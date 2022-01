Keresik a 2022-es év célgépeit

Már lehet jelentkezni a Magyar Ipari Célgép Nagydíjra

Idén második alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb ipari célgép versenyét, amelyre az egészen egyszerű géptől a korszerű technológiákon át az Ipar 4.0 szempontjainak megfelelő célgépekkel is várják a nevezéseket. A szakmai zsűri értékelése alapján a 6 kategória első helyezettjei előtt értékes lehetőségek nyílnak és nívós díjat vehetnek át a Gépész Szalonban 2022. május 31-én, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj eredményhirdetőjén.

A tavalyi év kiemelkedő sikere után 2022-ben is megrendezik a Magyar Ipari Célgép Nagydíjat, amelynek célja, hogy a hazai termelő és szolgáltató vállalatok megismerjék a hazai gépgyártás kiváló, egyedi felhasználási célra készülő gépeit. Az érdeklődők nevezhetnek rajzzal, prototípussal, modellel vagy kész konstrukcióval egyaránt. A lényeg, hogy a pályázatban szereplő célgép az elmúlt 2-3 évben készült, modern ipari gép, berendezés és piacképes termék legyen, vagy az válhasson belőle.

Egyaránt célgépnek hívunk egy fazekas korongozógépet és célgépnek hívunk egy robottal, képfelismerő rendszerrel ellátott autóipari gyártósort. A verseny egyediségét éppen ez adja: bár ezek a szerkezet különbözőek, mégis közös bennük, hogy minden gép azért született, hogy a folyamatok - legyen az akár anyagmozgatási, szerelési, mérési vagy gyártási folyamat - gyorsabban, hatékonyabban, automatizáltabban és hiba nélkül valósuljanak meg.

Sipos Sándor, az ország legnagyobb ipari célgép versenyének ötletgazdája, a szervező Chemplex Kft. tulajdonosa arra hívja fel a figyelmet, hogy napjainkban kevés olyan fórum van, ahol ez a jelentős gazdasági potenciállal bíró ágazat szerepet kap, holott nemzetgazdasági súlya kiemelkedő.

„A visszajelzések alapján abszolút sikernek éltük meg tavaly az első Magyar Ipari Célgép Nagydíjat, ezért idén hatványozott lelkesedéssel vágtunk bele a szervezésbe. Öröm volt hallani, hogy a pályázók közül többen is arról számoltak be, hogy a gépeik iránt fokozottá vált az érdeklődés, tehát a nevezésük, a díjátadón való jelenlétük üzletileg is megtérült. Reméljük, hogy 2022-ben sem lesz ez másként, és a versennyel újabb lendületet adhatunk az ágazati szereplőknek. Már most tudjuk, hogy hagyományt szeretnénk teremteni.” – mondta el Sipos Sándor.

Dr. Bárdos Krisztina, a célgépverseny társszervező Gépipari Tudományos Egyesület ügyvezetője elmondta, hogy a célgépeknek a gazdasági élet szinte minden területén helye van és a gépgyártásnak ez a szegmense nagyon komoly fejlesztési potenciállal bír.

„A gépiparban általános fejlesztési kihívások közül meghatározó a komplexebb termékek, folyamatok és értékalapú hálózatok létrehozása, illetve a globálisan integrált beszállítói hálózatokba magasabb szinten történő becsatlakozás – éppen ez utóbbit alakítja át jelentősen a pandémia és a digitalizáció. A modern célgépek gyártóinak, tervezőinek felkarolásával a hazai iparvállatokat tudjuk segíteni abban, hogy modern berendezésekkel előrébb léphessenek a digitális átalakulás útján. Ugyanez a tendencia nemzetközi szinten is: a technológiai fejlődés az automatizálás új korszakát hozta el, az ipar 5.0 előtérbe kerül, miközben paradox módon jellemző a komplex gyártási rendszerek egyszerűsödése. A célgépek ehhez a folyamathoz nyújtanak segítséget, célzott fejlesztésükkel és rendszerintegrációjukkal.”

A pályázat, amivel csak nyerni lehet

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2022 versenyre történő nevezéssel csak nyerni lehet: új piaci lehetőségek nyílnak, a célgépközösség tagjai megismerik egymást, gépgyártóként a nevezők szakmai elismerést szerezhetnek, ami hosszú távra fémjelzi a munkájukat és emeli a versenyben nevezett célgép értékét. A pályaműveket nem csak a hazai, hanem a nemzetközi közösség is megismerheti – a 2021-es év folyamán lehetőség nyílt a Külgazdasági Attaséi Hálózat előtti bemutatkozásra is a versenyen való megjelenés mellett.

A 2021-ben indított programon 74 célgépgyártó indult, és a verseny szakmai nappal egybekötött díjátadó rendezvényén 150 érdeklődő résztvevőt regisztráltak a szervezők. A versenyt meghatározó iparvállalati szponzorok, minisztériumok, KKV-k is támogatták, a hét médiatámogató mellett.

A zsűri 2022-ben 6 kategóriában jelöl meg szakmai díjazottakat, amelyek a következők:

gyártáselőkészítés gépei: alapanyag- és nyersanyagfeldolgozás;

gyártógépek, azaz a rész- vagy készterméket előállító gépek;

termék kiadagolás, beadagolás vagy csomagolás gépei;

teljes gyártósorok, üzemi-, kisüzemi technológiák;

kísérleti, laboratóriumi berendezések, mérőeszközök, tesztpadok, tesztberendezések;

anyagmozgatás, anyagtárolás gépei.

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj kategóriagyőztesei számára 2022-ben is számos lehetőség nyílik, ahogy 2021-ben. A nyertesek bemutatkozhattak a Külgazdasági Attaséi Értekezleten, exportérettség felmérésben vettek részt a HEPA segítségével, piackutatásban és lehetséges üzleti partnerek azonosításában kaptak támogatást a HEPA jóvoltából a KGA hálózat segítségével. A 2021-es díjazottak és a 2022-es pályázók bemutatkozhatnak az Ipar Napjai és MACH-TECH szakkiállításon, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj standján. 2 év, díjmentes, teljes jogú tagságot nyertek el a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetében, továbbá a Gépipari Tudományos Egyesület tagsággal és bemutatkozási lehetőséggel támogatta a nyerteseket.

Sipos Sándor, az ország legnagyobb ipari célgép versenyének ötletgazdája, a szervező Chemplex Kft. tulajdonosa

A kategóriák nyertes pályaműveit emblémával is díjazzák, amely jól használható a kommunikációban és a gépre is kihelyezhető.

Mindemellett a közönségtől legtöbb szavazatot elnyerő pályamű tulajdonosa(i) számára 1.000.000 forint értékű hajtástechnikai beszerzési keret nyílik meg a CHEMPLEX Kft. jóvoltából.

Pályázni 2022. január 10. és 2022. március 31 között lehet. További információk a gepedvanhozza.hu oldalon, a verseny hivatalos honlapján érhetők el.

Küldetésünk, hogy a mindennapi ipari élet részévé váljon a hazai célgéptervezésben és -gyártásban rejlő innováció, tudás és ipari potenciál. Fontosnak tartjuk, hogy a hazai célgépgyártók a termelési értéklánc magasabb szintjén helyezkedjenek el, további üzleti kapcsolatrendszerek alakuljanak ki, és új piaci lehetőségek nyíljanak meg számukra.