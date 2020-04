Különleges 3DCONNEXION ajánlat

Címkék: 3Dconnexion CadMouse cad CAD/CAM/PLM eger tervezői szoftver

A kihívásokkal teli időben megváltozott a cégek működési dinamikája és az otthon végzett munka vált a normává. Ügyfeleink egészsége és kényelme mindig prioritásnak számítanak számunkra. Különleges ajánlatunkkal most a lehető leghatékonyabb CAD-élményt nyújtjuk Önöknek.

A mai naptól minden megvásárolt 3D SpaceMouse Pro Wireless mellé egy ingyenes CadMouse Pro Wireless egeret adunk CadMouse Pad Compact készülékkel.

A SpaceMouse Pro Wireless egy professzionális, vezeték nélküli 3D egér a 3Dconnexion szabadalmaztatott 6-Degrees-of-Freedom (6DoF) szenzorral, 15 programozható gombbal (beleértve a QuickView billentyűket és billentyűzetmódosítókat),egy puha bevonatú tenyértámasszal és 2 hónapos akkumulátor-élettartammal.

A CadMouse Pro Wireless egy professzionális teljes méretű, ergonomikus egér dedikált középső egérgombbal, QuickZoom funkcióval, 3 hónapos élettartamú újratölthető akkumulátorral és sok egyéb CAD funkcióval, amelyek javítják minden tervező, mérnök és építész munkájának hatékonyságát.A CadMouse Pad Compact készülékkel kombinálva a CadMouse Pro vezeték nélküli egércsendes, gyors és kényelmes működést biztosít.

A bal oldaliSpaceMouse Pro Wireless egyetlen sima mozgatással pozícionálja a 3D modelleket, míg a jobb oldali CadMouse Pro Wireless egér a kiválasztáshoz és a létrehozáshoz használható. Ez a ényelmes és természetes kétkezes munkastílus, amelyet a 3Dconnexion támogat, normál egérrel és billentyűzettel elérhetetlen.

MIndkét termék rendkívül tartós elemekből készült és a hardverekre 3 év garanciát adunk.

Az ajánlat 2020. április 30-ig érvényes és kizárólag a 3Dconnexion webáruházban érhető el .

€ 329 (ÁFA nélkül)

Alternatív megoldásként a SpaceMouse vezeték nélküli készlet is választható, amelyet kifejezetten a tervezőmérnökök mobil munkavégzésének megkönnyítéséhez fejlesztettünk ki.

Alternatively, you can pick our SpaceMouse Wireless kit specifically catered toward CAD engineers' more mobile and lighter working needs.

€ 199 (ÁFA nélkül)