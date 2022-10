Kamionflották villamosítását gyorsítja a Siemens és a Volta Trucks együttműködése

Címkék: elektromobilitás elektromos jármű kamion közúti szállítás siemens szállítmányozás Volvo

A két vállalat kulcsrakész e-kamion flottákkal segítené a kibocsátásmentes szállítmányozást.

Stratégiai együttműködést kötött a Siemens és a svéd Volta Trucks. A megállapodás szerint a felek kulcsrakész megoldásokat fognak kínálni a kereskedelmi flották nulla kibocsátású városi közlekedésre való átállásához. Ezt a szállítmányozó vállalatok szolgáltatásként, Transportation as a Service modellben érhetik el, így azokat minimális induló beruházással és különösebb műszaki felkészülés nélkül vezethetik be.

A szolgáltatás része a töltés, a létesítmény-korszerűsítés és az energiagazdálkodás is, átfogó, integrált funkciók révén. Stratégiai együttműködésével a két szállító aktívan menedzseli majd a flották villamosítását, az ügyfeleket a tervezéstől a megvalósításig végigvezetve a teljes folyamaton. A világ első, tisztán elektromos hajtású, 16 tonnás haszongépjárművének számító Volta Zero kamionokból kialakított flották töltési és áramelosztási infrastruktúráját – a működtetéshez szükséges hardvert és szoftvert is beleértve – a Siemens fogja felügyelni.

A tervezés és telepítés során a két partner olyan megoldást alakít ki, amely a kamiondepók minden energiaszükségletét észleli és kezeli, a terhelhetőséget a telephelyek valós idejű igényeinek megfelelően növeli. Az optimalizált töltőinfrastruktúra ennek eredményeként rendkívül költséghatékony lesz, nemcsak a telepítés helyén, hanem a flottákban is, mivel a töltési algoritmusok az energiaköltségek útvonaltervet és szolgáltatási követelményeket kímélő menedzselését is lehetővé teszik.

Kiemelten fontos a szállítmányozásban a közlekedésbiztonság is. A Volta Trucks elektromos hajtású teherautói ezért nemcsak fenntarthatóbb és költséghatékonyabb, hanem egyben biztonságosabb, a veszélyeztetett úthasználókat védő megoldást adnak a logisztika utolsó kilométerén, ezzel is javítva a városközpontok környezetét.

