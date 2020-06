Kitűzték az elhalasztott stuttgarti vásárok új időpontjait

A COVID19 koronavírus járványra való tekintettel a Messe Stuttgart – betartva a Baden-Württemberg tartományi kormányzóság még március 16-án meghozott rendeletét, melynek értelmében 100 fő feletti rendezvények megtartása 2020. június 15-ig tilos volt - úgy döntött, hogy az idei évre tervezett AMB, Lasys és Castforge kiállításokat 2021-ben, illetve 2022-ben rendezi majd meg.

AMB - egyértelmű jelzés a kiállítóktól

A Messe Stuttgart által elvégzett kiállítói kérdőívre kapott válaszok egyértelműen megmutatták, hogy idén ne kerüljön megrendezésre az AMB nemzetközi fémfeldolgozó szakkiállítás, ugyanakkor igény van egy szeptemberi szakmai találkozóra, formációra. Ezért a Messe Stuttgart az eddigi majdnem egy hétig tartó kiállításától (szeptember 14-18.) eltérően idén és jövő év szeptemberében AMB fórumot rendez. Az ágazatot érintő előadások helyszíne az ICS Internationales Congresscenter Stuttgart lesz, melyet Table-Top-kiállítás és matchmaking fog kísérni.

A következő AMB már az eredeti turnus szerint, tehát két év múlva, 2022. szeptember 13-17. között kerül megrendezésre, biztonságos felkészülési időt nyújtva valamennyi szereplő részére. Roland Bleinroth, ügyvezető igazgató kijelentette, hogy a kiállítók egyértelmű szavazatának köszönhetően világossá vált, nincs létjogosultsága egy még az idén megrendezendő AMB-spekulációnak. A mostani helyzetben a higiéniai előírások, a távolságtartásra vonatkozó szabályok, az utazási korlátozások, valamint a konjunkturális feltételrendszerek nem teszik lehetővé egy olyan AMB megrendezését, melyhez az elmúlt 20 évben mindenki hozzászokott.

Céljuk most az, hogy 2020. és 2021. szeptemberében két innovatív AMB fórum kerüljön megrendezésre, majd ezeket követően 2022-ben ismét egy sikeres, nemzetközileg is toplistás AMB-nek adhassanak otthont a stuttgarti vásárvárosban. Gunnar Mey, a Messe Stuttgart ipari kiállításokért felelős igazgatója kiegészítésképpen elmondta, hogy már folyik az AMB fórum koncepciójának a kidolgozása a szakmai szövetségek bevonásával, ill. megkezdték az előkészítő munkálatait a 2022. évi AMB-nek.

2022-re halasztották a LASYS szakkiállítást

A lézeres anyagmegmunkálás eredetileg 2020. június 16-18. idejére tervezett nemzetközi szakkiállítását a vásártársaság a LASYS szervezőbizottságával közösen 2022. június 21-23. közötti időpontra halasztotta. Igy nem csak a kiállítók, a látogatók, de a projektpartnerek számára is elegendő idő áll majd rendelkezésre a vásári részvétel, vagy az utazás megtervezésére, felkészülésére.

A szervezők azonban addig sem hagyják magukra a már bejelentkezett, vagy jövendő kiállítóikat, érdeklődőiket: 2021-ben ,,LASYS-meets” néven betársulnak két saját rendezvényükbe, ezzel is lehetőséget biztosítva az ágazati trendek folyamatos megfigyelésére:

T4M (2021. május 4-6.) lézeres anyagmegmunkálás az orvosi technológiában

(2021. május 4-6.) lézeres anyagmegmunkálás az orvosi technológiában Moulding Expo (MEX) (2021. június 8-11.) lézerrendszer megoldások és alkalmazások a szerszám- és formagyártásban

CastForge - 2021-re prolongálva

A Messe Stuttgart a felmérés kiértékelését követően úgy döntött, hogy a CastForge öntészeti szakvásárt nem idén, hanem 2021. június 8-10. között fogja megrendezni, a Moulding Expo nemzetközi szerszám,-modell-és formakiállítással egyidőben. A kényszerű időpont-áthelyezésből a vásárokat felkereső szakmai látogató duplán profitálhat, hisz egyszerre két kiállítás kínálatát tekintheti meg, bővítve ezáltál kapcsolati tőkéjét, piacismeretét.

A vásár biztosította kiállítóit arról, hogy az új dátummal nem módosulnak a vásári részvétel feltételei, az új helykiosztásban is maximálisan figyelembe veszik a kiállítói igényeket, a már kiegyenlített helydíjak érvényesek lesznek a következő rendezvényen is, de igény esetén visszatérítésre is kerülhetnek, tehát mindent elkövetnek annak érdekében, hogy problémamentes legyen az átmenet.

