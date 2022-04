Kompetenciaalapú szolgáltatások Győrből a világnak

Az SCC terület kulcsszerepet tölt be az Audi Hungaria jövőjében

Az Audi Hungaria közel 30 éves motor- és járműgyártó tapasztalata mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a munkatársak kompetenciáira épülő szolgáltatások fejlesztésére, amelyeket az egész Volkswagen Konszern számára nyújt. Az elsősorban a Műszaki Fejlesztés, pénzügy, IT, beszerzés és logisztika területéhez kapcsolódó szolgáltatások beépülnek az ügyfelek értékláncába, segítségükkel a folyamatok és a tevékenységek egységesebbek és hatékonyabbak lehetnek, és a szinergiákat is növelni lehet a konszernen belül. A Shared Competence Centerhez tartozó területek már ma is közel 800 munkatársat foglalkoztatnak, és jelentősen hozzájárulnak a Volkswagen Konszern és az Audi Hungaria gazdasági sikereihez.

„A járműipar átalakulási folyamata megköveteli üzleti modellünk alkalmazkodóképességét, mellyel a megváltozott keretfeltételek mellett biztosíthatjuk vállalatunk további sikereit és jövőképességét. Az Audi Hungaria mindig munkatársai magas szintű szaktudására épített, amelyet a gyártó tevékenységeken túl további szolgáltatások terén is felépített. Vállalatunk amellett, hogy a Volkswagen Konszern termelési hálózatának meghatározó szereplője, széles szolgáltatási portfóliójára építve kompetenciaközpontként járul hozzá a Volkswagen Konszern sikereihez. A kompetenciaközpontunkban összpontosuló magas szintű és szerteágazó tudás egyedülállóvá tesz minket a Volkswagen Konszernben, és új üzleti modellt teremtve biztosítja az Audi Hungaria hosszú távú sikerességét. Célunk a jövőben továbbra is a valós hatást kiváltó, hosszú távú üzleti sikerek elérése és kommunikálása“, mondta Dr. Patrick Heinecke, az Audi Hungaria pénzügy, IT, beszerzés és compliance területekért felelős igazgatósági tagja.

Járműhajtás fejlesztés az Audi Hungariánál

Műszaki Fejlesztés

Az Audi Hungaria Műszaki Fejlesztése 2021-ben ünnepelte működésének huszadik évfordulóját. Az 550 magasan képzett szakembert foglalkoztató Járműhajtás Fejlesztés és Járműfejlesztés méretét tekintve a harmadik legnagyobb műszaki fejlesztőközpontja az AUDI AG-nak és szinte a teljes Volkswagen Konszern számára nyújt fejlesztési szolgáltatásokat.

A Járműhajtás Fejlesztés különböző benzin- és dízelmotorok, valamint elektromos hajtások teljes körű fejlesztési projektjeivel foglalkozik. A fejlesztés során a tervezéstől a termodinamikai vizsgálatokon és numerikus szimuláción át a fékpadi tesztelésig bezárólag lefedik a fejlesztés teljes skáláját. Ennek során a Műszaki Fejlesztés többek között 17 belső égésű motor vizsgálatára, 3 elektromos tengelyhajtások vizsgálatára, 2 akusztikai és 1 klímafékpadra támaszkodhat. A több típus fejlesztésében betöltött vezető szerepének köszönhetően ez a létszámában és színvonalában lendületesen fejlődő terület nemzetközi hajtástechnikai projektek felelőse is. A győri Műszaki Fejlesztés alapvető feladataihoz tartozik különböző motorok sorozatgyártásának fejlesztői támogatása.

A Járműfejlesztés projektalapon válaszolja meg a koncepció-kidolgozástól a sorozatgyártást támogató szakaszig a hő-, energia- és vízeloszlásra, hasmagasságra, szilárdságra és akusztikai viszonyokra vonatkozó kérdéseket, valamint gondozza a termékadatokat és igazolja a műszaki megfelelőséget. Fő szakterülete a jármű átfogó tulajdonságainak virtuális fejlesztése numerikus szimulációs eljárásokkal. Ezen kívül a Műszaki Fejlesztés fontos szakterülete a motorok és járművek próbája a tesztközpontban, illetve menetpróbák lefolytatása a közúti viszonyokhoz közeli üzemi terhelés mellett. Mindehhez többek között egy akusztikai vizsgálóterem, 1 görgős és 2 megcsúszási fékpad, valamint különböző szilárdsági mérőállomások is rendelkezésre állnak.

