért a testület minden tagja támogatja a szakkiállítás megrendezését. A járvány miatt rugalmasnak kell lennünk, az ügyek előmozdítása pedig összefogást igényel.”

Digitális jelenlét

A Formnext 2020 ugyanakkor sokkal erősebb digitális jelenlétet is kiépített annak érdekében, hogy azon résztvevőket is be tudja kapcsolni a vérkeringésbe, akiknek nincs lehetőségük Frankfurtba utazni. A digitális jelenlét része az online termékbemutatók és a kapcsolattartók elérhetősége, ami a virtuális környezetben is lehetővé teszi a gyors és átfogó információcserét. A digitális platform számos keresési és kommunikációs lehetőséget kínál a hasonló érdeklődésen alapuló kapcsolatok létrehozására és eszmecsere elősegítésére. A formátum számos betétprogram élő és későbbi megtekintési lehetőségét is magában foglalja.

