Jelölőlézergép-csere akciót indít a TRUMPF

A korábbi vízhűtéses VectorMark (VMc) típusok modern, léghűtéses TruMark modellekre történő lecserélésére kiváló lehetőség a gyártó sales push akciója

Lézerrel magas minőségű, jól kivehető, maradandó jelölés hozható létre akár komplex geometriájú fém alkatrészeken is. A jelölés pontosságán, gyorsaságán és költséghatékonyságán túl a lézeres eljárás további előnye, hogy az automatizált, modern gyártósorokba is könnyen integrálható. A korábbi vízhűtéses VMc típusok felett azonban eljárt az idő. Molnár Zsolt, a TRUMPF Hungary Kft. lézertechnika divízió értékesítési csoportvezetője beszélt arról, hogyan cserélhetők le a régi gépek azok modern, léghűtéses utódaira.

Mit céloz a most induló értékesítési akció?

Molnár Zsolt, a TRUMPF Hungary Kft. lézertechnika divízió értékesítési vezetője

Molnár Zsolt: A hazai piacon jelenleg is több mint száz 15–18, vagy akár 20 éves VMc lézeres jelölő van üzemben, amik műszaki támogatása, supportja már befejeződött. Ez azt jelenti, hogy szervizelni természetesen még kimegyünk a helyszínre, de a pótalkatrészeket már nem feltétlenül tudjuk biztosítani. A gépek még működnek, de a TRUMPF és az ügyfelek közös célja a technológiai előrelépés, így a korábbi generációt képviselő vízhűtéses gépeket érdemes léghűtéses TruMark modellekre cserélni – már csak energiatakarékossági okokból is. Márpedig a lézeres jelöléstechnikát a viszonylag kis beruházási költségek és az alacsony energia- és hűtési igény, valamint a cserealkatrészek hiánya miatti sokkal alacsonyabb üzemeltetési költségek teszik gazdaságossá.

Miben jelent még előrelépést egy TruMark modell a korábbi VMc típushoz képest?

A TruMark generációban mindhárom – infravörös, zöld, illetve UV – hullámhossz megtalálható. A lézerforrások különböző specifikációkkal – optikaméret, elszívás, képfeldolgozó rendszer – érhetők el. A OneBox OEM lézerforrások nagyon könnyen integrálhatók, hiszen a modul és a lézerfej egyetlen egységben találhatók. A Sales Push akció külön kiemeli a TruMark 6030 modellt, ami 3D jelölésre is képes, ezenkívül ún. rack verzióban is igényelhető, ami extrém gyorsan integrálható a gyártósorba. De az akció a TruMark 3000-es, 5000-es és 6000-es sorozatok minden modelljére vonatkozik.

Milyen előnyöket jelent, ha valaki az akció időtartama alatt cseréli le elavult jelölőlézerét TruMark modellre?

Az akció időtartama alatt jelentős kedvezménnyel érhetők el a legmodernebb TruMark jelölőlézerek, a kedvezmény mértéke természetesen a vevői igényektől és a gép specifikációitól is függ. A világjárvány okozta beszállítói zavarok a raktárkészleteket is érintették, de a jelölőlézereket még mindig belátható szállítási határidővel tudjuk kínálni. Az akciónk lényege a gépcsere előnyeinek kihangsúlyozása, aminek az új jelölőlézerek vonzó árfekvésével is nyomatékot adunk.

Hogyan áll össze a TRUMPF lézeres jelöléstechnikai munkaállomásainak választéka?

Akár laboratóriumi körülmények között is bátran használható a TruMark Station 1000-es munkaállomás, melyet kis méretű alkatrészek jelölésére fejlesztettünk ki. A 3000-es széria már nagyobb méretű munkadarabokkal is elboldogul, ezenkívül többféle lézerforrással érhető el. Ezután érkezünk el a legnépszerűbb munkaállomásnak számító 5000-es sorozathoz, melyet rendkívül kompakt elrendezésben, alig több, mint 1 m2 alapterület-igénnyel tudunk kínálni. A legnagyobb, úgynevezett 7000-es munkaállomásunk akár 100 kg tömegű és 1 000 mm szélességű alkatrészek kezelésére is képes, amely akár már körasztalos verzióban is rendelkezésre áll. Mindegyik munkaállomásunk különböző lézerforrásokkal és további opciókkal is elérhető. Maga a munkaállomás egy teljesen zárt rendszer (Laserklasse 1), vagyis a gépkezelőknek még kesztyűt és védőszemüveget sem kell hordaniuk.

A jelölőlézer-források (OEM) és a munkaállomások most egy speciális értékesítési akció keretén belül érhetők el a TRUMPF hazai képviseleténél. A sales push akció kiváló lehetőséget teremt például a korábbi vízhűtéses VMc típusok modern, léghűtéses TruMark modellekre történő lecserélésére. További részletekkel kapcsolatban várjuk szíves érdeklődését, árajánlatkérését az info@trumpf.com e-mail-címre.

