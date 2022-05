Júniusban visszatér az öntvények és kovácstermékek nemzetközi fóruma

A mintegy 280 kiállítóval nyitó CastForge kiállítás átfogó kísérőprogrammal várja a látogatókat

Javában zajlanak a stuttgarti vásárvárosban a 2022. június 21–23. közé tervezett CastForge szakkiállítás előkészületei. Az öntvények és kovácstermékek megmunkálásával foglalkozó vásárt nemcsak a kiállítók nagy száma, hanem az átfogó kísérőprogram is az ágazat legfontosabb piacterévé emeli.

„Nemcsak a szakértőkkel való közvetlen eszmecsere lesz hasznos a látogatók számára, hanem a magas színvonalú kísérőprogram is rengeteg információt ad majd át – ígérte Gunnar Mey, a Messe Stuttgart vásárokkal és rendezvényekkel foglalkozó részlegének vezetője. – A CastForge 2022 szervezése során nagy jelentőséget tulajdonítottunk a konkrét célcsoportokra szabott, változatos kísérőprogramnak. Ezen túlmenően azokkal a különleges kihívásokkal is foglalkoznunk kell, amelyekkel látogatóink a mindennapokban szembesülnek.”

Fémöntészeti fórum

A kísérőprogram egyik fénypontjának, a Fémöntészeti fórumnak a Német Öntödei Szövetség (VDG) ad otthont. A június 22-én és 23-án tartott előadások az öntvények vásárlóit és a tervezőmérnököket várják. „Az előadások többségét a kiállító öntészeti szakértők tartják, így a technikai megbeszélések az egyes kiállítási standokon is folytathatók – mondta dr. Ingo Steller, a VDG vas- és acélöntési/gyártástechnológiai specialistája. – Az érdekes tulajdonságokkal rendelkező öntvényanyagokkal könnyű konstrukció érhető el, míg maga az öntési folyamat közel háló alakú, biztonságos és költséghatékony kialakítást tesz lehetővé. Ezt a CastForge öntvényelemeinek széles választéka is igazolja.” Az előadások többek között olyan témaköröket is érintenek, mint az alkatrészek tulajdonságai (pl. rezgésállóság, törésmechanika vagy alakíthatóság), valamint az utókezelés. A programpont a vas és acél öntőanyagokban rejlő lehetőségeket vizsgálja majd.

Speciális programok az 5-ös csarnokban

Az „Öntés – fenntartható gyártási folyamat sok potenciállal” című előadást az Osztrák Öntödei Kutatóintézet (OGI) szakemberei tartják majd. Az előadások az öntési eljárások teljes skáláját és azok speciális jellemzőit, valamint az ötvözeteket és azok tulajdonságait is felölelik. A topológiai optimalizálás és a 3D homoknyomtatás, a stabil öntési folyamat szimulációk, a minőségbiztosítási/szállítási megállapodások és az öntvényvizsgálatok révén az egyszerű megoldások lehetőségeire is fény derül. Az OGI nemcsak az előadás szervezője, hanem Európa egyik vezető nem egyetemi iparági kutatóintézete, valamint az öntödék, az alkatrész-beszállítók, az öntvényfelhasználók és a fémipari cégek központi kapcsolattartója.

A kísérőprogramban a Német Kovácsszövetség is részt vesz. „A kovácsolóipar jelenleg olyan rendkívüli kihívásokkal szembesül, mint a koronavírus-járvány közvetlen és közvetett hatásai, geopolitikai válságok, valamint az éghajlatváltozásból, a mobilitási változásokból és a digitalizációból fakadó átalakulások” – jelentette ki Tobias Hain, a szövetség ügyvezető igazgatója. Az egyesület négy speciális előadásra bontott programja a kovácsolási technológia sajátosságairól és előnyeiről, az iparág gazdasági helyzetéről és a szövetség szerepéről szól majd, illetve arról, miként kezeli az ágazat a klímavédelmi megatrendet.

Elméleti és gyakorlati előadások

Az Ellátásilánc Menedzsment, Beszerzési és Logisztikai Egyesület (BME) 2022. június 22-én rendezi meg a CastForge keretén belül a Vásárlók Napját azzal a céllal, hogy személyes megbeszéléseket kezdeményezzen az öntött és kovácsolt alkatrészek műszaki újításairól, valamint megmunkálásáról. A Vásárlók Napján egy saját előadás is lesz, ahol a beszerzők a legjobb gyakorlati példákat mutatják be az aktuális fejlemények és trendek árnyékában. „A beszerzési piac minden eddiginél nagyobb kihívások előtt áll – magyarázta dr. Frithjof Kilp, a BME divízióvezetője. – A koronavírus-válság világossá tette, hogy az eddig követett beszerzési stratégiák nem hatékonyak a globális változások idején. A szűk keresztmetszetek és az emelkedő árak ugyanakkor számos termékcsoportban tesznek szükségessé komoly erőfeszítéseket pusztán azért, hogy az alapanyag eljusson a vásárlókhoz. Előadási programunk lehetőséget ad arra, hogy fontos kapcsolatokra tegyünk szert, és szakértőkkel konzultáljunk a helyzetről.”

A kísérőprogramhoz a Stuttgarti Egyetem Fémformázó Technológiai Intézete is hozzájárul a hidegextrudálási eljárásokkal, a hidegalakító szerszámokkal és a digitalizált alakítási folyamatokkal kapcsolatos legújabb tudományos eredményekről szóló előadás-sorozattal. Bemutat ezenkívül egy házon belül kifejlesztett hidegextrudálási eljárást is, amely különböző falvastagságú üreges tengelyek rugalmas gyártását teszi lehetővé. Az új alakítási eljárások ezenkívül a finom fogkontúrok egy célzott anyag-előelosztási módszerrel történő teljes kialakítását is lehetővé teszik, a hagyományos sajtolási folyamatokhoz képest jelentősen kisebb erőhatásokkal.

