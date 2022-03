Jön a hét bő esztendő? – Szerszámgépipari körkép 3. rész

A címben szereplő kérdőjel oka: a globális szerszámgéppiacra vonatkozó optimista forgatókönyvek mennyiben valósulnak majd meg a nagy autóipari kitettséggel és nagyrészt bérmunkai háttérrel jellemezhető magyar fémiparban?

Péter Szabolcs, az M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója

Jelentős visszaesést hozott 2020 az új gépek értékesítésében. A rekordévekhez képest persze nem nehéz visszaesni, és ez talán a világjárvány nélkül is bekövetkezett volna. 2020 elején csak olyan gépeket helyeztünk üzembe, amiket még 2019-ben értékesítettünk. Egyértelműnek látom, hogy a nagyobb portfólió, a több képviselt márka segített minket a válság ideje alatt, mert az autóipar elbizonytalanodása elsősorban a gyorsabb, nagyobb termelékenységű gépeket érintette, amit a szerszámüzemek vásárlásai tudtak kompenzálni. Ilyenkor jól jött, hogy kapcsoltan tudtunk gépeket értékesíteni, tehát egy huzalszikra-forgácsoló mellé tudtunk vegyes üzemű esztergagépet kínálni – esetleg síkköszörűvel kiegészítve, ami szintén népszerű a szerszámüzemek körében. Ebből is következik, hogy nem minden márkánk esett vissza ugyanolyan mértékben, a Brother márka például jobban megérezte az autóipar satufékét.

2021-re sem vártam kirobbanó évet, de összességében fejlődést értünk el. Teljes mértékben nem épült vissza a piac a 2019-es szintre. A vevőkörünk a beharangozott pályázati kiírásokra várt, és nehézségeket okozott, hogy sokat kellett várni azokra. 2021. szeptember 1-én történt egy olyan váltás, amit mi sem értettünk, ugyanis egyik napról a másikra csörögni kezdtek a telefonjaink, és az utolsó négy hónap szép forgalmat hozott. Ezeket a gépeket természetesen már csak idén helyezzük üzembe. 2022-re minimális forgalomnövekedéssel számolok. A szállítási határidők egyértelműen megnövekedtek, ami ellen próbálunk tenni valamit, de úgy érzem, ezzel egyelőre együtt kell élnünk.

Az igény egyre növekszik az automatizálási megoldások iránt, sok ajánlatba bele kell tennünk azokat, de ennél sokkal ritkábban valósítják meg azokat a céget. A magyar piacon ugyanis kevés gyártó cég mehet biztosra hosszú távon a gyártott alkatrészek mennyiségét és paramétereit illetően. A bérgyártás nem feltétlenül a könnyen automatizálható munkák elnyerésével jár, hiszen azt Nyugat-Európában is könnyen megvalósítják.

Erdős László, a Rother Metal Kft. kereskedelmi ügyvezetője

Az új gépek értékesítésében egyáltalán nem okozott csökkenést a pandémia, sőt, inkább előreléptünk a darabszámok terén. A szerszám-értékesítés terén volt némi megtorpanás, de az új üzletágaknak köszönhetően a cég 2020-ban és 2021-ben is növekedni tudott. Érdekes, hogy 2021-ben mind a négy, általunk képviselt gépgyártó modelljeiből sikerült értékesítenünk, ami a korábbi évekre nem volt jellemző. Egy nagyobb portfólió tehát segítséget jelenthet, hiszen több piac elérését teszi lehetővé.

A gépértékesítés terén mindenesetre nehéz volt 2021 megtervezése. Intenzív évünk volt, nálunk a legerősebbnek az első és az utolsó negyedévek bizonyultak, év közben viszont mi is elmaradtunk a 2020-as számoktól. A nyári leállás is erősebb hatással volt a forgalomra, mint korábban. A szállítási határidők kitolódtak, ami rengeteg egyeztetést vont maga után, de ez kezelhető, mert a csúszások okaival az ügyfelek is tisztában vannak. 2022-re is növekedést tervezünk, de a bizonytalan körülmények nem teszik lehetővé, hogy előre kidolgozott egész éves tervekhez ragaszkodjunk.

