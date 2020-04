Keverőgép fertőtlenítőszer és háztartásvegyipari termékek előállításához

A Chemplex Kft. Folyadék- és Porkezelési ágazata a hazai vegyipari, háztartásvegyipari, élelmiszeripari és gyógyszeripari keverőgépek legnagyobb tervezője és beszállítója. Most is felkészülten várják azoknak a jelentkezését, akik saját fertőtlenítőszer gyártásra törekednek, vagy akik profilváltás miatt alkalmazkodni kívánnak a piaci igényekhez. Fertőtlenítőszerből nincs az a mennyiség, amit ne venne fel a piac és ez még jó ideig így is marad, sőt, lehet, hogy a jövőben is mindannyiunk táskájában lapul majd egy flakonnal.

Érthető. Mostantól mindenki jobban fog figyelni arra, hogy környezete fertőző baktériumoktól, vírusoktól mentes legyen. És ez az állapot tartós lesz.

Közületekben, irodákban, háztartásokban, mindenhol megjelennek a fertőtlenítőszerek, és ezek gyakori használata ajánlott. Tehát gyorsan fogy. A jó hír az, hogy egy alkalmas berendezéssel nagyobb mennyiséget is könnyedén elő lehet állítani.

A Chemplex évek óta gyárt olyan keverőgépet, ami tökéletesen alkalmas nem csak fertőtlenítőszer használatára, hanem mindenféle egyéb háztartásvegyipari termék gyártására is. 7 fontos szempontot gyűjtöttek össze most azoknak, akik ilyen keverőgép beszerzését tervezik.

Mivel a tervek készen vannak, számos ilyen berendezést gyártanak, azt ígérik, hogy a megszokottnál gyorsabb tempóban zajlik a berendezések előállítása.

Sok sikert kívánunk a gyártáshoz, a gépekre már nem lesz gond!