A következő évek során az elektromobilitás jegyében a Műszaki Fejlesztés tovább bővül: az Audi Hungaria a következő évek során kétszámjegyű eurómilliós összeget fordít a győri Műszaki Fejlesztésre. Ennek jegyében elsődlegesen egy újabb fékpadot telepítenek az elektromos tengelyhajtások és a hozzájuk tartozó áttételek fejlesztéséhez, valamint korszerűsítik a meglévő fékpadi infrastruktúrát.

Pénzügyi szolgáltatások az Audi Hungariától

Pénzügyi szolgáltatások

A kontrolling területe a termékek és járműrendszerek terén teljes felelősséggel rendelkezik a termékszámítás, a pénzügyi célok meghatározása és a pénzügyi hatások értékelése tekintetében a hajtáslánc-, karosszéria- és akkumulátorrendszerek vonatkozásában. A győri kontrolling szakemberek több mint egy milliárd eurós anyagköltség-volument bonyolítanak évente az Audi számára.

Az Audi Hungaria adószakértői felelősek a magyar és nemzetközi adóügyekért és kötelezettségekért. Fő feladatuk közé tartozik a nem uniós országokból származó áruk vámkezelése a vámköltségek optimalizálásával. Emellett feladatuk a vámjogi szabályozások változásainak figyelemmel kísérése és azok gyakorlatba történő átültetése.

Az Audi Hungaria pénzügyi szakemberei végzik az AUDI AG bejövő számláinak feldolgozását és könyvelését. Ez magában foglalja többek között a bejövő szállítói számlák és adótartalmuk ellenőrzését, valamint könyvelését. A vállalat jelenleg építi fel az AUDI AG kimenő számláinak kiállításához kapcsolódó tevékenységeit.

IT

Az IT Shared Competence területe több mint húsz különböző szolgáltatást nyújt a Volkswagen Konszern több mint 200 telephelye számára. Tevékenységi köre az SAP-alkalmazások és az SAP-licenszmenedzsment üzemeltetési és fejlesztési feladataitól a Shopfloor-irányítás számára történő IT alkalmazások fejlesztéségig terjed valamennyi Audi gyár részére. A legmodernebb felhő alapú környezetben dolgozik az Audi Hungaria IT DevOps csapata az alkalmazások folyamatos továbbfejlesztéséért.

A Volkswagen Konszern márkáinak és vállalatainak nyújtott számos IT-szolgáltatás mellett az Audi Hungaria IT területe felelős egy konszernen átívelő munkacsoportért, amelynek feladata az SAP-technológiai stack jövőbeli konszernstandardjainak kialakítása. Ennek kapcsán az Audi Hungaria IT-csapata szorosan együtt dolgozik a konszern további márkáinak szakembereivel.

Beszerzés

A győri beszerzés szolgáltatási portfóliójában szinte valamennyi beszerzési funkció megtalálható. A fő feladata közé tartozó általános-, széria- és projektbeszerzés mellett a költség- és értékelemzés, valamint az alkatrészbeszerzés is a terület kompetenciaprofiljához tartozik. Így például a szériabeszerzés területe a konszern 13 különböző országban lévő 57 gyártótelephelye számára szerez be alkatrészeket. A területhez mintegy 33 ezer féle szériaalkatrész tartozik, amelyhez kapcsolódóan 2021-ben közel 2,5 milliárd eurós forgalmat bonyolított le. Az Audi Hungaria beszerzése által beszerzett alkatrészek közé például csavarok, váltómodulok, műanyag- és karosszériaalkatrészek tartoznak.

Supply Chain az Audi Hungariánál

Supply Chain

Az Audi Hungaria járműgyártásának és az Audi Supply Chain mátrixszervezetének meghatározó elemeként az Audi Hungaria Supply Chain területe egy komplex környezetben biztosítja a gyártás igények szerinti ellátását. Ennek érdekében a terület egy világszintű beszállítói hálózatot és különböző logisztikai szolgáltatókat irányít és egy házon belüli anyagáramlást tart fent az alkatrészek beépítési helyéig. Emellett az Supply Chain területe indítja útjára a vevőkhöz a Győrben készülő Audi modelleket a világ 122 országába. A terület továbbá innovatív logisztikai folyamatokkal alakítja a Supply Chain jövőjét, melynek során a logisztikai folyamatok digitalizálására, automatizálására és a fenntarthatóságra fókuszál.