2020-ban és 2021-ben érezhetően megnövekedett az automatizálási megoldások iránt érdeklődő ügyfelek száma. Még olyanok is kérik a tájékoztatást, akik még nem ruháztak be korábban automatizált rendszerekbe.

Mátyás János, a Smartus Zrt. vezérigazgatója

A koronavírus-járvány és a személygépkocsi-gyártás nehézségei együttesen 35-38 százalékos visszaesést okoztak az új gépek értékesítésében 2020-ban. Természetesen ez a jelenség az összes gyártót hasonlóképpen érintette, pénzügyi nehézségeink mindenesetre így sem voltak. Azt tapasztaltuk, hogy ügyfeleink – valószínűleg helyesen – úgy döntöttek, hogy inkább a meglévő gépeik karbantartására és felújítására koncentrálnak. Szervizcsapatunkat mintegy 30%-kal bővítettük, hogy a megnövekedett igényeket a megszokott színvonalon tudjuk továbbra is kiszolgálni. Általánosságban büszkén mondhatom: a magyarországi Okuma géppark még jobb állapotban is van, mint a megelőző évben. Nem lenne akadálya annak, hogy más gépekkel is foglalkozzunk, de az Okuma annyi géptípust gyárt és olyan prémium minőségben, hogy ezek mellé nehéz lenne egy újabb márkát felvállalni. Inkább abban gondolkodunk, hogy az ügyfeleinknek még átfogóbb szolgáltatást tudjunk nyújtani, ezért tavaly bővültünk egy daru és anyagmozgatási divízióval – ami komoly referenciákat tud felmutatni már az első év után: például a Lánchídon ebben a pillanatban is dolgozó, két bakdaru és darupálya is az ő kiemelkedő tervezőmérnöki tudásuknak köszönhető.

2021-re már javuló tendenciát vártunk, az autóipar magára találása mellett új iparágak felzárkózása is előre jelezhető volt. A multinacionális cégek körében a megrendelésállomány már 2020 második felében növekedésnek indult, ami előre jelezte a konjunktúrát. Bár a személygépkocsi-ipar azóta sem regenerálódott teljes mértékben, a növekedés mindent összevéve megvalósult. A mikro- és kisvállalkozások 2021-ben egyértelműen a pályázatokra vártak – ez már szinte a feldolgozóipar kultúrájának részévé vált. Ez nem feltétlenül jó, de ha már így alakult, akkor növelni kellene a rendszer kiszámíthatóságát, és a kiértékelés időszakát is le kellene rövidíteni, hiszen a szállítási határidők úgyis meghosszabbodtak. A szállítási nehézségeket jól kezeli az Okuma, ez tehát egyelőre nem okozott gondot az ügyfeleinknek. 2022-ben szerintem visszatérünk ahhoz a volumenhez és forgalomhoz, ami a 2018-as és 2019-es éveket jellemezte.

Egy multinacionális cégnél már kötelező tartozéknak számít valamilyen automatizálási megoldás. A kkv-k esetében is élénk az érdeklődés, de ott a kiszámíthatatlanság komoly korlátnak bizonyul; be lehet állítani egy rendszert egy adott feladatra, de a kkv-k esetében az a feladat gyorsan megváltozhat. Ilyenkor nem biztos, hogy a változtatást meg tudják oldani házon belül, az automatika eredeti integrátora pedig esetleg nem elérhető. Idén szeretnénk erre a piacra fókuszálni, tehát kereskedőből elmozdulunk az integrátori státusz felé. Meggyőződésem, hogy a hagyományos kereskedői attitűd nem sokáig lesz tartható.

Tapasztalataink szerint az additív technológiák is jelentős növekedésnek indultak, ezért is állapodtunk meg az SLM Solutionsszel a gépeik, megoldásaik és az alkalmazott technológiák forgalmazásáról. A német gyártó az Okumához hasonlóan a legmagasabb minőséget képviseli a saját piacán. 3D fémnyomtató gépeikkel olyan geometriájú és kialakítású alkatrészeket lehet készíteni, amelyeket a hagyományos megmunkálási technológiákkal szinte lehetetlen. Biztos vagyok benne, hogy a termék- és szolgáltatáskínálatunk gondos fejlesztésének eredménye ügyfeleinknek is megelégedésére válik, és segít abban, hogy mielőbb újra növekedési pályára állhasson a magyar gyártás.

Major Tamás, a Trumpf Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

A 2021. június 30-án véget ért üzleti évben a cégcsoport majdnem elérte a rekordnak számító 4 milliárd eurós megrendelésállományt, ami egy 100 éves vállalkozás esetében nem kis szó. A magyar leányvállalat ezen belül 41 millió eurós új megrendelésállománnyal rendelkezett, ami 9,5 százalékos visszaesést jelentett a 2019/2020-as üzleti évhez képest. A piaci bizonytalanság tehát éreztette a hatását. Az értékesítés mind csoportszinten, mind a hazai tagvállalat szintjén elmaradt a várakozásoktól: a 44,5 millió eurós tervezett árbevétel helyett 37,3 millió euró árbevételt realizáltunk, főként azért, mert az egyik nagy projektet nem sikerült lezárnunk az üzleti év végéig – ami tehát már a 2021/2022-es üzleti év árbevételét javítja majd.

Nem látszik a pandémia okozta visszaesés, mert az új lemezmegmunkáló szerszámgépek értékesítésében a folyó üzleti év teljes tervét gyakorlatilag teljesítettük már 2021 végéig, vagyis 6 hónap alatt. 2021 tavaszán elindult a gazdaság erőteljes visszaépülése, amit a beruházásösztönző programok is támogattak. Az autóipar útkeresése azonban továbbra is tart, amit nyáron a beszállítóláncok akadozása is súlyosbított, így az év végén már termelésleállások is előfordultak. Az autóipar beruházási hajlandósága tehát nem regenerálódott teljes mértékben, ami a lézertechnika üzletágunk eredményében is megmutatkozott. Óvatosan terveztünk, és örülünk annak, hogy azt egyelőre tudjuk tartani. A lézertechnika üzletág terén egyáltalán nem érződik az a túlfűtöttség, mint amit a lemezmegmunkáló gépeknél tapasztalunk.

A beruházások anyagi ösztönzése mindenképpen jó, de tény, hogy ezáltal nem teljes mértékben érvényesülnek a piacgazdasági megfontolások. Mi is kaptunk olyan pályázatos megrendeléseket, ami után láttuk, hogy az ügyfélnek igazából nem is lett volna szüksége az adott gépre – például mert nem tudja kihasználni azt. Azt is át kellene gondolni, hogy megfelel-e a közös európai érdeknek az, ha az EU-támogatásokat nem az EU-ban gyártott, távol-keleti gépekre költik.

Az automatizálási megoldások aránya egyre növekszik; a mi esetünkben ez főleg az automatizált élhajlító cellák, illetve a lézervágó gépeket kiszolgáló kis és közepes tároló raktárrendszerek értékesítésében mutatkozik meg. A beszállítói láncok zavara nálunk is okoz nehézségeket, az egyik legnagyobb kihívás jelenleg a megrendelésállomány csoportszintű kezelése és teljesítése. A folyó pénzügyi évben elmaradást várok a pénzügyi tervektől, ami főleg a megnövekedett szállítási határidőknek tudható be; jócskán meghosszabbodott ugyanis a megrendelés megérkezése és a végszámla kiállítása között eltelt idő, és a jelenlegi megrendelések nagy részét is már csak a 2022/2023-as pénzügyi évben tudjuk majd teljesíteni.